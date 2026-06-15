Какие государства существовали в Сибири, пока она не стала частью России

Когда речь заходит о Сибири до прихода русских, в сознании всплывает образ безлюдной тайги, где бродят лишь разрозненные племена охотников и оленеводов. Это заблуждение. Задолго до Ермака на огромных пространствах от Урала до Тихого океана кипела своя, почти незнакомая нам история. Здесь рождались и гибли империи, чеканили монету, писали законы и совершали походы, от которых содрогался даже Китай.

© Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем, В. И. Суриков 1895 г.

Кыргызский каганат

В 2002 году президент Кыргызстана Аскар Акаев подписал указ о праздновании «2200-летия кыргызской государственности». Основанием послужила запись древнекитайского историка Сыма Цяня, который около 199 года до нашей эры упомянул некий народ иероглифом, которым в дальнейшем китайцы обозначали кыргызов.

Курьёз в том, что большинство учёных считают: в данном случае Сыма Цянь имел в виду енисейских кыргызов — предков современных хакасов. И жили эти кыргызы не в Средней Азии, а в Южной Сибири, в районе Минусинской котловины.

В начале VIII века енисейские кыргызы создали свой каганат во главе с легендарным Барсбек-каганом. В 840 году Кыргызский каганат уничтожил могущественный Уйгурский каганат и завоевал все его земли — вплоть до Дальнего Востока. На западе кыргызы подчинили себе степную полосу Западной Сибири до Уральских гор.

У них была своя руническая письменность. Как и большинство подобных государств, Кыргызский каганат распался из-за внутренних неурядиц. Но его ядро на Верхнем Енисее просуществовало вплоть до завоеваний Чингисхана.

Первые империи Великой степи

Первые сведения о крупных племенных союзах Сибири содержатся в древнекитайских источниках. Они упоминают сюнну (хунну), сяньби, усуней, юэчжей, динлинов и другие народы. Большинство историков считает хунну гуннами до их переселения в Европу, сяньби — монголами, усуней и юэчжей — восточными скифами, динлинов — тюрками. Но это, как сейчас любят говорить, «неточно». В состав племенных союзов входили народы разного этнического происхождения.

Сильнейшим из них был союз хуннов. Китайские источники последовательно описывают, как создавалась хуннская держава и как она покоряла соседей. Своего наивысшего могущества она достигла в I веке до нашей эры — I веке нашей эры, когда стала реально угрожать Китаю.

Впрочем, на Китай нападали не только хунну, но и сяньби, и юэчжи, и динлины. Императорское правительство пыталось справиться с набегами, привлекая одних «варваров» для защиты от других. Кончилось это тем же, чем в Древнем Риме: хуннские предводители основали на территории Китая свои собственные государства и свои императорские династии.

Все эти события происходили в обширной степной полосе Центральной Азии, которая на севере захватывала предгорья Алтая, Туву, Хакасию, Забайкалье и Приамурье.

Тюркский каганат

Академическая «История Сибири с древнейших времён» датирует начало первых государств на территории Сибири VI веком. Одним из самых обширных был Тюркский каганат. Он простирался от Каспийского моря на западе до Маньчжурии на востоке. В своих походах тюрки доходили до Чёрного моря, Крыма и низовьев Дуная.

Тюркский каганат был одним из могущественнейших государств своего времени. Он имел регулярные дипломатические отношения с Византией. Византийские источники сохранили возмущённую речь тюркского хана Турхата, обращённую к послам из Константинополя:

«Не те ли вы ромеи, у которых десять языков и один обман?.. Вы льстите всем народам и всех обманываете своими искусными речами и вероломными мыслями... Для тюрка же ложь странна и неестественна».

В начале VII века огромный каганат распался на Западный и Восточный. Западный включил земли современных Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Алтая, Нижнего Поволжья, Северного Кавказа и Подонья. Восточный находился на территории современной Монголии и китайской провинции Внутренняя Монголия, а на севере включал Туву, Бурятию и Забайкалье.

Позже Восточно-Тюркский каганат возродился, охватив территории на восток до низовьев Амура. Его геополитическим преемником стал Уйгурский каганат.

Государства Дальнего Востока

В VII веке в Приморье и на сопредельных землях Маньчжурии и Кореи сложилось раннесредневековое государство Бохай. Его основателями были народы тунгусо-маньчжурской группы, родственные удэгейцам.

В X веке Бохай завоевал другой маньчжурский народ — кидани. От их этнонима, кстати, происходит русское название «Китай». Территория Бохая вошла в маньчжурскую империю Ляо.

В XII – начале XIII веков в Приморье, Приамурье и Забайкалье обитали племенные союзы чжурчжэней — тоже тунгусо-маньчжурской группы. Они пользовались своей письменностью, заимствованной от киданей и созданной на основе китайских иероглифов.

От Чингисхана до Ермака

Новая страница в истории Сибири открывается с монгольскими завоеваниями. Центром формирования державы Чингисхана был район верховьев реки Онон на территории современного Забайкальского края. Монгольская империя в XIII веке включила в себя всю степную и лесостепную полосу Сибири. Таёжные племена платили ей дань.

После распада Монгольской империи западносибирские владения вошли в состав Золотой Орды. В XIV веке в её составе выделилось Тюменское ханство — ядро будущего Сибирского ханства, с которым в конце XVI века и столкнулся Ермак.

На юге Восточной Сибири после распада Монгольской империи образовалось Ойратское ханство. Продвижение русских здесь было облегчено тем, что к началу XVII века это государство находилось в состоянии внутреннего распада. Но весь XVII и начало XVIII века русским в Южной Сибири пришлось воевать с Джунгарским ханством, претендовавшим на эти земли. В Забайкалье же и Приамурье они столкнулись с Маньчжурской империей Цин.

Так что, когда Ермак со своей дружиной перешёл Уральские горы, он вторгался не в «пустую землю». Он вступал на территорию, за которую уже много веков боролись империи. Просто русским удалось там закрепиться лучше, чем другим.