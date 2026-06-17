Чем завершилось вторжение монгольской армии в Японию

В XIII веке никто не мог остановить монгольскую армию. Она прошла от Тихого океана до Адриатики, стирая с лица земли государства и империи. Казалось, для неё нет ничего невозможного. Но у восточных берегов Азии нашествие внезапно захлебнулось — в прямом смысле этого слова. Две армады, которые должны были сокрушить Японию, ушли на дно. А японцы обрели легенду, которая будет жить веками.

© Кадр из фильма "Монгол"

Империя, которой не хватало одного острова

К 1260-м годам Монгольская империя достигла апогея своего могущества. Хубилай, внук Чингисхана, основал династию Юань и правил огромной территорией: Китай, Корея, Бирма, Камбоджа — все они признавали его власть. Казалось, весь известный мир лежит у ног монгольского хана. Но был один остров, который никак не желал склоняться. Япония.

Островное положение страны делало её неуязвимой для конной армии, а у самих монголов, степных кочевников, не было ни флота, ни опыта морских сражений. Хубилай, однако, считал иначе. Он завоевал Корею, получив доступ к её кораблям и морякам. Теперь у него был флот. Оставалось лишь убедить японцев покориться без боя.

Пять посланий, которые никто не хотел читать

С 1268 по 1274 год Хубилай отправил в Японию пять официальных миссий. В первом послании он писал: «Свяжем друг друга дружественными узами и укрепим взаимоотношения… Никто не желает браться за оружие».

За дипломатической риторикой скрывался ультиматум. Под «дружественными отношениями» Хубилай понимал вассалитет по корейскому образцу — отношения «господина и подданного», «отца и сына».

Японский двор ответил отказом. В послании говорилось, что Япония — «страна богов», наследующая власть от богини солнца Аматэрасу, и она не намерена проливать кровь своих подданных. По сути, японцы дали понять: мы не ваши подданные, и никогда ими не станем. Хубилай не привык получать отказы. Он начал готовить вторжение.

Первая волна: 1274 год

В ноябре 1274 года монгольский флот вышел из корейских портов. Армада насчитывала от 700 до 800 судов — 300 больших вёсельных кораблей и 400–500 малых. На борту находилось около 23 тысяч воинов — монголов, китайцев и корейцев.

Первой целью стали острова Цусима и Ики. Монголы захватили их с лёгкостью. Местные гарнизоны были разбиты, население перебито или обращено в плен. Японцев шокировала жестокость завоевателей: в их военной культуре убийство мирных жителей считалось недопустимым.

Затем флот двинулся к крупному острову Кюсю. В бухте Хаката (ныне — часть города Фукуока) монголы высадились и закрепились на берегу. Здесь они впервые применили против японцев пороховое оружие — гранаты с бумажной или фарфоровой оболочкой, стрелы с пороховыми ракетками. Самураи, привыкшие к бою на мечах и луках, были ошеломлены.

Но дальнейшее развитие событий окутано туманом. Китайско-монгольская хроника «Юань ши» утверждает, что японцы были отброшены. Японские источники, напротив, настаивают на том, что самураи нанесли монголам огромные потери. Историк Том Конлан, изучивший средневековые документы, пришёл к выводу, что японские воины вполне могли сражаться с монголами на равных — и без всякого «божественного ветра».

Так или иначе, но битва прервалась внезапно. Ночью разразился тайфун. Корабли, не предназначенные для штормовой погоды, разбивались о скалы и тонули. Японцы, хорошо знавшие местные воды, в темноте нападали на выживших. Потери монголов были огромны — до 22,5 тысячи убитых и утонувших. Остатки флота вернулись в Корею. Первое вторжение провалилось.

Семь лет подготовки

Хубилай не смирился. Завоевание Японии стало для него делом чести.

Семь лет он готовил новую экспедицию. На этот раз — самую масштабную в истории человечества до высадки союзников в Нормандии в 1944 году. В 1281 году два флота — один из Кореи, другой из Южного Китая — двинулись к Японии. Их общая численность оценивается от 100 до 140 тысяч человек. Кораблей было больше тысячи.

Японцы ждали. После 1274 года они возвели вдоль побережья Кюсю каменную стену, построили укрепления и создали новые военные части. Самураи были готовы.

Вторжение началось в июне 1281 года. Две монгольские эскадры соединились у берегов Кюсю. Японцы встретили их ожесточённым сопротивлением. Несколько недель шли ожесточённые бои. Монголы не могли прорвать оборону.

А затем — история повторилась. В августе, когда флот стоял на якоре в заливе Имари, с запада налетел тайфун. Он бушевал два дня. Корабли, скученные и неуклюжие, ломались как спички. Армада, на строительство которой ушли годы, была уничтожена за считанные часы.

Потери были катастрофическими. Большинство войска погибло в море. Те немногие, кто добрался до берега, были перебиты самураями. Хубилай больше никогда не пытался завоевать Японию.

Камикадзе: легенда, ставшая историей

Японцы назвали спасительные тайфуны «камикадзе» — «божественный ветер». Считалось, что боги послали бурю, чтобы защитить священную землю. В этом природном явлении усматривали доказательство божественного происхождения Японии.

Легенда о камикадзе оказалась на удивление живучей. В XX веке её использовали для пропаганды — уже в ином, трагическом смысле. Название «камикадзе» получили лётчики-смертники, которые должны были защитить Японию от американского вторжения, подобно тому, как божественный ветер защитил её от монголов.

Но современные историки предлагают более трезвый взгляд на события. Археологические находки у берегов Японии — обломки кораблей, оружие, доспехи — позволяют реконструировать детали гибели флота. В 2011 и 2015 годах у побережья были найдены останки монгольских судов. Они показывают, что корабли были построены наспех, из сырого леса, и не могли выдержать шторма.

Американский историк Томас Конлан в своей книге «In Little Need of Divine Intervention» («В малой нужде в божественном вмешательстве») утверждает: японские самураи были способны сражаться с монголами на равных — и без всякой помощи тайфунов. Они прекрасно оборонялись и нанесли захватчикам серьёзные потери ещё до того, как разразилась буря.

Чем обернулся «божественный ветер»

Две неудачные попытки вторжения стали поворотным моментом в истории Японии. Страна, до этого считавшая себя изолированной, осознала, что внешний мир может быть опасен. Начался процесс становления национальной идентичности.

Но сами монголы, как ни странно, из этого поражения вынесли урок. Морские экспедиции — дело дорогое и рискованное. Хубилай больше не отправлял флот к японским берегам. Его наследники тоже. Япония осталась непокорённой.

В XIII веке никто не мог остановить монгольскую армию. Но море — остановило. Дважды. И этот урок, выученный ценой сотен тысяч жизней, навсегда изменил баланс сил в Восточной Азии. С тех пор ни один завоеватель не пытался покорить Японию с моря. Слишком дорого.

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