Большой театр основал фокусник, а не царица: история двух забытых людей

Большой театр знают все. Но кто его основал — почти никто. Не государство, не царица и не великий меценат. Театр построил английский фокусник, который приехал учить физике будущего императора, а деньги вложил московский прокурор, который разорился ещё до открытия театра. 28 марта 1776 года им выдали «привилегию» — и с этого дня отсчитывается история главного театра России.

Прокурор с амбициями монополиста

Князь Пётр Васильевич Урусов был московским губернским прокурором — человеком, далёким от театра по должности, но не по темпераменту. С 1772 года он держал в Москве русский театр и устраивал «воксалы» — платные вечера с музыкой, ужинами и фейерверками. К 1776-му решил пойти дальше: получить монополию на все публичные увеселения города.

Челобитная Екатерине II сработала. 28 марта 1776 года Урусов получил «привилегию»: быть единственным содержателем всех театральных представлений в Москве на 10 лет. В обмен — обязательство в течение 5 лет возвести каменный театр. Он знал, чем рискует: его предшественник, полковник Гротти, разделял привилегию до Урусова и ушёл в долги. Урусов это знал — и всё равно подписал.

Первые спектакли шли в арендованном доме графа Воронцова на Знаменке — там, где сейчас стоит музыкальная школа им. Гнесиных. Труппа из 43 человек играла оперы, драмы и балеты на одной сцене, составляя единый коллектив без чёткого разделения по жанрам.

Компаньон: фокусник из Лондона

Майкл Джордж Меддокс (в России — Михаил Егорович Медокс) приехал в Россию в 1766 году по личному приглашению, переданному воспитателем наследника Н.И. Паниным: преподавать физику и математические науки великому князю Павлу Петровичу. Преподавательская карьера не сложилась, и Медокс занялся тем, что умел лучше: давал «механические и физические представления» — показывал оптические приборы, балансировал на канате, изготавливал сложные часовые механизмы.

В Лондоне он работал в театре «Хэймаркет». По некоторым данным, его прибыль за один сезон достигала 11 000 фунтов стерлингов — на 2 500 фунтов больше, чем зарабатывал знаменитый актёр Дэвид Гаррик в те же годы. Урусов взял его компаньоном: Медокс вложил деньги и взял на себя организацию дела.

Пожар, разорение и рекорд скорости

В феврале 1780 года пристройка дома на Знаменке сгорела. Убытки составили около 80 000 рублей — огромная сумма для частного предприятия. Страхового общества в Москве тогда не существовало, покрывать потери пришлось из собственного кармана. Урусов не справился: в марте 1780 года он продал свою долю Медоксу за 28 500 рублей. Это покрыло лишь часть долгов.

Медокс не отступил. На Петровской улице он купил участок и поручил строительство архитектору Христиану Розбергу. Трёхэтажное кирпичное здание с белокаменными деталями поднялось за 5 месяцев. Обошлось в 130 000 рублей серебром — на 50 000 больше сметы. 30 декабря 1780 года Петровский театр открылся прологом «Странники» и пантомимическим балетом «Волшебная школа». Слово «Большой» театр получит лишь в XIX веке.

Что было внутри

Зал Петровского театра вмещал от 800 до 1 500 зрителей: партер, 3 яруса лож и галерея — «раёк» для простого народа. В 1787–1788 годах к зданию пристроили маскарадный зал-ротонду с 24 колоннами и 42 хрустальными люстрами. Диаметр ротонды — 35,6 метра. В день открытия «Московские ведомости» писали, что театр «превосходит почти все знатные Европейские театры».

Репертуар складывался из русских и итальянских комических опер, балетов и драматических постановок. На этой сцене в 1783 году сыграли «Недоросль» Фонвизина — цензура долго не пропускала пьесу, и Медоксу пришлось приложить немало усилий, чтобы добиться разрешения. Шли Шекспир, Мольер, Бомарше, Гольдони.

Чем кончилось для обоих

Медокс держался дольше Урусова, но долги перевесили. В 1789 году он передал театр под управление Опекунского совета Воспитательного дома. В 1796 году истёк срок личной привилегии, и театр вместе с долгами окончательно перешёл в казённое ведение. Медоксу назначили пожизненную пенсию в 3 000 рублей. Умер он в 1822 году в Тульской губернии — не в Москве и не в Лондоне.

Урусов разорился раньше. Он вошёл в историю ещё и потому, что Грибоедов вспомнил о нём в «Горе от ума»: монолог Чацкого о вельможе, который «на крепостной балет согнал на многих фурах» крестьянских детей, — предположительно, именно о нём. Имена обоих основателей к 1825 году, когда на том же месте открылось новое здание по проекту Осипа Бове, уже почти забыли.

Театр, который горел — и не исчезал

За 250 лет Большой театр пережил несколько пожаров и столько же возрождений. Первое здание Розберга сгорело в ноябре 1805 года. Театр Бове 1825 года сгорел в марте 1853-го — огонь бушевал 3 дня. Новое здание архитектора Альберта Кавоса открылось в августе 1856-го, к коронации Александра II. Именно тогда появилась знаменитая квадрига Аполлона работы скульптора Петра Клодта — высотой 6,5 метра.

В 1856 году зал специально выстроили как гигантскую скрипку. Деревянные панели из резонансной ели пошли на отделку стен, железный потолок заменили деревянным. Это шло вразрез с нормами того времени — и дало один из лучших акустических результатов в мире. В XX веке эту уникальность не сохранили. Реконструкция 2005–2011 годов её отчасти восстановила — и обошлась в 700 миллионов долларов.