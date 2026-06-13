Сколько денег Гитлер должен был СССР к началу войны

Вопрос о долгах нацистской Германии перед СССР накануне войны — штука тонкая. Парадокс в том, что к лету 1941 года у двух будущих непримиримых врагов существовала плотная финансовая сцепка. Но кто кому и сколько был должен — уже в узком смысле, по бухгалтерским книгам?

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Ответ зависит от того, какую из двух взаимоисключающих сделок мы возьмём за основу. И историки до сих пор ломают копья, кто же кого в итоге «переиграл» накануне войны.

Долг №1: Гитлер — за сырьё

Первая и самая спорная часть долга возникла из поставок советского сырья.

19 августа 1939 года, за четыре дня до подписания знаменитого пакта Молотова–Риббентропа, в Берлине было подписано Торгово-кредитное соглашение. По его условиям СССР обязался поставить в Германию сырьё и продовольствие на общую сумму 180 млн рейхсмарок. Эти поставки должны были идти в течение двух лет.

СССР свою часть обязательств выполнил почти полностью. До 22 июня 1941 года советские эшелоны исправно пересекали границу. В общей сложности, по подсчётам историков, в Германию ушло товаров почти на 137 млн рейхсмарок из запланированных 180 млн. Что именно отправляли на Запад? Вот примерный перечень из открытых источников:

миллион тонн зерна;

900 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов;

500 тысяч тонн железной руды и столько же фосфатов;

300 тысяч тонн чугуна;

100 тысяч тонн хрома;

а также стратегические редкие металлы: медь, вольфрам, никель, цинк, платину, иридий.

Проблема была в другом — в оплате. По словам военного историка, генерал-лейтенанта Николая Павленко, немецкое руководство «не торопилось платить за поставки зерна, нефти, стратегического сырья». По его оценке, к началу войны немцы рассчитались за эти поставки лишь наполовину (примерно 50–60%).

Таким образом, непосредственно по этой сделке к 22 июня 1941 года Гитлер задолжал Сталину от 54 до 68 млн рейхсмарок. Сумма очень грубая, но она показывает вектор движения товаров и денег.

Долг №2: СССР — Гитлеру

Но существовала и вторая сторона этого странного «партнёрства». То же самое соглашение от 19 августа 1939 года содержало и обратное обязательство. Германия открывала Советскому Союзу товарный кредит в размере 200 млн рейхсмарок. Кредит был целевым: на закупку в Германии промышленного оборудования, станков и, что важнее, военной техники. Деньги на покупки СССР получил. По этому кредиту наш завод имел возможность заказывать в Германии станки, оптику, авиамоторы и даже артиллерийские тягачи. По сути, Красная армия накануне войны оснащалась, в том числе и на немецкие деньги.

И вот здесь загвоздка: кредит был долгосрочный. По условиям соглашения, Советский Союз должен был погасить его не сразу, а в три этапа — через 6,5, 7 и 7,5 лет. График выплат начинался после 22 июня 1941 года.

Вердикт: бухгалтерия против политики

Итак, к утру 22 июня сложилась парадоксальная ситуация:

Германия была должна СССР за сырьё (порядка 60 млн рейхсмарок);

СССР был должен Германии по кредиту (около 200 млн рейхсмарок, плюс проценты).

Война списала все эти обязательства. Страна, которая напала, перестала быть платёжеспособным контрагентом.

Но история знает и продолжение. После Победы союзники на Ялтинской конференции 1945 года договорились, что общая сумма репараций с Германии составит 20 млрд долларов. Из них СССР, как сторона, понёсшая наибольшие потери, должна была получить половину — 10 млрд долларов.

В реальности выплаты шли до 1953 года в виде демонтажа заводов, оборудования и товарных поставок. Так, в Советский Союз было вывезено более 2,8 тыс. фабрик и заводов, около 340 тыс. станков, десятки электростанций и даже паровозы с вагонами.

Но даже эти миллиарды долларов оборудования, вывезенного из Восточной Германии, не идут в сравнение с ущербом, который нацисты нанесли советской экономике. Потери СССР во Второй мировой войне, по некоторым оценкам, составили 485 млрд долларов, и репарации покрыли лишь малую толику.

Так что чёткого ответа на вопрос «сколько должен Гитлер» не существует. Есть лишь клубок из политических игр, взаимных обманов и «бухгалтерии», в которой главным арбитром выступила война.