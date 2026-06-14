Загадочное "холодное пятно" в океане озадачило ученых: зловещий знак

Загадочное холодное пятно в Северной Атлантике озадачивало ученых в течение многих лет. Новое исследование связывает похолодание с ослаблением системы течений в Атлантическом океане, которые, как предупреждают исследователи, могут достичь переломного момента. Прекращение действия этих течений приведет к катастрофическим изменениям погоды и климата на многих континентах.

В северной части Атлантического океана, к югу от Гренландии и Исландии, на большом участке воды происходит что-то очень странное, рассказывает CNN. В то время как остальная часть океана нагревается, там становится холоднее. Новое исследование утверждает, что у него есть ответ на эту загадку, и это зловещий признак того, что мир приближается к одному из самых тревожных климатических переломов.

Полоса океана, получившая название “холодной капли” или “прогревающейся дыры”, с 1900 года остыла почти на 1 градус по Цельсию (1,8 градуса по Фаренгейту).

Ученые долго спорили, вызвана ли эта аномалия потерей тепла с поверхности океана из-за изменений в ветрах и облаках, или же это сигнал об ослаблении важнейшей системы океанских течений, которая переносит тепло. Новое исследование показывает, что это связано со вторым, и результаты указывают на тревожное будущее.

Атлантическая меридиональная циркуляция (AMOC), работает как огромный океанский конвейер, доставляющий теплую воду из тропиков в Северное полушарие, где она охлаждается, опускается и течет обратно на юг.

Многочисленные исследования показывают, что эта система ослабевает по мере того, как глобальное потепление, вызванное деятельностью человека, растапливает льды и вызывает приток пресной воды в океан, нарушая хрупкий баланс тепла и солености в АМОС. Некоторые ученые предупреждают, что AMOC приближается к переломному моменту, возможно, уже в этом столетии, что будет означать неизбежный крах в будущем.

Остановка AMOC стала бы глобальной катастрофой, вызвав ускоренное повышение уровня моря на Восточном побережье США, погрузив Европу в зимнюю стужу и изменив направление муссонов в Африке, что привело бы к продолжительным засухам, продолжает CNN.

Холодный сгусток был истолкован некоторыми как отпечаток изменения AMOC, потому что именно в эту область AMOC отдает большую часть своего тепла.

Чтобы лучше понять, что происходит в этой части Атлантики, ученые объединили реальные данные о температуре океана, полученные с помощью приборов и спутников, с климатическими моделями. Исследователи обнаружили, что охлаждение в холодном сгустке происходит не только на поверхности, но и в глубине океана, где атмосферные условия, такие как ветер и облака, оказывают гораздо более слабое влияние.

Исследование показало, что все признаки указывают на влияние AMOC. “Это изменяет перенос тепла в океане”, который приводит к охлаждению "холодной капли", - комментирует Штефан Рамсторф, автор исследования и профессор физики и океанологии в Потсдамском университете, Германия. Он добавил, что существует также множество других свидетельств того, что AMOC ослабевает независимо от "холодного сгустка", и некоторые исследования показывают, что он находится на самом слабом уровне примерно за 1000 лет.

Предыдущие исследования показали, что возможно образование холодного сгустка только за счет атмосферных условий, отмечает Рене ван Вестен, исследователь моря и атмосферы из Утрехтского университета. Но тот факт, что новое исследование выявило согласованные результаты в разных наборах данных, “укрепляет надежность выводов”, - сказал он.

Дэвид Торналли, профессор океанологии и климатологии в Университетском колледже Лондона, подчеркивает, что исследование подтверждает доказательства связи между похолоданием и ослаблением AMOC, но предупредил, что скудность реальных данных означает, что доступные наборы данных “лучше всего рассматривать как скорее приблизительные, чем совершенные представления о реальности.”

Неопределенность сохраняется, сказал он CNN, и “я не думаю, что это исследование станет последним словом по этому вопросу”.

Джонатан Бейкер, старший специалист по климату из Метеорологического бюро Великобритании, соглашается с этим, сказав CNN: “Я бы рассматривал это исследование как дополнительное доказательство вклада AMOC в похолодание, а не как окончательное решение вопроса”.