«Фырчащий Билли»: как выглядел пылесос 166 лет назад и что изменилось с тех пор
Патент на механический пылесос был получен 166 лет назад. «Вечерняя Москва» узнала, что он из себя представлял и как изменился гаджет с того времени.
Современные люди уже не представляют свою жизнь без компактных и мощных пылесосов, с помощью которых можно навести порядок в доме. Однако первое устройство выглядело иначе. В 1860 году американец Дэниел Хесс получил патент на «ковровую метелку», гаджет, в котором использовались вращающаяся щетка, система мехов для создания воздушного потока и камеры для очистки воздуха от пыли.
— Интересно, что конструкция Хесса включала технологию влажной фильтрации: воздух с пылью пропускался через водяные камеры. Следующим заметным шагом стало изобретение Айвза Макгаффни. Его устройство Whirlwind (вихрь) было ручным. Для всасывания нужно было вращать рукоятку, что было не очень удобно, — рассказал инженер, эксперт Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Антон Севастьянов. Прорыв произошел в 1901 году, когда британский инженер Хьюберт Сесил Бут получил патент на устройство «Фырчащий Билли», работающее по принципу всасывания пыли.
Он еще хоть куда
3 мая 1979 года. Передовая сборщица завода Наира Кусиани с пылесосами новой модели «Аджара-2». Интересно, что даже сейчас такие «престарелые» пылесосы, давно ушедшие на покой, можно найти на сервисах для перепродажи товаров. В Свердловской области счастливый обладатель пылесоса «Аджара», например, продает его за 5000 рублей.
Борьба с грязью
Необычный робот пылесос вышел в коллаборации с популярной танковой игрой. Расцветка отсылает к боевой технике. Голосовые сообщения гаджета озвучены как в игре. А уборка начнется со слов: «К бою готов».
Почти колобок
Японские специалисты всегда славились своей изобретательностью. Так и в этот раз они удивили мир своей разработкой. Этот гаджет похож на небольшого размера пушистый шарик, который работает на батарейках и быстро носится по всей квартире, собирая грязь.
Для офиса
Существуют и встроенные пылесосы для офиса, в которых есть самоочищающиеся фильтры и мониторы, показывающие, какова мощность всасывания, сколько часов отработал двигатель.
Охотники за паутиной
Пылесос весит довольно много, а чтобы убрать пыль в труднодоступных местах, приходится его поднимать. Для этого не всем хватает сил. Инженеры решили эту проблему: теперь устройство можно носить на спине. Да, пылесос-рюкзак — это вовсе не шутка.
Как продлить срок службы
- Частота обслуживания пылесоса зависит от множества факторов: типа устройства, степени загрязненности места, площади уборки и интенсивности эксплуатации. Но есть и общие правила, которые помогут сохранить работоспособность гаджета, продлить ему жизнь;
- Во-первых, если вы заметили, что устройство начало часто отключаться из-за перегрева и что мощность всасывания снизилась, то стоит как можно скорее выделить время на чистку оборудования;
- Во-вторых, полную чистку и осмотр стоит проводить не реже одного раза в месяц. Мешок для пыли лучше вытряхивать после каждой уборки, а если он одноразовый, то менять его. Моющиеся фильтры и шланг целесообразно промывать каждые четыре-пять применений, а насадки — по мере их использования и загрязнения. Если ваш пылесос имеет функцию мытья, то не стоит забывать промывать его. А затем обязательно надо оборудование просушивать: вода создает условия для образования плесени;
- Для очистки электрического двигателя нужно снять фильтры и вынести его на открытый воздух. Затем нужно включить пылесос на максимальную мощность и наклонять его в разные стороны, осторожно потряхивая;Регулярно стоит снимать намотанные волосы, шерсть животных и нитки с щеток. На колесиках тоже может скапливаться пыль и грязь, поэтому их тоже нужно прочищать, если не хотите делать бесполезную работу. Сам корпус можно протирать влажной, а затем сухой микрофиброй;
- Что касается роботов-пылесосов, то нужно протирать от пыли их датчики падения и бампера сухой тканью. Важно не забывать и про зарядные контакты, иначе со временем пылесос выйдет из строя. С роботом-пылесосом, как правило, поставляются запчасти. Их надо регулярно менять.