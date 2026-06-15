Почему мусульманский новый год не принято праздновать

С наступлением месяца Мухаррам у мусульман начинается новый год по календарю Хиджры. Эта дата напоминает о переселении пророка Мухаммеда в Медину и занимает особое место в исламской истории, однако к числу религиозных праздников не относится. Когда наступает мусульманский новый год в 2026 году, как его проводят верующие и почему не устраивают торжеств — в материале «Газеты.Ru».

Когда наступает новый год в исламе

Исламский календарный цикл открывает священный месяц Мухаррам. Дата его наступления, соответствующая григорианскому календарю, может значительно меняться от года к году, так как исламское летоисчисление по Хиджре основано на лунных циклах.

16 июня наступит новый год по исламскому календарю в 2026-м

С этого дня начинается 1448 год по Хиджре.

Для многих верующих начало года становится поводом вспомнить события VII века, которые сыграли ключевую роль в истории ислама. Речь идет о Хиджре — переселении пророка Мухаммеда из Мекки в Медину. Этот день чаще связывают с молитвой и обращением к духовным ценностям, чем с торжествами и весельем.

Как пояснил в беседе с «Газетой.Ru» доктор педагогических наук, профессор Сергей Оганесян, Новый год — это светский праздник, который не имеет отношения к какому-либо вероучению. В священном Коране ничего не сказано о том, что смену календарной даты надо как-то отмечать. Более того, это противоречит мусульманским правилам, ведь верующие должны отмечать только те праздники, которые предусмотрены религией.

«Один из аргументов противников этого праздника в исламе в том, что пророк Мухаммед ничего не говорил про Новый год», — сказал Оганесян.

Схожей позиции придерживался татарский богослов начала XX, просветитель и муфтий Ризаэтдин Фахретдин. Он указывал, что Новый год не входит в число мусульманских праздников. Однако при этом отмечал, что многие новогодние обычаи имеют положительное общественное значение: люди навещают друг друга, дарят подарки, проводят время с семьей и желают близким благополучия.

Летоисчисление в исламе — новый год по Хиджре

Исламский календарь берет отсчет от Хиджры — переселения пророка Мухаммеда и его сподвижников из Мекки в Медину, произошедшего в 622 году нашей эры. Именно это событие стало отправной точкой мусульманского летоисчисления.

В Мекке последователи новой религии сталкивались с преследованиями со стороны влиятельных жителей города. Когда давление усилилось, пророк Мухаммед принял решение покинуть Мекку и переселиться в Ясриб, жители которого согласились принять его общину. Впоследствии этот город получил название Медина, что означает «город пророка». Позже он стал политическим и религиозным центром первого исламского государства.

Официальное летоисчисление по Хиджре было введено в 637 году при втором праведном халифе Умаре ибн аль-Хаттабе. За начало календаря было решено принять не сам день переселения, а первый день месяца Мухаррам того года.

Время до Хиджры в исламской традиции называют джахилией — эпохой до распространения ислама.

Мухаррам входит в число четырех священных месяцев ислама. Как рассказал «Газете.Ru» доктор исторических наук, профессор Александр Черемин, этот период считается временем мира, покаяния и духовного очищения. Согласно религиозным предписаниям, в такие месяцы запрещены войны и междоусобные конфликты. Существуют и народные традиции: например, в первый день Мухаррама в некоторых мусульманских семьях готовят несколько блюд из баранины.

В основном этот день не отмечается. В исламе этот день не считается какой-то праздничной датой. Александр Черемин профессор, доктор исторических наук

Что делают мусульмане в первый день нового года

Молитвы и чтение Корана

В день мусульманского нового года люди стремятся проводить больше времени в молитвах — как индивидуальных, так и коллективных в мечетях. Верующие читают Коран, уделяя внимание тем аятам, которые касаются Хиджры.

Поминание Хиджры

Имамы и религиозные лидеры проводят проповеди, посвященные значению Хиджры. Это событие символизирует не только физическое перемещение, но и начало нового духовного этапа для исламской общины. В семьях могут рассказывать детям истории о Хиджре, чтобы передать знания младшему поколению.

Пост в Мухаррам

Несмотря на отсутствие предписания обязательного поста, некоторые мусульмане добровольно ограничивают себя в первый день Мухаррама и другие дни этого месяца, чтобы подчеркнуть стремление к благочестию. Верующие стараются избегать греховных действий и помогать окружающим.

Пророк Мухаммед называл Мухаррам «лучшим для соблюдения поста после месяца Рамадан». Другие его слова:

«Тому, кто постился один день в месяце Мухаррам, воздается как за 30 постов».

Пост ас-саум — один из ключевых предписаний в исламе. Он предполагает полное воздержание от приема пищи, воды и любых напитков, курения табака, купания, вдыхания благовоний, развлечений и половой близости в светлое время суток. Пост направлен на отказ от всего, что может помешать сосредоточиться на духовном.

Когда наступает ночь, ограничения на еду и питье снимаются, однако мусульманам рекомендуется избегать излишеств и чревоугодия. Ас-саум — это не только воздержание от пищи и напитков, но и время для духовного роста, укрепления веры и самоконтроля. Пост помогает воспитывать терпение, смирение и сострадание к нуждающимся. Мусульмане укрепляют веру и связь с общиной через совместные молитвы и ифтар — вечерний коллективный прием пищи после захода солнца. Возможность соблюдения поста считается честью для приверженцев ислама и важной составляющей духовной жизни.

Как мусульмане в разных странах отмечают Новый год

Мусульмане, в том числе те, кто проживает в христианских странах, как правило, не отмечают Новый год ни по исламскому календарю, ни светскому. Празднование в ночь на 1 января по григорианскому календарю, введенному папой-католиком, может рассматриваться как нарушение религиозных принципов.

В некоторых мусульманских странах, например в Объединенных Арабских Эмиратах, Малайзии и Индонезии, начало нового года по Хиджре — государственный праздник, в честь которого положен дополнительный выходной. Однако традиции пышных торжеств и народных гуляний там нет.

В ряде постсоветских мусульманских стран, где традиция празднования светского Нового года сохранилась с советских времен, наблюдается тенденция замещения этого праздника Наврузом, который отмечают 21 марта.

Он символизирует наступление весны и обновление природы, его истоки — в древних персидских и тюркских традициях. Навруз не связан с исламом, но имеет культурное и историческое значение для многих мусульманских народов Центральной Азии и Кавказа, так как выглядит более аутентичной и соответствующей местным традициям альтернативой празднованию Нового года 1 января.