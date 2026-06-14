Какие слова русские боялись произносить: считалось, что они принесут несчастье

Есть у языка свойство, которое современный человек почти утратил, — страх перед словом. Мы привыкли, что слово ничего не весит: сказал и сказал, звук растаял в воздухе. А вот для наших предков слово было силой, почти физической. Произнёс не то и не вовремя — и накликал беду. Назвал вслух опасное — и оно услышало, что его зовут, и пришло.

© «Утро в сосновом лесу» Шишкин Иван, 1889

Эта вера в могущество слова называется учёным словом «табу», но суть её простая и древняя: некоторые вещи нельзя называть прямо. Не потому, что это неприлично, а потому, что страшно. И русская традиция здесь не исключение — она хранит целый пласт запретных слов, иносказаний и хитрых подмен, за которыми стоит тысячелетний опыт жизни рядом с лесом, болезнью, смертью и нечистой силой.

Почему слово считалось опасным

Чтобы понять логику запретов, надо вернуться в мир, где человек был окружён непонятным и враждебным. Лес кормил, но и убивал. Болезнь приходила невесть откуда. Смерть забирала детей. И во всём этом виделась не слепая случайность, а чья-то воля — духов, нечистой силы, самой судьбы.

В таком мире имя было не просто ярлыком. Считалось, что имя и его носитель связаны напрямую: знаешь имя — имеешь власть. Позовёшь по имени беду — и она откликнется, как человек на оклик. Поэтому самое опасное старались не называть вовсе, а если без названия было не обойтись — подменяли страшное слово безопасным, ласковым, обманным.

Это и есть главный принцип словесных запретов: обмануть опасность, не дать ей понять, что речь о ней.

«Хозяин» вместо медведя

Самый знаменитый пример — медведь. И тут начинается настоящая лингвистическая детективная история.

Дело в том, что само слово «медведь» — это уже иносказание. Буквально оно означает «тот, кто ведает мёд», «медоед». Это описательное прозвище, эвфемизм, которым зверя называли вместо его настоящего, древнего имени. А вот исходное название этого животного в славянских языках, судя по всему, было утрачено или вытеснено — настолько сильным был запрет произносить его напрямую.

Получается парадокс: мы зовём грозного хозяина леса описательной кличкой, забыв, как он назывался по-настоящему. И это не случайность, а след того самого страха перед словом.

Но и «медведь» со временем стало звучать слишком прямо. В деревнях, особенно среди охотников, его называли иначе — уважительно и опасливо: «хозяин», «сам», «дедушка», «мохнатый», «косолапый», «Михайло Потапыч». Назвать зверя по имени значило, по поверью, позвать его — а кому хочется, чтобы хозяин леса вышел навстречу. Поэтому говорили обиняком, с почтением, словно о старшем родственнике, который где-то рядом и всё слышит.

Нечистая сила, которую нельзя звать

Отдельная и, пожалуй, самая обширная область запретов — нечистая сила. Здесь действовало железное правило: не называй — не накличешь.

Чёрта старались не поминать прямо. Считалось, что стоит произнести его имя — и он тут как тут. Отсюда множество подмен: «нечистый», «лукавый», «враг», «он», «тот, кого не поминают». Даже бранясь, осторожный человек предпочитал не называть нечистого прямо, особенно на ночь глядя. Поминать его вслух перед сном, в дороге, в опасном месте — значило напрашиваться на встречу.

Та же логика работала с домашними и природными духами. Домового напрямую называть остерегались — звали ласково и уважительно: «хозяин», «дедушка», «сам», «доброхот». С ним старались жить в мире, задабривали, не злили, а уж тем более не поминали грубо, потому что от его расположения, по поверью, зависел весь дом — и скотина, и достаток, и спокойствие.

Лешего в лесу, водяного у реки тоже окликать по имени боялись. Лес и вода — чужая территория, там человек гость, и вести себя надо тихо, не привлекая внимания хозяев этих мест. Назвать духа — значит обнаружить себя, напомнить о себе, навлечь беду.

Болезнь, которую боялись назвать

Болезни в народном сознании были не безличными недугами, а почти живыми существами — злыми, коварными, способными услышать, что их зовут. Поэтому страшные хвори старались не называть прямо.

Особенно это касалось самых смертоносных поветрий. О тяжёлой повальной болезни говорили обиняками, иносказательно, чтобы не привлечь её в дом. Назвать недуг по имени значило, по поверью, позвать его к себе и к близким. Лучше было обозначить опасность намёком, обтекаемо, чтобы беда «не услышала».

С этим же связан и обычай не хвалиться здоровьем, не радоваться вслух тому, что все живы-здоровы. Похвалишься — сглазишь, накличешь. Поэтому на вопрос о здоровье часто отвечали сдержанно, уклончиво, словно боясь спугнуть благополучие. Чрезмерная радость и громкие слова о хорошем казались опасными: судьба завистлива, услышит — отнимет.

Смерть, о которой говорили обиняком

Самое запретное слово — смерть. О ней не говорили прямо, особенно при больном или старом человеке, особенно вслух и без нужды. Назвать смерть значило поторопить её, накликать.

Поэтому язык выработал целую систему мягких иносказаний об уходе из жизни. О человеке говорили, что он «преставился», «отошёл», «уснул вечным сном», «ушёл», «его не стало», «Бог прибрал». Прямое, грубое слово старались обойти, заменить тихим, печально-уважительным оборотом. В этом было и милосердие к умершему, и страх перед самим словом, и нежелание поминать смерть всуе, чтобы не накликать её на живых.

Та же осторожность касалась всего, что связано со смертью: о покойнике говорили бережно, не злословили, поминали с уважением. Считалось опасным дурно отзываться об умерших — это могло обернуться бедой для живых.

Слово как накликание беды

За всеми этими запретами стоит общая вера: сказанное слово сбывается. Дурное слово может навлечь именно то, о чём говоришь.

Отсюда боязнь «накликать» — позвать беду неосторожной речью. Нельзя было заранее говорить о плохом, предрекать несчастье, желать дурного даже в сердцах — а вдруг сбудется. Поэтому осторожные люди старались не произносить вслух мрачных предположений, не «каркать», не зазывать беду в дом.

Отсюда же — привычка оберегать хорошее от лишних слов. Не загадывать наперёд, не хвастаться удачей, не радоваться громко раньше времени. «Не сглазить бы» — это ведь по сути страх перед собственным словом, перед тем, что произнесённое вслух благополучие станет уязвимым.

С этим связаны и многочисленные словесные обереги — присказки, оговорки, которыми старались обезопасить речь. Сказал что-то опасное — добавь защитную формулу, постучи, оговорись. Это всё та же древняя логика: словом можно навлечь беду, но словом же можно и защититься.

Имя, которое прятали

Особая история — с именами людей. Поскольку имя считалось связанным с самим человеком, его тоже оберегали.

Существовал обычай давать ребёнку, помимо настоящего имени, ещё и второе — обиходное, иногда нарочито «непривлекательное». Логика была защитной: настоящее имя прятали, не выставляли напоказ, чтобы злые силы не дотянулись до его носителя. Знающий истинное имя как будто получал власть над человеком — а значит, имя лучше держать при себе.

В этом же ряду — осторожность с похвалой младенцу. Хвалить ребёнка вслух, восхищаться им открыто считалось опасным: можно сглазить, навлечь беду на самое беззащитное. Поэтому восхищение нередко прятали за оговорками, а то и за нарочито принижающими словами — чтобы зависть и нечистая сила прошли мимо.

Почему эти запреты живы до сих пор

Казалось бы, всё это — глубокая старина, мир, которого давно нет. Но приглядитесь к собственной речи — и вы обнаружите, что многие запреты пережили века.

Мы и сегодня говорим «не сглазить бы», стучим по дереву, не хотим «накаркать». Мы по-прежнему обходим слово «смерть» мягкими оборотами, особенно когда речь о близких. Мы стесняемся хвалиться удачей вслух, словно боясь её спугнуть. Мы плюём через плечо, оговариваемся, не желаем заранее говорить о плохом. Всё это — прямые наследники той самой древней веры в силу слова.

И в этом есть что-то очень человеческое. За суеверием стоит не глупость, а особое, бережное отношение к слову — память о времени, когда язык был не игрушкой, а орудием, способным и защитить, и погубить.