Почему цековские дома считались самыми престижными в СССР

В Советском Союзе, где официально провозглашалось всеобщее равенство, существовала своя негласная, но всем понятная иерархия. И читалась она в том числе по жилью. Где человек живёт, в каком доме, в какой квартире — это говорило о его положении порой красноречивее любых слов. Были коммуналки, были бараки, были типовые пятиэтажки, прозванные в народе по фамилии вождя. А были дома, о которых говорили вполголоса и с особым уважением, — цековские.

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Само это слово сразу обозначало уровень. «Цековский дом» — значит, дом не для всех. Дом для тех, кто стоял у самой вершины советской системы. И за этим коротким словом скрывается целая история о том, как на деле выглядело то самое «бесклассовое» общество.

Откуда взялось название

Начнём с простого — с этимологии. «Цековский» происходит от аббревиатуры ЦК — Центральный Комитет. Речь идёт о Центральном Комитете Комунистической партии, высшем партийном органе, сосредоточившем в своих руках реальную власть в стране.

Соответственно, цековскими называли дома, которые строились и распределялись по линии этого аппарата — жильё для партийной верхушки, для высокопоставленных чиновников, для номенклатуры самого высокого разбора. Это было ведомственное жильё особого, элитного класса.

В народе слово прижилось именно в этом значении: цековский дом — это дом для начальства, для «своих», для тех, кто принадлежал к высшему эшелону власти. И сама принадлежность к такому дому автоматически обозначала статус его жильца.

Чем цековский дом отличался от обычного

Чтобы понять, почему эти дома стали символом привилегий, надо вспомнить, как жило большинство советских людей. А жило оно тесно. Коммунальные квартиры, где на общей кухне сходились несколько семей, малогабаритные квартиры в типовых домах, очереди на жильё, растягивавшиеся на годы. Получить отдельную квартиру было событием, мечтой, поводом для праздника.

И на этом фоне цековские дома выглядели как другой мир.

Прежде всего — это были просторные квартиры. Высокие потолки, большие комнаты, продуманные планировки. Там, где обычный гражданин ютился в малогабаритке, жилец цековского дома располагал площадью, которая рядовому советскому человеку и не снилась. Просторные прихожие, отдельные кухни приличного размера, иногда — комнаты для прислуги или подсобные помещения.

Качество строительства тоже было совсем иным. Эти дома строили основательно, из хороших материалов, с улучшенной отделкой, нередко по индивидуальным проектам, а не по типовым сериям. Их возводили на совесть, для людей, которым полагалось всё самое лучшее.

Как выглядели цековские дома

Цековский дом узнавался с первого взгляда — он выбивался из окружающей застройки, как породистый конь из обычного табуна.

Прежде всего — солидность. Это были дома повышенной этажности по меркам своего времени, сложенные капитально, нередко из кирпича, с толстыми стенами, которые держали тепло и не пропускали звук. Никакой панельной экономии: материалы — лучшие из доступных, отделка — добротная.

Фасады делали представительными. В зданиях сталинского периода это могли быть элементы классического убранства — пилястры, карнизы, лепнина, благородная облицовка. Дома более позднего времени строили строже, без украшательства, но всё равно с ощущением простора и качества, заметным даже снаружи: широкие окна, высокие этажи, выверенные пропорции.

Внутри начинался другой мир. Просторные подъезды, нередко с дежурным или консьержем. Высокие потолки — там, где обычный человек жил под потолком в два с половиной метра, здесь было три и выше. Большие кухни, раздельные комнаты, широкие коридоры, иногда подсобные помещения. Лифты, мусоропроводы, добротная сантехника. Двор — закрытый, ухоженный, тихий, отгороженный от городской суеты.

Где в Москве находились такие дома

География цековского и номенклатурного жилья в Москве вполне определённа: оно тяготело к престижному, тихому, зелёному центру, подальше от заводских окраин.

Один из самых известных «начальственных» адресов столицы — Кутузовский проспект. Здесь располагались квартиры крупнейших государственных деятелей, и сам адрес стал в советское время почти синонимом высшей власти.

Традиционным местом сосредоточения элитного жилья были арбатские переулки и сам Арбат, а также район Патриарших прудов с прилегающими тихими переулками — Спиридоновкой, Малой Бронной, Гранатным, Скатертным и другими. Эти места ценились за тишину, зелень и близость к центру, оставаясь при этом в стороне от шумных магистралей.

Ещё один заметный массив добротного послевоенного жилья для высокопоставленных категорий — район Фрунзенской набережной, с её основательными домами вдоль реки.

Особняком в истории московского элитного жилья стоит знаменитый Дом на набережной на Берсеневской набережной — огромный жилой комплекс, построенный для высшего руководства страны. Строго говоря, его чаще называют не «цековским», а «правительственным» домом, и этот нюанс важен: за разными названиями стояли разные ведомства и разные категории жильцов, хотя по сути речь шла об одном — о жилье для верхушки.

Кто жил за этими стенами

Состав жильцов цековских домов был под стать самим зданиям. Здесь селилась номенклатура — высшие партийные и государственные чиновники, крупные руководители, люди, занимавшие важные посты в управлении страной.

Это был слой, который позднее стали называть советской элитой. Формально все были равны, но на деле существовала чёткая система привилегий, привязанная к должности. Чем выше пост — тем лучше жильё, тем больше благ, тем престижнее адрес. И цековские дома стояли на самом верху этой негласной лестницы.

Принадлежность к такому дому была не просто вопросом комфорта. Это был знак включённости в систему, в круг избранных. Адрес работал как удостоверение статуса. По нему сразу понимали, что перед тобой человек непростой, занимающий своё место в иерархии власти.

При этом важно понимать: жильё в таких домах обычно было привязано к должности. Это было ведомственное жильё, и право на него человек получал вместе с положением. Что во многих случаях означало и оборотную сторону медали — судьба квартиры могла зависеть от того, сохранит ли человек свой пост.

Не только цековские: целая система элитного жилья

Цековские дома были, пожалуй, самым известным, но не единственным видом привилегированного жилья в СССР. Существовала целая система ведомственных домов, и каждый говорил о своём.

Были дома, которые строились для работников разных министерств и ведомств, для военных, для деятелей науки, культуры, искусства. Каждое крупное ведомство нередко имело своё жильё, и качество его зависело от веса этого ведомства в системе.

Особняком стояли дома для творческой и научной элиты — для писателей, академиков, артистов, конструкторов. Это тоже было привилегированное жильё, но привилегия здесь обозначала несколько иной статус — статус признанного государством таланта или заслуг.

Но именно цековские дома в народном сознании стали символом высшей ступени. Потому что за ними стояла не просто принадлежность к уважаемой профессии, а близость к самой власти.