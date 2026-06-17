«Фырчащий Билли»: как выглядел пылесос 166 лет назад и что изменилось с тех пор

Патент на механический пылесос был получен 166 лет назад. «Вечерняя Москва» узнала, что он из себя представлял и как изменился гаджет с того времени.

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Современные люди уже не представляют свою жизнь без компактных и мощных пылесосов, с помощью которых можно навести порядок в доме. Однако первое устройство выглядело иначе. В 1860 году американец Дэниел Хесс получил патент на «ковровую метелку», гаджет, в котором использовались вращающаяся щетка, система мехов для создания воздушного потока и камеры для очистки воздуха от пыли.

— Интересно, что конструкция Хесса включала технологию влажной фильтрации: воздух с пылью пропускался через водяные камеры. Следующим заметным шагом стало изобретение Айвза Макгаффни. Его устройство Whirlwind (вихрь) было ручным. Для всасывания нужно было вращать рукоятку, что было не очень удобно, — рассказал инженер, эксперт Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Антон Севастьянов. Прорыв произошел в 1901 году, когда британский инженер Хьюберт Сесил Бут получил патент на устройство «Фырчащий Билли», работающее по принципу всасывания пыли.

Он еще хоть куда

3 мая 1979 года. Передовая сборщица завода Наира Кусиани с пылесосами новой модели «Аджара-2». Интересно, что даже сейчас такие «престарелые» пылесосы, давно ушедшие на покой, можно найти на сервисах для перепродажи товаров. В Свердловской области счастливый обладатель пылесоса «Аджара», например, продает его за 5000 рублей.

Борьба с грязью

Необычный робот пылесос вышел в коллаборации с популярной танковой игрой. Расцветка отсылает к боевой технике. Голосовые сообщения гаджета озвучены как в игре. А уборка начнется со слов: «К бою готов».

Почти колобок

© Вечерняя Москва

Японские специалисты всегда славились своей изобретательностью. Так и в этот раз они удивили мир своей разработкой. Этот гаджет похож на небольшого размера пушистый шарик, который работает на батарейках и быстро носится по всей квартире, собирая грязь.

Для офиса

Существуют и встроенные пылесосы для офиса, в которых есть самоочищающиеся фильтры и мониторы, показывающие, какова мощность всасывания, сколько часов отработал двигатель.

Охотники за паутиной

Пылесос весит довольно много, а чтобы убрать пыль в труднодоступных местах, приходится его поднимать. Для этого не всем хватает сил. Инженеры решили эту проблему: теперь устройство можно носить на спине. Да, пылесос-рюкзак — это вовсе не шутка.

Как продлить срок службы