Война за Черные Холмы: как воины прерий заставили отступить знаменитого генерала

150 лет назад произошла битва при Роузбаде — одно из сражений Войны за Чёрные Холмы. Индейцы сиу и шайенны вынудили отступить знаменитого американского генерала Джорджа Крука. Воины прерий сорвали операцию, разработанную командованием армии США, и получили таким образом ещё несколько месяцев свободной жизни. Но они всё равно были обречены: американцы подорвали экономическую основу существования коренных жителей Великих Равнин, напоминают историки. Правительство США нарушило все ранее подписанные договоры, поставив индейцев перед выбором: погибнуть, бежать из страны или согласиться на заточение в резервациях.

Война за Чёрные Холмы

Конфликты Соединённых Штатов с народом сиу начались в середине XIX века. К этому времени американцы изгнали коренное население из восточных регионов США и подступили к Великим равнинам, лежащим в центре Северной Америки.

Вашингтон достаточно быстро подавил сопротивление восточной части сиу, живших за границами Великих равнин и совмещавших кочевничество с земледелием. Повешение в 1862 году сразу 38 санти-сиу стало самой массовой смертной казнью в истории США.

Победить западных сиу, живших в прериях и занимавшихся конной охотой на бизонов, оказалось гораздо сложнее. Когда американцы попытались в нарушение ранее заключённых договоров отнять у индейцев земли в районе так называемого Бозменского тракта, вождь Красное Облако поднял сиу, а также союзных им шайеннов и арапахо на сопротивление. Несколько побед, одержанных индейцами, заставили правительство США заключить мир на условиях коренных американцев. Армия Соединённых Штатов покинула незаконно захваченные земли, а Вашингтон в 1868 году признал за индейцами право на огромные территории, которые формально назвали Великой резервацией сиу.

Американцы соблюдали условия договора, пока не собрали достаточно сил для того, чтобы его нарушить. В 1874 году известный военный деятель США Джордж Армстронг Кастер устроил экспедицию на территорию Великой резервации сиу. В горах Блэк-Хилс («Чёрные Холмы») было обнаружено золото. В земли сиу и союзных им шайеннов хлынул поток белых старателей. Пришельцы вступали в конфликты с индейцами и уничтожали их дичь. Ситуация усугублялась тем, что шайенны считали Блэк-Хилс священными землями, а золотоискателей — святотатцами.

«Индейцы полагали, что по договору 1868 года, который завершил войну Красного Облака, эти земли им были отданы в вечное пользование в качестве охотничьих угодий», — рассказал в беседе с RT кандидат исторических наук, специалист по истории и этнографии индейцев Великих равнин Глеб Борисов.

Вместо того чтобы приструнить старателей, правительство США предложило выкупить Блэк-Хилс на выгодных для Вашингтона условиях. Возмущённые индейцы, разумеется, отказались. Тогда американские власти устроили провокацию — всех живших в Великой резервации индейцев зимой 1876 года обязали пройти официальную регистрацию в сжатые сроки, угрожая объявить нарушителей врагами. Но кочевать в сильный мороз было практически невозможно, поэтому большинство индейцев остались на месте.

«Началась новая война, основной причиной которой было нежелание правительства США соблюдать условия договоров с индейцами», — отметил в разговоре с RT генеральный директор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской.

Весной 1876 года армия США организовала карательную Бигхорнскую экспедицию, но её единственным успехом стало уничтожение имущества одного из стойбищ шайеннов и сиу. Это только ещё сильнее разозлило индейцев. Армия США стала готовиться к летней кампании. Американское командование решило окружить Великую резервацию и атаковать её тремя колоннами с разных сторон. Наступлением с запада руководил полковник Джон Гиббон, с востока — генерал Альфред Терри и уже упомянутый ранее подполковник Джордж Кастер, а с юга — генерал Джордж Крук. Все они были ветеранами Гражданской войны в США.

Крупные силы сиу и шайеннов в это время собрались в районе реки Роузбад, сплотившись вокруг вождя хункпапа сиу и известного духовного лидера — Сидящего Быка. Индейцы не хотели провоцировать белых. Вожди запретили молодым воинам совершать налёты на военных и потребовали, чтобы они сосредоточились на охоте. Но армия не собиралась оставлять индейцев в покое.

Для генерала Крука кампания сразу началась неудачно. Его колонна разминулась с группами разведчиков из союзных американцам племён кроу и шошонов. Военные вынуждены были плутать по прериям и наткнулись на место одного из сражений времён войны Красного Облака: они увидели кости американских солдат, которые растащили по прерии койоты. Это дополнительно подорвало моральный дух американцев.

В середине июня солдаты всё-таки встретились со своими союзниками: кроу и шошонами. Считается, что первые помогали армии из-за неприязни к сиу, а вторые — из-за симпатии к белым. Под командованием Крука оказались около 1 тыс. американцев и 262 индейских разведчика.

Союзники предоставили Круку информацию о примерном местоположении лагеря сиу и шайеннов. 16 июня 1876 года американская колонна двинулась к Роузбаду. По дороге разведчики из племени кроу потревожили группу шайеннов, которые сразу же бросились в основной лагерь, чтобы сообщить о приближении врага. Незадолго до этого Сидящему Быку было видение о приближении победы над белыми. Поэтому новость о скорой битве лишь воодушевила воинов сиу и шайеннов.

Битва при Роузбаде

17 июня 1876 года Крук устроил привал в районе Роузбада, планируя вечером того же дня атаковать лагерь противника. Но сиу и шайенны опередили его. К биваку американцев примчались кроу, кричавшие о приближении врага. Крук «проспал» атаку. На руку солдатам оказалось только то, что индейцы утомили своих лошадей долгой гонкой.

Группа молодых воинов сиу и шайеннов, стремясь продемонстрировать свою храбрость, ворвалась в боевые порядки американцев, чтобы совершить «ку» — прикосновение к живому противнику рукой или специальным предметом. На подступах к лагерю американцы застрелили лошадь под шайеннским воином. Тогда его сестра, следовавшая за отрядом, подскочила к брату, помогла ему подняться и увезла из-под обстрела. В память об этом событии индейцы называли сражение при Роузбаде «Битвой, в которой девушка спасла брата».

Фронт боя растянулся на 5 км. Индейцы обстреливали американцев на скаку, а когда те переходили в контратаку, спешивались и открывали огонь.

«Битва при Роузбаде была современным встречным боем, нехарактерным для более ранних столкновений», — отметил Глеб Борисов.

Крук и его офицеры оказались бессильны перед тактикой индейцев. Один из командиров американцев позже напишет в своих мемуарах, что сиу и шайенны показали себя лучшими конниками на земле.

«Численность сторон была приблизительно равна, но из-за применяемой индейцами тактики американцы быстро расстреляли свой боезапас», — рассказал Егор Лидовской.

Во время перерыва между перестрелками Крук и один из его офицеров признались друг другу, что они готовы бежать с поля боя и что их удерживает от этого только стыд.

Из-за неудачного перестроения американцев индейцы смогли нарушить боевые порядки Крука. Ряды солдат дрогнули. И лишь благодаря случайному приказу генерала положение войск США было отчасти спасено: один из американских отрядов вывели во фланг к индейцам. Вожди сиу и шайеннов к этому времени уже считали свою задачу выполненной, а сражение выигранным, так как враг был остановлен. На фоне того, что лошади устали, а американский отряд появился на фланге, сиу и шайенны отступили.

По словам историков, от полного разгрома американцев в значительной степени спасли активные действия их индейских союзников — кроу и шошонов.

«Битва на реке Роузбад продемонстрировала успешность применяемой правительством США против индейцев тактики «разделяй и властвуй», — отметил Егор Лидовской.

Воспользовавшись отступлением противника, свои войска спешно стал отводить и Крук. Позже генерал оправдывал это решение нехваткой провианта, а также ресурсов для того, чтобы прикрыть ухаживавших за ранеными врачей. Дальнейшие предписания командования вернуться на передовую Крук проигнорировал.

Американский генерал полностью утратил уважение среди своих союзников — кроу и шошонов, получив от них прозвище Вождь-Скво («Вождь-женщина»), напоминают специалисты. Разочарованные индейские разведчики покинули Крука и вернулись в свои резервации.

25—26 июня 1876 года сиу и шайенны в битве при Литл-Бигхорне разгромили также отряд Кастера. Сам подполковник погиб в бою.

«Эти победы ослабили армию США и подарили индейцам ещё немного времени, чтобы пожить свободно», — подчеркнул Егор Лидовской.

Но, по словам историков, успехи индейцев в отдельных сражениях не изменили общий ход событий. Используя тактику выжженной земли, целенаправленное уничтожение белыми охотниками бизонов, а также вынужденное разделение индейских сил ради поисков провианта, американцы стали уничтожать небольшие ослабленные группы сиу и шайеннов. Наиболее непримиримые вожди ушли со своими людьми в Канаду, остальные согласились на переселение в крошечные резервации, расположенные на самых неплодородных землях. Окончательно сопротивление сиу было подавлено в 1890 году после массового уничтожения американцами индейцев в бойне на ручье Вундед-Ни.