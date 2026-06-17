«Человек с 5-й авеню»: почему партийная элита превозносила американского бомжа

Знаменитая 5-я авеню — одна из самых фешенебельных улиц Нью-Йорка — впервые предстала перед советским зрителем в 1986 году благодаря документальному фильму Генриха Боровика. Однако «капиталистический рай», о котором грезили миллионы людей, повернулся в фильме «Человек с 5-й авеню» совсем иной стороной. Главным героем стал безработный американец Джозеф Маури, который через свою историю раскрыл «философию американской жизни» — ту, в которой нет места тем, кто не вписался в рынок.

Один против всех

В 1986 году колоссальное расслоение американского общества на богатых и бедных ещё не было столь очевидным для советского зрителя. И вдруг — фильм о бездомном, который живёт в центре Нью-Йорка и рассказывает, как рыночная система выбросила его на обочину. Джозеф Маури согласился на интервью, и это стало шоком для США — в разгар холодной войны американский гражданин добровольно стал героем советской пропаганды.

Первым о нём написал репортёр «Литературной газеты» Иона Андронов, который вскоре стал его близким другом. Тогда Маури как раз выселяли из квартиры, и он собирал подписи под обращением к губернатору — чтобы у малоимущих не отбирали муниципальное жильё.

Когда фильм вышел в эфир центрального телевидения, против Маури началась настоящая травля. Американские СМИ чернили его имя, типография, где он подрабатывал, уволила его, бывшие сослуживцы угрожали физической расправой. Ему даже грозило обвинение в шпионаже. Но сам Маури позже вспоминал:

«Они оказали мне моральную поддержку, которая была очень нужна. Я чувствовал себя одиноким».

Назло ополчившемуся обществу, Маури согласился приехать в Советский Союз. Его встречали как героя: поселили в «Интуристе» на улице Горького, выделили чёрную «Волгу» с личным водителем, каждый день его пребывания освещался в официальной хронике. Председатель Президиума Верховного совета СССР Андрей Громыко лично принял американца.

Однако никто тогда не догадывался, что у Маури были глубокие личные мотивы для сотрудничества с советской стороной.

Любовь сильнее разлуки

Визит 1986 года не был для него первым. Летом 1964 года он уже приезжал в СССР по туристической путевке. Тогда 32-летний Джозеф был успешен: хорошее образование, спорт, иностранные языки, работа танцором в труппе Мэй Вест, съёмки в эпизодических ролях в кино.

Всё перевернула встреча с русской девушкой Аллой Голубковой из Подмосковья. Они познакомились на сочинском курорте. Джозеф нарушал правила пребывания — удирал из гостиницы на электричках на свидания, оставался в стране после истечения визы. В конце концов его выловили агенты КГБ и выдворили обратно в США.

Влюблённых разлучили. Связь оборвалась, и жизнь обоих пошла под откос. Алла неудачно вышла замуж, её сын стал наркоманом. Джозеф потерял работу и оказался на улице. Визит 1986 года стал для него выпавшим шансом разыскать любимую. И он её нашёл.

До самой смерти Аллы от рака в 1999 году Джозеф регулярно приезжал в Россию. А после её ухода продолжал ежегодно навещать могилу — вместе со своим другом Ионой Андроновым. Весной 2018 года Джозеф Маури вновь появился на российском телевидении в программе Андрея Малахова, где рассказал подробности своей истории любви.