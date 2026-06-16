Как красноармейцы сражались в тоннелях берлинского метро

Когда в апреле 1945-го Красная армия вошла в Берлин, война переместилась не только на улицы и в дома — она ушла глубоко под землю. В тоннелях столичного метрополитена разгорелась битва, о которой современники говорили с содроганием: «странная», «адская», «не имеющая аналогов».

Город-крепость и его подземный пояс

Берлинская наступательная операция началась 16 апреля 1945 года. Три недели, потребовавшиеся советским войскам, чтобы добить фашистского зверя в его собственной берлоге, стали одними из самых ожесточенных во всей Второй мировой.

Немцы подготовились основательно. Город превратили в многоступенчатую крепость: внешний оборонительный обвод, внутренний и, наконец, городской. Улицы перегородили баррикадами, построили систему траншей, возвели бетонные убежища. Но главное — вермахт активно использовал подземные коммуникации. И в первую очередь — берлинский метрополитен.

Берлинское метро — одно из старейших в мире, открытое ещё в 1902 году. Оно проектировалось с учётом возможного военного применения: разветвлённая сеть, выходы к ключевым правительственным зданиям, неглубокая залегающая конструкция — в современном метростроении для этого даже существует специальный термин «берлинское метро». В конце апреля 1945-го весь этот подземный лабиринт стал полем боя.

«Огонь в тоннелях»

В конце апреля 1945 года советские войска вели уличные бои в юго-западных районах Берлина. Каждую улицу и каждый дом брали штурмом, а рукопашные схватки завязывались в тоннелях метро и подземных коммуникациях. В отдельные дни красноармейцам удавалось очистить от врага до 300 кварталов. Сапёры под огнём разбирали завалы и баррикады.

28 апреля Совинформбюро сообщало: «Развернувшись фронтом на восток, советские бойцы разгромили немцев, оборонявших сортировочную станцию метрополитена. Заняты площадь "Адольф Гитлер", пять станций метро и другие опорные пункты гитлеровцев». Однако нацисты не собирались сдаваться даже под землёй.

Тактика подземной войны

Немецкие войска сопротивлялись с «обречённостью смертников». В районе берлинского метро они устроили настоящие укрепрайоны. Одна только 5-я ударная армия потеряла при штурме Берлина 17,5 тысячи солдат — и значительная часть этих потерь пришлась на бои в подземке.

Гитлеровцы использовали тоннели для дерзких манёвров. Отчаянные патрули с автоматами пробирались по подземным путям, чтобы выйти в тыл советским частям. Как писала 26 апреля 1945 года газета The New York Times, эти вылазки превращали сражение за Берлин в битву на трёх уровнях: «на земле, в воздухе и под землёй». Но Красная армия уничтожала эти группы почти сразу, как только они появлялись.

Советские штурмовые группы, созданные по опыту Сталинграда командующим 8-й гвардейской армии Василием Чуйковым, были усилены сапёрами, пулемётчиками, миномётчиками и даже танками. В подземных боях красноармейцы применяли нестандартную тактику: они затаскивали в тоннели лёгкие полевые орудия и расстреливали противника в упор в чёрных, без единого огонька, тоннелях.

Катастрофа под Ландвер-каналом

Кульминация подземной битвы наступила в ночь на 1 мая 1945 года. В отчаянной попытке остановить наступление 29-го гвардейского стрелкового корпуса генерала Хетагурова остатки нацистского руководства приняли решение, последствия которого до сих пор вызывают споры.

Они взорвали участок Северо-Южного тоннеля под Ландвер-каналом. Вода хлынула в подземку. По разным оценкам, в тот день в затопленных тоннелях утонули от нескольких сотен до тысячи человек — раненые солдаты вермахта и мирные жители, искавшие убежища.

По другой версии, тоннель взорвала 2-я штурмовая инженерно-сапёрная бригада при 8-й армии Чуйкова, чтобы окончательно подавить упорные очаги сопротивления противника. Как бы то ни было, затопление метро стало одной из самых мрачных страниц битвы за Берлин. Вода залила несколько километров путей, добралась до станции Фридрихштрассе и других узлов.

Три недели, которые потрясли мир

Битва в берлинском метро — не просто эпизод военной истории. Это символ той чудовищной силы, с которой сталкивались советские солдаты на последних метрах войны. Противник прятался везде: в подвалах, в канализации, в тоннелях. И красноармейцам приходилось выкуривать его буквально из-под земли.

«Начались бои в городе… Чуйков создавал штурмовые группы, усиленные саперами, пулеметчиками, минометчиками, иногда танками, и те захватывали укрепленные немецкие позиции», — вспоминал впоследствии научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

К 2 мая 1945 года берлинский гарнизон капитулировал. Но подземная битва оставила глубокий след. Сотни погибших, затопленные тоннели, разрушенные станции — берлинскому метро потребовались годы, чтобы восстановиться.

Сегодня, спустя восемь десятилетий, мало кто из пассажиров, спускающихся на берлинские платформы, задумывается о том, что в этих самых тоннелях когда-то гремели выстрелы, рвались снаряды и лилась кровь. А ведь именно здесь, в каменной темноте под землёй, решалась судьба не только Берлина, но и всей Европы.