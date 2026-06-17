17 июня: почему на Митрофана Навозника не выносили мусор и не давали денег в долг

Православная церковь вспоминает святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. Он жил на рубеже III и IV веков. В народном календаре отмечают Митрофана Навозника. Считалось, что если к этому дню поля не удобрены, хорошего урожая не видать. Крестьяне говорили: "На Митрофана навоз последний вози - земле сытость, хлебу родимость".

© Российская Газета

Старались сажать или пересаживать рассаду, просто возиться в огороде, считалось, что это даст большой урожай. Запрещено было ругаться и сквернословить, так как это притягивало неудачи.

Нельзя было лениться и бездельничать, так как останешься зимой голодным. Нельзя было выносить мусор из дома - вместе с ним можно вынести и удачу.

Запрещено было брать или давать деньги в долг - к денежным потерям.

Если на Митрофана идет дождь - лето будет грибным. Если муравьи прячутся в муравейник, то скоро начнутся дождь и гроза. Ласточки и стрижи летают высоко - к ясной погоде. Если на небе появились перистые облака - жди ветра и перемены погоды. Южный ветер дует - к хорошему урожаю зерновых. Если в этот день много росы, то лен уродится. А дождь с грозой - остаток июня будет холодным.