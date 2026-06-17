Почему в Сети вспомнили давние пророчества старца Зосимы

Схиархимандрита Зосиму называют духовным символом Донбасса. Ему удалось превратить заброшенный Свято-Васильевский приход в крупнейший в регионе духовный центр. В связи с пожаром в Киево-Печерской лавре в сети вспомнили пророческие слова священнослужителя, предсказавшего случившееся более 30 лет назад. Кто такой старец Зосима, что он говорил об обители, его пророчества о гонениях на церковь и будущем русских земель — в материале «Газеты.Ru».

Что говорил старец Зосима о Киево-Печерской лавре

В ночь на 15 июня ВС России нанесли массированный удар по Киеву, поразив десяток важнейших объектов военно-промышленного комплекса. После этого на крыше Успенского собора Киево-Печерской лавры произошел взрыв. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в случившемся Москву. В свою очередь, в Минобороны РФ заявили, что причиной стала некорректная работа украинской системы противовоздушной обороны: по данным ведомства, в собор попала ракета американского зенитного ракетного комплекса Patriot, отклонившаяся от курса.

«Одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности», — подчеркнули в ведомстве.

После произошедшего в храмовом комплексе случился пожар: возгорание произошло на крыше Успенского собора.

По словам военкора Дмитрия Стешина, старец Зосима предсказал пожар в обители в 1990 году. «Киево-Печерская лавра падет. Вся благодать Киево-Печерской лавры перейдет в Оптину пустынь», — говорил священнослужитель.

Кто такой старец Зосима

Схиархимандрит Зосима (в миру Иван Алексеевич Сокур) родился 3 сентября 1944 года в селе Косолманка Свердловской области. Его мать Марию Сокур незадолго до этого арестовали по обвинению в религиозной пропаганде, и сын появился на свет в тюремной больнице.

Семья хотела назвать мальчика Фаддеем — в честь апостола, день памяти которого приходится на 3 сентября. Однако известный подвижник, схиигумен Кукша Одесский благословил дать ему имя Иоанн — в честь Иоанна Крестителя.

Отец Ивана погиб на фронте в год его рождения и так и не увидел сына. Марию Сокур освободили вскоре после родов, и она переехала с ребенком в Авдеевку Донецкой области Украинской ССР. Мать привила Ивану глубокую религиозность.

«С детства меня приучали к храму Божию. Часто вспоминаю, вначале маменька покойная носила меня на руках маленького, беспомощного. Потом меня в детский садик определили, как сироту. <...> И воспитателей всех позабывали, а тетю Нюру никто не забыл. А за что ее, простую уборщицу, помним? Она научила нас всех тайно Богу молиться», — рассказывал о своем детстве Иван.

В 1961 году Иван Сокур с отличием окончил школу в Авдеевке. Затем получил образование в Донецком сельхозтехникуме, а позже поступил в Ленинградскую духовную семинарию и академию.

В 1975 году он принял монашеский постриг с именем Савватий в честь преподобного Савватия Соловецкого. Вскоре был рукоположен в иеродиакона, а затем в иеромонаха.

Служение Савватия проходило в приходах Донецкой области. Он занимался восстановлением храмов, которые в советские годы находились в запустении. Его первым местом служения стал Александро-Невский храм в поселке Александровка. Позже он возглавил Свято-Васильевский храм в Никольском, вокруг которого сформировался духовный центр.

«Меня всегда поражало его храмостроительство, — вспоминал митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион (Шукало). — Куда бы он ни пришел служить, везде сразу же затевал капитальные ремонты и строительство. Помню, как в 1980 году, когда я служил еще псаломщиком в Свято-Успенском храме Донецка, на праздник Почаевской иконы Божией Матери мы поехали к отцу Савватию в Александровку на освящение нового престола. Ему удалось сделать этот престол в тот самый период, когда церкви в СССР только закрывали да разрушали. По тем временам это было чуть ли не сенсацией».

В 1990 году Савватий получил сан архимандрита, а спустя два года принял великую схиму с именем Зосима. Главным делом его жизни стало создание Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря.

Из небольшого сельского прихода он постепенно превратился в один из самых известных православных центров Донбасса, куда приезжали паломники со всей Украины и из других стран.

Современники вспоминали Зосиму как аскетичного человека — схиархимандрит ходил в старом полинявшем подряснике и старом полушубке.

«Я монах, мне ничего не надо», — говорил он.

Многие верующие считали, что старец обладал даром прозорливости, поэтому к нему постоянно обращались за советом и поддержкой.

Интересный факт

В 1997 году Зосима обвенчал Виктора Януковича с супругой Людмилой.

В последние годы жизни Зосима тяжело болел — у него отказали почки — и передвигался в инвалидной коляске. Он скончался в 2002 году и был похоронен на территории основанного им монастыря.

«Два года армагеддона»: что произошло с монастырем, основанным Зосимой

Основанный Зосимой Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь серьезно пострадал в ходе боевых действий в первые годы СВО. Из-за близости линии фронта были повреждены многие здания комплекса, однако сейчас там продолжаются восстановительные работы.

© Разрушенный Васильевский храм в Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре // РИА Новости

Настоятель монастыря, епископ Волновахский Амвросий, рассказывал, что обитель на протяжении двух лет находилась под постоянными обстрелами.

«Что было за эти два года? Армагеддон, по-другому не назовешь. Господь проверял всех нас, каждого из нас на прочность. Господь проверял каждого из нас на любовь к себе, насколько мы любим его», — цитировало его РИА Новости.

Во время одного из обстрелов епископ Амвросий получил ранение и был вынужден на время покинуть территорию монастыря.

Сейчас ситуация в районе остается значительно спокойнее, хотя местные жители периодически слышат взрывы беспилотников. В восстановлении комплекса участвуют волонтеры, монахи и трудники.

Во время наиболее интенсивных обстрелов нижний храм использовался как укрытие. По словам представителей монастыря, там находились около 200 насельников обители и еще порядка 300 мирных жителей, покинувших опасные районы.

Что говорил Зосима о будущем русского мира

Тема будущего России, Украины и Белоруссии занимала заметное место в проповедях и выступлениях Зосимы. Он говорил о предстоящих испытаниях, церковных расколах и последующем объединении исторической Руси.

Одно из наиболее известных высказываний старца связано с Киево-Печерской лаврой. Зосима подчеркивал, что Россия столкнется с испытаниями, однако за ними последует возрождение веры. При этом старец говорил: «после падения Лавры начнется воссоединение Руси».

«Но Русь Святая не погибнет. Будет падение, но потом будет и великое объединение. Как Троица Святая, так и Церковь Русская едина: России, Украине, Белоруссии быть вместе», — предсказывал он.

В беседах с паломниками отец Зосима неоднократно подчеркивал, что спасение мира он видит в православии и в духовном возрождении России.

Кстати

В церковных кругах активно обсуждается вопрос возможного прославления старца в лике святых — РПЦ уже начала сбор материалов для изучения его жизни и возможных чудес.

Как православная церковь относится к пророчествам Зосимы

В Русской православной церкви продолжают изучение жизни и наследия схиархимандрита Зосимы. В церковной среде обсуждают возможность его будущей канонизации, для чего собирают архивные материалы и свидетельства современников. Пророческие высказывания и «Духовное завещание» старца стали особенно актуальны в современной церковной и геополитической повестке, заявил «Газете.Ru» помощник Епархиального архиерея по вопросам церковного служения, священник Вячеслав Ланский.

Как священнослужитель, я понимаю, что происходящие сегодня события имеют ярко выраженное духовное измерение. Значит и пророчества, оставленные подвижниками веры и благочестия, должны быть использованы для коррекции духовных проблем, приведших к нынешней беде. Вячеслав Ланский помощник Епархиального архиерея по вопросам церковного служения, священник

Отец Вячеслав привел в пример библейскую историю пророка Ионы, предсказавшего гибель Ниневии. Согласно церковному толкованию, жители города изменили свой образ жизни, после чего предсказанная катастрофа не произошла.

Казалось бы, Божие предречение исполнено не было, но Творец открыл позднее скорбящему из-за этого Ионе: внутреннее состояние людей и ценность жизни повлияли и на дальнейшую судьбу города. Вячеслав Ланский помощник Епархиального архиерея по вопросам церковного служения, священник

Поэтому, убежден Ланский, и к пророчествам старца Зосимы, и к любым другим предсказаниям нужно подходить не с праздным любопытством, а с готовностью усердно трудиться для достижения собственной миссии.

Для одних отец Зосима остается человеком, который предвидел грядущие испытания. Для других — монахом, сумевшим сохранить веру в самые тяжелые времена.