Приметы и поверья на 17 июня: как найти жениха в Митрофанов день

17 июня по народному календарю отмечают Митрофанов день, его также называли Митрофан-Навозник. Крестьяне начинали вносить навоз в почву перед жатвой: верили, что плодородие земли зависит от подготовки перегноя именно под июньский дождь. Православные вспоминают патриарха Константинопольского Митрофана.

© Мир24

Что можно делать в Митрофанов день

С утра на Руси пекли пряники. Грязную посуду на столе не оставляли — к безденежью. Девушки заплетали в косы красные ленты, надевали сарафаны и отправлялись с угощением по деревне — так, по поверью, можно было найти жениха. С наступлением темноты следовало избегать любопытства: смотреть в окно после заката считалось опасным. Важно было приоткрыть окна и двери, чтобы ветер «обновлял воздух и выдувал болезни. День Митрофана Навозника благоприятен для работы в саду и огороде: можно купить удобрения, подкормить почву, заняться поливом и прополкой. Разрешена и любая уборка. День подходит для любовных отношений: свиданий, признаний и даже предложений.

Что нельзя делать в Митрофанов день

Нельзя ссориться. Не стоит купаться в водоёмах — вода особенно сильна и может утащить в «скрытый мир. Нельзя смотреться в зеркало под открытым небом — к болезни. Не рекомендуется ходить в лес. Запрещено наказывать детей: даже за серьёзную провинность стоит проявить милосердие, иначе ребёнок станет вести себя хуже.

Приметы в Митрофанов день

Согласно приметам, северный ветер 17 июня — к ухудшению погоды, комары вьются столбами — к теплу. Много мошек — к богатому урожаю грибов. Утренний дождь — ненастье затянется на несколько дней, солнце и жара — к тёплому лету.