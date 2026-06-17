Что на самом деле убило Брюса Ли

20 июля 1973 года мир потерял человека, которого считали почти неуязвимым. Брюс Ли, эталон физического совершенства, икона боевых искусств, кумир миллионов, уснул в доме гонконгской актрисы и больше не проснулся. Ему было 32 года. Официальное заключение гласило: отёк мозга, вызванный аллергической реакцией на обезболивающее. Но эта версия никогда не удовлетворяла ни фанатов, ни экспертов. Спустя полвека у нас есть все основания полагать, что истина гораздо сложнее — и гораздо трагичнее.

© кадр из фильма «Выход Дракона»

Роковой день в доме Бетти Тинг

20 июля 1973 года Брюс Ли провёл большую часть дня за работой: вместе с продюсером Рэймондом Чоу он обсуждал детали своего нового фильма «Игра смерти». Ближе к вечеру они отправились в дом тайваньской актрисы Бетти Тинг Пей — якобы для того, чтобы изучить сценарий.

В какой-то момент у Ли разболелась голова. Тинг дала ему таблетку «Экваджестик» (Equagesic) — сильного препарата на основе аспирина и транквилизатора мепробамата. Брюс удалился в спальню отдохнуть. Через несколько часов его нашли без сознания. Вызванный врач не смог вернуть его к жизни, в больнице констатировали смерть.

Два месяца до этого, в мае 1973 года, Брюс уже пережил похожий эпизод: он потерял сознание во время работы над постпродакшеном фильма «Выход дракона». Его госпитализировали с диагнозом «отёк мозга», но быстро стабилизировали состояние с помощью маннитола, и он выписался. Тогда всё обошлось. В июле — нет.

Официальная версия: таблетка-убийца

Вскрытие показало, что мозг Брюса Ли весил 1575 граммов — почти на 200 граммов больше нормы. Причиной смерти был назван острый отёк мозга. Официальное заключение коронера: гиперчувствительность к компонентам «Экваджестика».

В желудке Ли обнаружили следы марихуаны. Это обстоятельство породило дополнительные версии: возможно, дело в сочетании каннабиса и лекарства. Однако эксперты позже опровергли вероятность отёка мозга от марихуаны.

Проблема официальной версии в том, что она не выдерживает критики. «Экваджестик» — препарат, который Ли принимал и раньше. Если бы у него была фатальная аллергия, она проявилась бы не в первый раз. Кроме того, при истинной аллергической реакции обычно отекает шея — этого не зафиксировано. Сами испанские исследователи позже отметили: «Отек мозга был бы не единственным свидетельством по итогам вскрытия, если гиперчувствительность к препарату действительно оказалась причиной смерти».

Синдром внезапной смерти: версия эпилепсии

В 2006 году судмедэксперт из Чикаго Джеймс Филкинс предложил альтернативную версию: Брюс Ли мог умереть от СВСЭП — синдрома внезапной неожиданной смерти при эпилепсии. Это состояние было описано только в 1995 году, через 22 года после смерти Ли.

СВСЭП — это когда эпилептический приступ останавливает сердце или лёгкие. В Великобритании от него ежегодно умирает около 500 человек, чаще всего мужчины в возрасте 20–40 лет. Провоцирующие факторы — недосып и стресс. А Брюс Ли в последние месяцы жизни испытывал колоссальное физическое и психическое напряжение.

У этой версии есть слабое место: при вскрытии не было обнаружено характерных для эпилептического приступа следов — например, прикушенного языка. Но Филкинс настаивает: СВСЭП не всегда оставляет такие признаки.

Тепловой удар: жара в Гонконге

Ещё одна версия, появившаяся в 2018 году, — тепловой удар. В день смерти Брюса Ли в Гонконге стояла аномальная жара — это был самый жаркий день июля 1973 года.

Человек, перенёсший тепловой удар однажды, находится в группе повышенного риска. А Ли, как известно, удалил потовые железы — это могло нарушить терморегуляцию. Тепловой удар как раз и приводит к отёку мозга. Кроме того, у Ли могло быть обезвоживание, усугублённое интенсивными тренировками и диетой.

Самая убедительная версия: вода, которая убила

В 2022 году группа исследователей из Автономного университета Мадрида опубликовала статью в авторитетном научном журнале Clinical Kidney Journal. Их вывод шокировал: Брюс Ли умер от гипонатриемии — критического снижения уровня натрия в крови, вызванного… чрезмерным употреблением воды.

Ирония судьбы: Брюс Ли, который учил: «Будь водой, друг мой», сам стал жертвой воды.

Как это работает? Когда человек пьёт слишком много воды, почки не успевают выводить избыток жидкости. Концентрация натрия в плазме падает ниже 135 ммоль/л. Клетки начинают набухать, в том числе клетки мозга. Развивается отёк — тот самый, который зафиксировали при вскрытии.

Испанские учёные обратили внимание на несколько фактов. Во-первых, Ли жаловался на головную боль и головокружение ещё до того, как принял таблетку. Это типичные симптомы гипонатриемии. Во-вторых, по воспоминаниям жены Линды, в последние месяцы Брюс практически перестал есть твёрдую пищу и жил на морковном и яблочном соках. Такая диета, богатая жидкостью и бедная электролитами, создаёт идеальные условия для падения уровня натрия. В-третьих, Ли был известен пристрастием к марихуане, которая вызывает повышенную жажду. Он постоянно пил большие количества воды.

В итоге его почки просто перестали справляться с поддержанием водного баланса. И случилось то, что случилось.

Тёмные слухи: «Триада» и «удар отложенной смерти»

Конечно, не обошлось без конспирологии. Одна из самых популярных версий — убийство по заказу гонконгской мафии «Триада». Якобы Ли отказывался платить дань за защиту или слишком много раскрывал в своих фильмах секретов боевых искусств.

Другая теория — легендарный «удар отложенной смерти» (dim mak), который якобы нанёс Брюсу неизвестный мастер за несколько недель до кончины. По этой версии, жертва умирает спустя дни или даже месяцы после удара.

Всё это, конечно, не более чем городские легенды. Но сам факт их появления говорит о том, насколько шокирующей и необъяснимой казалась смерть человека, которого считали почти сверхчеловеком.

Болезнь или образ жизни?

Современные исследователи склоняются к тому, что смерть Брюса Ли стала результатом сочетания нескольких факторов: экстремальная диета (жидкая пища без электролитов), интенсивные физические нагрузки, марихуана, повышенное потребление воды, стресс и недосып. Всё это вместе привело к хронической гипонатриемии, а в роковой день — к фатальному отёку мозга.

«Экваджестик», вероятно, был не причиной, а последним звеном в цепи. Он мог усугубить уже начавшийся отёк, но не был его первопричиной. Именно поэтому таблетка, которую он принимал и раньше, на этот раз оказалась смертельной.

Брюс Ли умер не от удара, не от проклятия и не от руки киллеров. Его убил собственный образ жизни — парадоксальное сочетание фанатичной дисциплины и опасных привычек. Он хотел стать совершенством — и в каком-то смысле стал им. Но цена этого совершенства оказалась слишком высокой.

«Будь водой, друг мой», — говорил он.

И вода, которой он так восхищался, в конце концов поглотила его.