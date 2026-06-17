Подлинный снимок Голикова: как 16-летний партизан стал главным пионером-героем

Рассказчик, боец 4-й партизанской бригады Леонид Голиков, до Победы в Великой Отечественной войне не дожил, зато навсегда вошел в советский пантеон самых юных героев. С 1941 по 1945 год самой высшей награды — Золотой Звезды Героя Советского Союза — удостоились почти 12 тыс. человек, и лишь трое из них были несовершеннолетними, совсем юными, в том числе родившийся ровно век назад и навсегда оставшийся 16-летним партизан Голиков.

"Изрядно покусанный пчелами, явился в отряд…"

Героические предания живут по своим законам, отличным от сухих строк архивных документов. Поэтому юноша с именем легендарного царя Спарты, сам став легендой, оказался в числе пионеров-героев, хотя к моменту свершения партизанских подвигов уже вышел из пионерского возраста.

Для тех читателей, кто не застал Всесоюзную пионерскую организацию, стоит пояснить: в СССР почти все школьники от 9 до 14 лет принимались в пионеры. Красный пионерский галстук носил и Леонид Голиков, родившийся 17 июня 1926 года в деревне Лукино недалеко от озера Ильмень и Великого Новгорода. К моменту начала самой страшной войны он окончил школу и успел поработать несколько месяцев на фанерном заводе.

Однако школа и пионерия сыграли немалую роль в его судьбе — именно школьный учитель Василий Семенов, хорошо запомнивший активного пионера, порекомендовал Леню Голикова в партизанский отряд, создававшийся в лесах под Новгородом в самом начале 1942 года. И Леонид, тогда 15-летний, стал его бойцом, пусть и самым маленьким по возрасту и росту.

"Работал разведчиком, был постоянным добровольцем на самые ответственные задания разведки, не зная страха и трудностей. 29.05.1942 во время разведки со своим товарищем встретил группу немцев 6 человек, вступил с ними в бой, 2-х убил…" — гласят сохранившиеся в архивах строки "наградного листа", когда летом 1942 года партизанское командование представило вчерашнего школьника к медали "За Отвагу".

Тот же архивный документ добавляет:

"Помимо разведки неоднократно участвовал в боях. Последнее время работал связным. Несмотря на ураганный огонь противника, все поручения командования выполнял точно и четко".

Алексей Лучин, командир бригады, в которой воевал Голиков, уже после войны вспоминал и вполне трагикомические детали партизанских будней:

"Леня не только смело действовал в боях, но и проявлял смелость и находчивость в разведке… Приносил ценные сведения, которые не только использовались нами, но и передавались командованию нашей армии. Временами смелостью и находчивостью Голикова приходилось удивляться… Как-то, возвращаясь из глубокой разведки, Голиков зашел в небольшую деревушку… Все жители прятались. Это насторожило Голикова. Причина быстро стала ясна. В одном из огородов он увидел группу немцев в 5 человек, которые разбивают пчелиные ульи и вытаскивают оттуда соты с медом… Пчелы бушуют, немцы, бросив оружие, отмахиваются от них. Леня занимает удобную позицию и начинает стрелять в группу мародеров. Трех убил, а остальные дали тягу. Забрав ведро меда, оружие и документы убитых, Голиков, тоже изрядно покусанный пчелами, явился в отряд…"

"Особое удостоверение генерала Виртца…"

К исходу лета 1942 года советские войска готовили наступление с целью прорыва блокады Ленинграда. Партизаны получили приказ активизировать удары в немецких тылах. Бригада, в которой сражался Голиков, перешла в район севернее Пскова для диверсий на главных линиях снабжения вражеских войск, осаждавших город на Неве.

Рассвет 13 августа 1942 года партизан Голиков и пятеро его товарищей, таких же подростков, встретили в разведке близ деревни Варница у шоссе Псков — Луга. Когда на дороге появилась редкая для тех лет и той местности легковая машина, ребята решили атаковать ее.

Позднее в партизанском штабе Голиков так рассказывал про начало спонтанной диверсии:

"Партизан Васильев бросил противотанковую гранатку, не попал. Вторую гранату бросил Петров Александр из канавы… Машина не сразу остановилась, а прошла еще метров 20 и почти поравнялась с нами. Из машины выскочили два офицера. Я дал очередь из автомата. Не попал…"

Подростки-партизаны уже имели боевой опыт, но не были профессиональными диверсантами. Большинство растерялись и бежали, когда находившиеся в машине немецкие офицеры открыли ответный огонь. Голиков же вступил в перестрелку, вместе с товарищем Петровым (всего лишь на год старше) убил врагов и вынес из машины портфель со штабными документами.

Далее начинается почти детективная история — кого же убил Голиков. На оккупированной территории пешком через леса и болота Псковщины трофеи к командованию партизан попали только через три недели. В штабе 4-й партизанской бригады, разобрав документы из захваченного портфеля и обнаружив многочисленные подписи Generalmajor Richard Wirtz (генерал-майор Рихард Вирц), решили, что убили именно этого генерала. Позднее в партизанских отчетах убитый фигурировал как просто генерал Вирц, Ричард Виртц или Рихард фон Вирц.

В Ленинград из партизанских лесов ушла радиограмма с кратким перечнем захваченных Голиковым трофеев:

"Особое удостоверение генерала Виртца, выданное при поездке на совещание в Кенигсберг… Письмо, в котором говорится о транспортировке мин, о недоброкачественных взрывателях к новым минам и недовольстве саперным управлением… Разрешение на право вождения автомашины от 8.03.1932 г. 74 фотоснимка, 3 письма от жены, генеральские погоны, поясной ремень, два белых кителя, портфель и бумажник…"

С сентября 1942 года начались затяжные дожди, и вызванный по рации аэроплан не прилетел за генеральскими трофеями. Добытый Голиковым немецкий портфель смогли передать через линию фронта лишь в начале следующего, 1943 года.

Генерал Рихард Вирц действительно командовал саперными частями 18-й немецкой армии, осаждавшей Ленинград. Но ни в ходе войны, ни после сведения о гибели генерала Вирца не подтвердились. Однако 16-летний Голиков действительно захватил как штабные, так и личные документы немецкого генерала. В опубликованной уже после войны подробной биографии Вирца, которую советские партизаны в лесах Псковщины знать никак не могли, указана дата получения генералом водительских прав (в ту эпоху этот документ был еще редкостью и строго учитывался) — и эта дата точно совпадает с указанной в отчете партизанского штаба.

Словом, вчерашний школьник пусть, видимо, и не убил вражеского военачальника, но добыл в бою важные документы, уничтожив двух штабных офицеров противника. Во всех войнах всех времен и народов — это большой и бесспорный воинский подвиг.

Командование 4-й партизанской бригады уже осенью 1942 года представило Голикова к званию Героя Советского Союза. Однако в Ленинградском штабе партизанского движения, не имея точного подтверждения факта ликвидации немецкого генерала, снизили уровень награды — в ноябре юного бойца удостоили ордена Красного Знамени. В ту эпоху это третий по рангу знак отличия — после Золотой Звезды Героя и ордена Ленина.

"На 90 км все деревни немцами выжжены…"

Обеспокоенные активностью партизан, немцы бросили под Псков крупные силы. В ходе непрерывных боев отряд, в котором сражался Голиков, понес крупные потери и в январе 1943 года получил приказ пробиваться через фронт на советскую территорию.

Один из выживших участников того смертельного рейда позже рассказывал:

"В ночь на 23 января мы перешли железную дорогу и продолжили маршрут до деревни Острая Лука… В 7 часов утра 23 января, заняв три крайние дома, мы остановились в деревне, отчасти для того, чтобы взять лошадь для перевозки раненых, а также привести себя в порядок, ибо дальше этой деревни на 90 километров все деревни по бывшему Партизанскому краю немцами выжжены…"

Именно в деревне Острая Лука (около 100 км восточнее Пскова) юный партизан Голиков навсегда остался 16-летним, приняв свой последний бой. Выданный предателем отряд был окружен карателями из литовских полицаев и почти полностью погиб.

Страшная трагедия войны заключается и в том, что довоенной биографии у павшего героя почти нет — родился, в школе учился, был пионером, пробовал работать на фанерной фабрике. Считай, вся его биография — лишь один короткий партизанский год, с весны 1942-го по январь 1943-го. Помимо захвата штабного портфеля, жизненный и смертный путь Голикова описывают краткие строки из доклада командования: "…подорвал два железнодорожных, 12 шоссейных мостов, взорвал 9 машин с боеприпасами, сжег 4 склада с продовольствием, неоднократно участвовал в смелых операциях партизанского отряда".

Весной следующего, 1944 года по совокупности заслуг Голиков был удостоен высшей награды — Золотой Звезды Героя. Посмертно.

И посмертно он навсегда остался не Леонидом, а Леней. Народная память подчеркнула его юный, почти пионерский возраст. Улицы Лени Голикова (именно Лени!) сегодня есть в Петербурге, Калининграде, Новгороде, Пскове, Донецке и ряде других наших городов.

Необычной оказалась и судьба посмертных портретов Голикова. То фото, которое знали многие советские дети из большинства книг и брошюр о пионерах-героях Великой Отечественной войны, на самом деле не принадлежит Лене.

Вскоре после присвоения погибшему партизану звания Героя Советского Союза и освобождения Псковско-Новгородских земель от фашистов корреспонденты отыскали семью Голиковых. Пережившие страшную оккупацию, не сохранили ни дома, ни довоенных фото, которых в ту эпоху у простых людей и так бывало немного. И советские журналисты пошли на креативную хитрость — сфотографировали Лиду, младшую сестру Леонида, в папахе с красной ленточкой, гимнастерке с портупеей и медалью на груди. Именно этот портрет надолго стал каноническим, его повторяли многочисленные бюсты пионера-героя Лени Голикова, в послевоенное время вставшие у многих школ, носивших его имя.

Долгое время единственным реальным портретом Голикова считалась фотография, сделанная в партизанских лесах Псковщины корреспондентами ЛенТАСС, Ленинградского отделения Телеграфного агентства Советского Союза. Снимок поместили в самой первой книге с рассказом о биографии юного партизана, вышедшей в городе на Неве еще во время войны в 1944 году.

Однако совсем недавно в ходе исследования архивов возникли сомнения и в принадлежности этого старого фото. Возможно, на нем запечатлен не Леонид, а его однофамилец и ровесник, тоже воевавший в 4-й партизанской бригаде под Ленинградом. В таком случае у родившегося век назад героя не осталось даже портрета — остается только наша память.