От Смутного времени до Екатерины Великой. Как донское казачество стало опорой государства

Донское казачество — феномен русской истории. А свобода, служба и земля — его главные символы. MIR24.TV поговорил с потомственными казаками и историками о ключевых событиях в судьбе казачества — от ватаг Дикого поля до получения имперского статуса при Екатерине II.

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О жизни, верности и разломе традиционного мира — идет речь не только в исторических хрониках, но и в одной из самых масштабных экранизаций русской литературы: сериале-эпопее «Тихий Дон по роману Михаила Шолохова. Снятый Сергеем Герасимовым, этот шедевр исторической драмы глубоко проникает в быт, менталитет и трагедию донского казачества в эпоху перемен.

В центре сюжета — Григорий Мелехов, молодой казак, чья судьба разворачивается на фоне Первой мировой войны, революции и Гражданской войны. Он вынужден оставить мирную жизнь в станице, но в боях не находит ни славы, ни правды. Его семья рвется на части: брат становится красным командиром, сестра погибает, отец теряет веру в будущее. Сам Григорий метается между фронтами — то сражаясь за белых, то переходя к красным, — не находя опоры в разрушенном мире. Его личная трагедия — любовь к Аксинье, замужней женщине, — становится символом невозможного выбора и разрушения устоев.

Съемки проходили в реальных донских станицах, с привлечением тысяч статистов, что придало картине подлинную атмосферу времени. Легендарные актеры — Петр Глебов, Элина Быстрицкая, Зинаида Кириенко — воплотили образы, ставшие классикой советского кинематографа. Первая серия получила награды на Международном кинофестивале в Брюсселе и Всесоюзном фестивале в Москве, третья была удостоена «Хрустального глобуса на кинофестивале в Карловых Варах.

Через судьбу одного человека «Тихий Дон рассказывает о целом народе, оказавшемся между двумя мирами — старым и новым, — и о цене, которую заплатило донское казачество за эти перемены.

История зарождения и становления донского казачества

Время и условия зарождения донского казачества уходят в глубокую древность. Население казачьих областей было образовано выходцами из русских княжеств, не мирившихся с тяжелым бытом русской действительности и искавших лучшую долю на окраинах русских владений, в пределах Дикого поля.

Беглецы объединялись в «ватаги и затем, образуя более крупные группы, устраивали жизнь на основе свободы и равноправия. Таким образом, был создан народ с уникальным бытом, внутренней общественной организацией, военным укладом и тактикой, не свойственной не только русской, но и европейским армиям. Активный рост рядов казачества на Дону происходил в XVII веке, после завершения Смуты.

Евгений Сумароков к.э.н., доцент кафедры международного бизнеса, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации «На Земском соборе 1613 года представители донского казачества поддержали кандидатуру Михаила Романова. Это обеспечило благожелательное отношение правительства к донским казакам. В 1614 году получено известие о вручении донскому казачеству царского знамени. Была организована регулярная выплата царского жалованья. Увеличение численности донских казаков способствовало формированию после Смутного времени Войска Донского, объединявшего все донское казачество, которое проживало в городках по Дону и его притокам. Московское правительство стремилось ускорить этот процесс и поддерживало атаманов Низового войска Донского в их усилиях по объединению всего казачества. Подчинение общему войсковому центру разрозненных казачьих отрядов, находившихся в верховых донских городках, позволяло отражать набеги ногаев и крымских татар на южные русские уезды, предпринимать действия против Турции. На объединение казачества в единое Войско Донское была направлена грамота 1615 года, регулярная посылка царского жалованья за службу».

Поддерживая объединение казачества, российское правительство в 1617 году обращалось к казакам, называя их «великим Войском, низовым и верховым. К концу второго десятилетия XVII века Войско Донское окончательно сложилось. Оно было признано не только Москвой, но и Запорожской Сечью, Польшей. На Дону сложилось демократическое устройство внутренней жизни при выборности войсковых властей, что позволяло историкам видеть в их организации черты республиканского строя.

По губернской реформе 1708 года земля войска Донского вошла в состав Азовской губернии, которая в административном отношении с 1711-го подчинялась Сенату. В составе Российской Империи было двенадцать казачьих областей, восемь из которых — cозданы в целях государственной обороны искусственными средствами правительства, говорит Евгений Сумароков. Население их составила часть казаков, выведенных из бывших областей, пополненных служилым людом и охотниками.

Только четыре области сложились исторически, без вмешательства государственной власти. В их числе территории донских и днепровских казаков. Последнее — днепровское войско — прекратило существование при Петре I, и его части впоследствии были использованы для организации кубанского войска в период царствования Екатерины II.

«19 марта 1766 года состоялся указ Екатерины II о размежевании земли Войска Донского от всех соседних земель. Посылке межевой комиссии предшествовала переписка между Санкт-Петербургом и донским атаманом. Донские казаки к тому времени занимали все земли по рекам Дону, Северскому Донцу и их притокам — Калитве, Чиру, Медведице, Хопру, Бузулуку и другим. После того как границы России были вынесены на побережье Черного моря и на Кубань, поменялись роль и значение казаков, что отразилось и на их внутреннем быте и условиях существования. Днепровские казаки были превращены в полки регулярной конницы, Запорожье расформировано. Правительство Екатерины стремилось распространить общие законы на все народы, входившие в состав государства. Но Донское Войско не было упразднено, правительственные распоряжения коснулись только его внутреннего упорядочения. Указом 14 февраля 1775 года город «Черкасск и все жилища верною нам Войска Донского, с соблюдением оного при всей ею собственности и при всех благозаслуженных правостях зачисляются в состав Азовской губернии. Атаман Войска сохраняет власть военную и административную внутри Дона, но находится в подчинении наместника Потемкина, — отметил Евгений Сумароков.

Причины различного отношения к донским и днепровским казакам со стороны российского правительства определялись их историческим прошлым, что выразилось в указе императрицы, в котором она писала:

«Не мог и не может, конечно, быть полезен отечеству сих качеств разнообразный и юродивый состав членов Сечи, погруженных в разбойничество, праздность, гнуснейшее пьянство и презренное невежество. Их непослушание и также распространение своевольных их притязаний на земли, издревле принадлежащие нашему Войску Донскому, непоколебимому в верности….

Исторические заслуги и ценность военной силы Донского Войска побудили российское правительство не только сохранить его особенности и поставить в особые условия среди других народов империи, но и саму идею казачества превратить в средство обороны обширных границ государства.

В 1775 году, по представлению князя Потемкина, императрицей были утверждены положения об управлении Войска Донского. Ими предписывалось учредить на Дону гражданское правительство, под именем войсковой канцелярии, которой, на основании общих империи законов, предоставить право управлять земельными отношениями, отдавать хозяйственные распоряжения, организовывать сборы доходов, проверку расходов, контролировать сферу промышленности и торговли.

«Правление было подчинено главнокомандующему Донского Войска князю Потемкину. Войсковому атаману, под ведением главнокомандующего, предписано было управлять военной частью по образу того, как генералы управляют вверенными им войсками, по указанию Военной коллегии или иного высшего правительства, — продолжил Евгений Сумароков. — Самому же атаману необходимо присутствовать в канцелярии как председателю, дела же решать по большинству голосов, а в случае спора представлять на разрешение князя Потемкина. В 1774 году императрица Екатерина приказала кн. Потемкину прислать в Москву 65 казаков, выборных из именитых людей для службы при дворе Ее Величества. 10 октября 1786 года он представил на утверждение Екатерине II составленную карту Земли Войска Донского с описанием ее границ.

В 1793 году с Высочайшей жалованной грамотой карта, «вмещающая все те земли, на которые донские казаки от древних времен простирали свои права, поступила в Войсковое Гражданское правительство. Отныне верховным собственником земли объявлялось государство, оно могло распоряжаться ею по своему усмотрению, Войско Донское получало земли в «вечное владение.

Казаки юга России: донские и запорожские — разные истоки, общая судьба

Донское казачество сформировалось самостоятельно на Дону, тогда как переселение конца XVIII века касалось запорожских казаков — жителей Запорожской Сечи, располагавшейся в низовьях Днепра. Запорожская Сечь возникла в XVI веке как военно-политический центр низового казачества. Она находилась за днепровскими порогами, откуда и произошло название «запорожская.

Лариса Микаллеф кандидат филологических наук, доцент Кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ «Сечь представляла собой укрепленный лагерь с церковью, хозяйственными постройками и органами самоуправления. Высшим органом власти была казацкая рада, а важнейшие решения принимались коллективно. Запорожская Сечь несколько столетий оставалась своеобразной казацкой республикой. За время своего существования она неоднократно меняла местоположение. Историки выделяют несколько последовательно существовавших Сечей: Хортицкую, Томаковскую, Базавлуцкую, Никитинскую, Чертомлыкскую, Каменскую, Алешковскую и Новую (Подпольненскую). Казаки занимались охраной южных рубежей, военными походами против татар и турок, рыболовством, охотой и торговлей. В разные периоды Запорожская Сечь находилась под влиянием Речи Посполитой, Русского государства и Османской империи, однако стремилась сохранять значительную самостоятельность».

Особую роль запорожцы сыграли в событиях середины XVII века, поддержав восстание Богдана Хмельницкого. После Переяславской рады 1654 года Запорожское войско перешло под власть русского царя, сохранив при этом внутреннюю автономию. Положение изменилось во второй половине XVIII века. После побед России в русско-турецких войнах и продвижения границ империи к Черному морю стратегическая роль Запорожской Сечи заметно уменьшилась. Кроме того, политика Екатерины II была направлена на укрепление централизованной государственной власти и ликвидацию автономных территорий.

В июне 1775 года русские войска окружили Новую Запорожскую Сечь. После капитуляции казаков императрица Екатерина II издала манифест о ликвидации Запорожской Сечи и включении ее земель в состав Новороссийской губернии. На этом завершилась история уникального военно-политического образования, просуществовавшего более 200 лет.

«После уничтожения Сечи судьбы запорожцев сложились по-разному. Часть казаков ушла на территорию Османской империи, где была создана Задунайская Сечь. Другие остались в пределах Российской империи и продолжили службу государству. Вскоре правительство осознало, что опыт запорожских казаков необходим для освоения и защиты новых южных территорий. В 1792 году Екатерина II подписала грамоту о передаче бывшим запорожцам земель на Кубани и Тамани. Началось организованное переселение черноморских казаков на Северный Кавказ. На новые земли переселились более 25 тысяч человек. Вместе с ними были перевезены традиции Запорожской Сечи, военный уклад и элементы самоуправления. Переселенцы основали Черноморское казачье войско, которое стало одной из важнейших сил в освоении Кубани и охране южных границ Российской империи. Данное событие стало одним из важнейших моментов в истории российского казачества и положило начало формированию Кубанского казачьего войска, сохранившего многие традиции своих запорожских предшественников, — сказала Лариса Микаллеф.

Между двух империй: как запорожцы стали черноморцами и почему их путь пролегал через Дон?

История казачества — это всегда история пограничья, свободы и государственных интересов. Одним из самых драматичных сюжетов XVIII века стало переселение бывших запорожских казаков в пределы Российской империи, которое навсегда изменило этнокультурную карту Юга России и добавило новые яркие краски в историю донского казачества. Запорожская Сечь — финал «вольной республики.

К 1775 году Запорожская Сечь, долгое время бывшая «островом свободы между Российской, Османской и Речью Посполитой, стала для Екатерины II политическим анахронизмом. Империя расширялась, нуждалась в централизации, а вольное казачье войско на южных рубежах воспринималось как потенциальный очаг нестабильности.

Ирина Карапетова к.ф.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ, потомственная казачка «После победы в Русско-турецкой войне 1768-1774 годов и вхождения Крыма в сферу влияния России необходимость в буферной зоне отпала. В 1775 году по приказу Екатерины Сечь была ликвидирована. Большая часть казаков разошлась по хуторам, часть ушла в Турцию (за Дунай), но значительная группа — около 12 тысяч человек — решила остаться под крылом империи. Оставшиеся без дома казаки оказались в сложном положении: с одной стороны, их не жаловали в Петербурге, с другой — им нужно было применить свою военную силу. В 1787 году, с началом новой Русско-турецкой войны, правительство создало «Войско верных запорожцев». С этого момента начинается их путь на восток».

Донское казачество, обладавшее огромным опытом охраны границ, стало для «верных запорожцев своеобразным «старшим братом и проводником в реалии имперской службы. Казаки-переселенцы временно оседали на территориях, близких к донским землям (в районе Буга и Днестра), перенимая донскую систему организации войска.

Именно в этот период произошло их сближение: донцы и бывшие запорожцы вместе несли караульную службу, участвовали в штурме Измаила и Очакова. От «верных до «черноморцев Екатерина II, будучи прагматичным политиком, понимала, что казаков нельзя просто растворить. Им нужно дать землю, где они смогут реализовать свой потенциал защитников империи.

Наталия Козьякова доцент Кафедры политологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ, потомственная казачка «В 1792 году Екатерина II издала указ о переселении донских казаков на Кубань. Основные причины этого решения включали: укрепление южных границ — после присоединения Крыма в 1783 году и заключения Ясского мира с Турцией, Российская империя стремилась заселить новые территории и обеспечить их защиту от горцев, которые оставались под влиянием Османской империи; изменение геополитической ситуации — Кючук-Кайнарджийский мирный договор 1774 года снизил необходимость в Запорожской Сечи, что также способствовало переселению; контроль над казачьими войсками — ликвидация Запорожского войска в 1775-м и усиление контроля над Войском Донским стали основой для реформирования казачьих войск».

Ирина Карапетова рассказывает: это была не просто ссылка или переезд на Кубань (Таманский полуостров и прилегающие территории) — это был стратегический маневр. Казаки становились «живым щитом на границе с горскими народами Кавказа. Так «Войско верных запорожцев превратилось в Черноморское казачье войско.

«Переход на Кубань пролегал через территории, где уже прочно укоренились донские традиции. Влияние донцов на черноморцев было колоссальным: от элементов обмундирования до формирования казачьего быта. Именно на стыке запорожской вольницы, донской дисциплины и кавказской суровости сформировался уникальный тип кубанского казака. Почему это важно для истории? Причины переселения были не только политическими, но и геополитическими. Екатерина II превратила разрозненные группы казаков в единый государственный инструмент. Для донцов этот период стал временем укрепления их статуса как «главного войска империи. Они делились опытом управления пограничными территориями, а запорожцы, в свою очередь, принесли в донскую культуру свой особый демократический дух и традиции морских походов, — подчеркнула в интервью Ирина Карапетова.

Переселение запорожцев при Екатерине II стало финальной точкой в истории старой Сечи и началом истории нового казачьего единства на юге России. Это был сложный процесс, полный личных трагедий, но именно благодаря ему Россия получила надежный щит на своих южных рубежах, а российская культура обогатилась тем самым легендарным образом «казака-рыцаря, который сегодня является важнейшей частью нашего исторического кода.

Казачество не было монолитным. Это был живой сплав, где донские, запорожские и черноморские традиции сплелись в одну мощную реку, определившую судьбу огромных территорий от Дона до Кавказа.

«Переселение началось с указа от 28 февраля 1792 года, который требовал оставить шесть донских полков на Кубанской укрепленной линии. Это решение вызвало недовольство среди казаков, что привело к бунту в станице Есауловской, возглавленному Никитой Белогороховым, но восстание подавили карательными войсками, — дополнила Наталия Козьякова. — В 1794 году издан новый указ, который ускорил заселение Кубани, используя репрессивные методы, особенно против старообрядцев. В результате переселения донские казаки основали несколько новых станиц на Кубани, включая Темнолесскую и Кавказскую. На Кубань переселили 2 424 мужчин и 2 277 женщин, но бунт сократил число семейств до тысячи.

Формирование Черноморского казачьего войска: геополитические и социальные последствия

Наиболее значительным и успешным направлением расселения стало переселение на Кубань и формирование Черноморского казачьего войска в 1792-1793 годах. После ликвидации Сечи часть запорожцев была принята на российскую службу и поселена между Днепром и Бугом, образовав Войско верных казаков. Они доказали свою лояльность во время русско-турецкой войны 1787-1791 годов.

Екатерина II пожаловала черноморским казакам в вечное пользование земли на Кубани — между реками Кубанью и Еей, с выходом к Черному морю. Территория простиралась примерно на 3,8 миллиона десятин. Осенью 1793 года был заложен город Екатеринодар — «дар Екатерины казакам, ныне Краснодар, официальная дата основания — 1 января 1794 года. Он стал столицей нового войска.

Светлана Батанова профессиональный китаевед, старший преподаватель кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений Финансового Университета при Правительстве РФ «К концу XVIII века на Кубань переселилось около 25 тысяч запорожцев. Они основали около 40 куреней, названных в память о запорожских куренях — Динском, Корсунском, Титаровском, Уманском и других. Черноморское казачье войско стало основой кубанского казачества. Казаки сохранили многие запорожские традиции, диалект — балачку, элементы самоуправления. Они сыграли ключевую роль в освоении Кубани и Кавказа. Наиболее радикальная часть запорожцев, не пожелавшая принять российское подданство, ушла во владения Османской империи и образовала Задунайскую Сечь в 1775-1828 годах. Около 3-5 тысяч казаков перешли в устье Дуная, на территорию Османской империи. Турецкий султан предоставил им земли в дельте Дуная с условием несения пограничной службы. Задунайская Сечь просуществовала до 1828-го. Казаки участвовали в войнах Турции против России, что делало их в глазах российского правительства предателями. Однако во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов большинство задунайцев перешло на сторону России».

В 1862 году Александр II помиловал оставшихся казаков, и их потомки вернулись в Россию, войдя в состав Азовского казачьего войска. Часть запорожцев была расселена властями в различных регионах России: в Слободской Украине, Новороссии, влилась в Астраханское казачье войско, некоторые были приписаны к государственным крестьянам. Небольшая часть переселилась на Дон, пополнив ряды Донского казачьего войска.

Расселение запорожцев стало поворотным моментом в истории российского казачества. Оно привело к формированию новых казачьих войск — Черноморского, позже Кубанского, Азовского, которые стали важной частью казачьего сообщества России. Кубань, Причерноморье, Северный Кавказ были быстро колонизованы казаками и включены в состав империи.