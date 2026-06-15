Принцесса Диана это ненавидела, а король Карл III обожает: что разбило их союз

Быт британской королевской семьи долгое время оставался за семью печатями, однако некоторые детали распорядка и профессиональной занятости ее членов становятся достоянием общественности. Жизнь Виндзоров подчинена строгому графику: от времени пробуждения до церемониальных обязанностей. Например, личный дворецкий принцессы Дианы будил её ровно в 7:30 утра. В тот же час просыпалась и королева Елизавета II. Её сын, нынешний монарх, начинает день на полчаса раньше — в 7:00, а супруга принца Уильяма ставит будильник на 6:30, хотя иногда позволяет себе подняться в семь утра.

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Чем наполнен день короля Карла III

В ведении королевской семьи находится около 600 благотворительных фондов, профсоюзов и общественных структур. Личное присутствие требуется не везде: значительный объем работы выполняется дистанционно или делегируется персоналу. Король Карл III в настоящий момент распределяет внимание между тринадцатью благотворительными организациями.

Как действующий монарх, он несет ответственность за множество церемониальных процедур: открытие парламента, национальных служб, запуск государственных проектов. Еженедельно в строго определенный час глава государства встречается с премьер-министром. Заседания Тайного совета не имеют фиксированного регламента — они могут проходить как раз в месяц, так и каждый день, если обстоятельства требуют безотлагательных решений.

Помимо официальных обязанностей, у Карла III есть личные увлечения: садоводство и акварельная живопись. Именно пристрастие к земле, по свидетельствам современников, вызывало недоумение у принцессы Дианы, предпочитавшей городской образ жизни и не понимавшей радости от посадки деревьев. Это расхождение интересов впоследствии стало одной из разрушительных основ их брака. Король не только разрабатывает ландшафтный дизайн, но и пишет книги на экологические темы — его перу принадлежат труды «Гармония: новый взгляд на мир» и «О будущем продуктов питания».

Поддержание физической формы строится на принципах интервального голодания. После пробуждения монарх выдерживает паузу, затем позволяет себе чай, фрукты и злаки. Обед часто пропускается. Режим сна отличается от привычек большинства родственников: Карл III ложится далеко за полночь, но поднимается рано. Повседневная рутина включает работу с документами: чтение писем, составление ответов, изучение законопроектов и запросов от различных структур, планирование графика. В 2026 году королю исполнится 77 лет.

Расписание принцессы Уэльской и принца Уильяма

День Кейт Миддлтон диктуется королевским расписанием, которое тщательно формируется заранее, хотя корректировки возможны. При отсутствии официальных мероприятий принцесса, как любая мать, встаёт раньше детей и готовит простой завтрак. Для себя она делает смузи по особому рецепту: капуста кале, шпинат, спирулина, чайная ложка матчи, листья салата ромэн, кинза и черника для смягчения травянистого вкуса. Все ингредиенты смешиваются в блендере с 150–200 мл воды до однородной ярко-зеленой массы.

В график принцессы входят посещения благотворительных фондов, официальных мероприятий, спортивные тренировки (она курирует несколько спортивных организаций) и встречи с подопечными структурами. Детей в школу отвозят родители по очереди — в зависимости от занятости. Забирают их в 15:30–16:00 также попеременно. Два года назад в расписание добавились оздоровительные процедуры. Вечером — семейная прогулка с собакой и контроль за уроками. Если намечается гала-ужин или прием во дворце, подготовка наряда, прически и макияжа с профессиональным стилистом занимает не менее 2,5 часов. Кейт увлекается литературой по раннему развитию и воспитанию детей, а перед зарубежными поездками штудирует дополнительную информацию — подобно принцессе Диане, которой когда-то вручали папку с необходимыми сведениями о визитах.

Принц Уильям как наследник престола (номер один) в последнее время трудится интенсивнее. Часть его работы остается непубличной — это неанонсированные встречи, визиты и заседания Тайного совета. Среди приоритетов — искоренение бездомности и строительство доступного социального жилья. Однажды он решил лично узнать, каково это — ночевать на улице, и осуществил задуманное. Как и отец, Уильям занимается вопросами экологии и курирует премию за вклад в защиту окружающей среды. Сорваться и уехать куда-то без санкции он не имеет права: исключения — форс-мажоры, например, необходимость представлять главу государства на прощании с крупным деятелем (тогда график переписывается). Доступ к расписанию принца пытались получить Гарри и Меган Маркл в прошлом году, чтобы «события не пересекались», но получили вежливый отказ — знание всех перемещений Виндзоров считается ценным инсайдом.

Чем заняты другие члены семьи

Королевская принцесса Анна трудится с восемнадцати лет и считается одной из самых деятельных. Именно понимая всю тяжесть официальной жизни, она отказалась от титулов для своих детей — Питер и Зара росли в более свободных условиях и могли строить карьеру по своему усмотрению. Сын принцессы Маргарет владеет фирмой по производству мебели. Зара Тиндалл занимается конным спортом и бизнесом, имеет рекламные контракты. Харриет Сперлинг (вышла замуж за Питера Филлипса 6 июня) — дипломированная медсестра, работавшая в Национальной службе здравоохранения.

Королева Камилла, как супруга монарха, патронирует множество благотворительных фондов. Она поддерживает женщин, оказавшихся в ситуации, аналогичной пострадавшим от Эпштейна. Камилла первой в семье прочитала книгу Вирджинии Джуффре и настаивала на самом жестком решении в отношении принца Эндрю.

Из Йорков деятельность Сары герцогини Йоркской поставлена на паузу — все организации, работавшие с ней, прекратили сотрудничество, а её книга не выйдет. Принцесса Евгения занята в художественной галерее и продолжит свою работу. Беатрис позиционирует себя бизнес-консультантом, однако к её квалификации возникают вопросы: бизнес её отца строился исключительно на титуле и близости к семье. Подобная деятельность для Беатрис, вероятно, будет свернута. Принц Эдвард, младший брат короля, выполняет дипломатические миссии, участвует в официальных приемах, «светит лицом». Он числится государственным советником (как недавно и принц Эндрю) и курирует несколько организаций, включая Британский паралимпийский комитет