Батька Махно: что стало с семьей атамана после его смерти

В июле 1934 года в парижском госпитале Тенон от костного туберкулёза скончался столяр-эмигрант Нестор Иванович Махно. Ему было 45 лет. За плечами — десятки ранений, каторга, шесть лет гражданской войны и слава человека, которого боялись все — от австрийцев до красных. А на больничной койке — нищета и полное забвение.

Но смерть атамана стала лишь началом испытаний для тех, кто носил его фамилию.

«Махно» — фамилия, с которой не выживают

Сам Нестор Иванович в этом смысле был везунчиком: перебрался за границу вовремя — в 1921-м. Те, кто остался на родине, платили сполна.

У Ивана Родионовича Махно и его супруги Евдокии Матвеевны было шестеро детей. К моменту рождения Нестора отец уже пил, а вскоре и вовсе сгорел от пьянства. Но главные беды настигли семейство позже — когда младший сын стал «батькой».

Братья-погодки один за другим уходили в мясорубку. Емельяна в 1918-м расстреляли немцы, приняв его за самого Нестора. Карпа убили самостийные гайдамаки. Григорий воевал под началом брата, потом перешел к красным — в январе 1920-го его пленили и расстреляли свои же. Савву, старшего из братьев, в начале того же года схватили большевики в Гуляйполе и ликвидировали — главным образом за то, что он был братом Махно.

Никто из четверых не дожил до тридцатых.

Последний приют на кладбище Пер-Лашез

Сам атаман к тому времени уже жил во Франции. Вместе с женой Галиной (настоящее имя — Агафья Кузьменко) и дочерью Еленой, которую домашние звали Люси. Сегодня на карте Парижа — романтика: Пер-Лашез, крематорий, соседство с Мольером и Бальзаком. Тогда — съёмная однокомнатная квартирка в бедняцком предместье. Махно пробовал работать на заводе, но здоровье не позволяло — последствия старых ранений и туберкулёза, подхваченного ещё в Бутырке. Сидел дома, писал мемуары. Галина стирала бельё на чужих людей.

Елена росла в нищете, но выучила французский и немецкий. Русским, кстати, владела плохо — это потом сыграет роковую роль.

Как «дочь Махно» стала пособницей фашистов

В 1934-м Нестор Иванович умер. Галина с дочерью остались вдвоём. Когда началась война, перебрались в Германию — там можно было устроиться на нормальную работу. Елена устроилась на завод «Сименс», выучилась на чертёжницу, подрабатывала переводчицей.

В 1945-м в Берлин вошли советские войска. Мать и дочь арестовали.

Их этапировали в Киев. Следователи особенно придирались к Елене: как это дочь Махно работала на немецком заводе да ещё и переводила? Значит, пособница фашистов. Доказательств вредительства не нашли. Но система не отпускает просто так. Приговор: Галине Кузьменко — 8 лет лагерей (Мордовия, Дубровлаг). Елене — 5 лет ссылки в казахстанский Джамбул (ныне Тараз).

В ссылке Елена работала в привокзальном ресторане, мыла посуду, трудилась свинаркой. Переболела тифом. Попытки найти работу получше разбивались о графу «биография».

Мать и дочь не виделись почти десять лет. В мае 1954-го встретились на вокзале в Джамбуле. Сначала просто не узнали друг друга.

Реабилитация, которой не дождалась мать

Галина Кузьменко умерла в Джамбуле в 1978 году. Ей было 86 лет. Своей реабилитации Елена Михненко добивалась долго — дождалась только к 67 годам. Вышла замуж за отставного лётчика гражданской авиации. Детей решила не заводить: «Нечего плодить нищету».

Умерла дочь Махно в январе 1993 года на 71-м году жизни.

Живы ли сегодня потомки Махно?

Вокруг этого вопроса всегда ходило много слухов. Официально: Елена Несторовна детей не имела. Прямой линии от самого «батьки» нет.

Но есть боковые ветви. По линии его брата Карпа. В 2025 году в Гуляйполе под обстрелом погиб Нестор Яланский — один из последних прямых потомков семьи Махно, проживавших на малой родине. Его прадед Карп Иванович Махно был убит белогвардейцами в 1919-м.

Так что Махно сегодня — это уже не столько кровь, сколько история. История о том, как смерть одного человека запустила цепь трагедий для десятков других. И о том, что фамилия может быть тяжёлым крестом — даже если сам ты ни в чём не виноват.