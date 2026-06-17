Какие тайны скрывают древние московские катакомбы

Москва — одно из наиболее изученных мест на карте. Казалось бы, какие открытия могут сделать археологи в столице? На самом деле это едва ли не самый таинственный и засекреченный город мира. Уже несколько веков в источниках появляются сведения о подземном городе, скрытом в недрах Первопрестольной. Там могут находиться несметные сокровища русских царей, раритетные произведения искусства и даже утерянная библиотека Ивана Грозного.

12 этажей вниз

Наибольший вклад в исследования подземной Москвы внёс историк Игнатий Яковлевич Стеллецкий (1878–1949) — настоящий энтузиаст, которого называют основателем диггерского движения в России.

Несмотря на препятствия, которые чинили власти, ссылаясь на требования безопасности, диггеры установили, что подземная Москва уходит вниз как минимум на 12 уровней. Центр столицы изрыт туннелями так, что напоминает головку сыра. Уже к началу XIX века под городом существовала целая система ходов и помещений, а позже к ним добавились ветки метрополитена.

На опасность обрушения многих зданий указывал ещё Стеллецкий. Он писал, что исследованные туннели находятся в плачевном состоянии, и предупреждал: полуразрушенные пустоты угрожают Библиотеке имени Ленина, Большому театру, Историческому музею, гостинице «Метрополь» и другим памятникам.

Исследованиям Стеллецкого мешали органы госбезопасности, опасавшиеся, что учёный раскроет некие тайны. Например, историки утверждают, что наряду с общеизвестными линиями метро в столице построено так называемое «Метро-2» — сеть секретных путей и станций для власти. Интересы учёного и спецслужб не совпадали.

Подземный город

Под столицей находится огромное архитектурное сооружение: просторные каменные галереи, обширные залы, коридоры, хранилища, лестницы, колодцы, тайники, затопленные переходы, замурованные двери. Большая часть построена из белого камня и кирпича.

В 1912 году Стеллецкий представил «План подземной Москвы». Он заявил, что практически все здания XVI–XVII веков в центре столицы соединены с Кремлём сетью подземных ходов, напоминающих лабиринт.

По мнению учёного, подземный город построили в XV веке по проекту итальянского архитектора Аристотеля Фиораванти. Указание дала великая княгиня Софья Палеолог, которая считала необходимым позаботиться о безопасности казны и ценного имущества. Кроме того, она понимала важность сохранности государственных тайн. А где лучше скрывать секретные переговоры?

Затем подземная Москва расширялась, углублялась и достраивалась на протяжении поколений, оставаясь закрытым объектом, о котором ходили лишь слухи. Даже Романовы не обладали полными сведениями о тайном городе, а многие туннели были впоследствии намеренно разрушены.

Что там нашли

«План подземной Москвы» Стеллецкий составил на основе сведений о 350 тайных объектах: ходах, лестницах, колоннах, помещениях с высокими сводами, арках, колодцах. Вот наиболее интересные примеры.

В подвале бывшего дворца фаворита императрицы Анны Иоанновны — Эрнста Бирона (ныне здание Кригскомиссариата) — имелся тайный ход до Воробьёвых гор, выводящий на другой берег Москвы-реки.

Во дворе Дома Пашкова (ныне Российская государственная библиотека) обнаружили колодец диаметром 5 метров с белокаменными стенами. Стеллецкий предположил, что это была развилка нескольких подземных ходов.

Люк в мостовой у ризницы Благовещенского собора закрывал вход на каменную лестницу, уводящую глубоко вниз. Туннели с потайными помещениями вели оттуда в Грановитую палату и Архангельский собор.

Новодевичий монастырь был соединён с фабрикой ситцевой мануфактуры Альберта Гюбнера в Хамовниках.

Тайные ходы пролегали под Донским и Симоновым монастырями, Нескучным садом, Голицынской больницей, Юсуповским дворцом и многими другими объектами.

В подвале усадьбы Стрешневых на Большой Никитской нашли ступени каменной лестницы. Стеллецкий начал расчистку, но ночью неизвестный повредил подвал и сорвал работы.

Стеллецкий не мог расчистить все завалы. Это наводит на мысль, что веками столичная знать пыталась скрыть свои тайны и сокровища в недрах Первопрестольной. Порой любопытство учёного упиралось в массивные дубовые двери с амбарными замками.

Тайны Кремля

Московский Кремль — уникальное место, где веками принимались решения, влиявшие на мировую историю. Но и секретов в его недрах немало.

Стеллецкий указывал: возведение наземного Кремля началось только после того, как Фиораванти закончил подземную часть. Затем он занялся Тайницкой башней, а дальше эстафету принял другой итальянский зодчий — Пьетро Антонио Солари (в Москве — Петр Фрязин).

Большая часть подземного Кремля осталась неисследованной — доступ туда всегда был ограничен. Но Стеллецкому удалось побывать в подземельях Кутафьей, Арсенальной и Боровицкой башен. Учёного поразили размеры: высота подвалов достигала 6–9 метров. Это были настоящие каменные галереи с несколькими ходами.

В шахте у Кутафьей башни Стеллецкий обнаружил гроб с рыцарем в кольчуге. Не исключено, что он видел и другие ценности, но не стал о них рассказывать.

Подземные ходы соединяют все башни Кремля и ведут дальше, в том числе под Москву-реку. Возможно, систему создали на случай осады: по тайным ходам могли проскакать конные отряды, проехать телеги с провизией, а в случае опасности обитатели палат могли покинуть захваченный врагами Кремль.

После переноса столицы в Петербург Романовы не интересовались подземной Москвой. Сведения о ходах были утеряны, туннели завалены.

В 1838 году при строительстве Большого Кремлёвского дворца рабочие обнаружили подземную церковь с ходами, но находку засыпали, не сообщив учёным. Археология мало беспокоила и строителей метро. У Кутафьей башни нашли древнее кладбище — надгробия просто вывезли на свалку.

Подземная Москва всё ещё ждёт исследователей. Возможно, наступит время, когда нижняя часть Кремля откроется для туристов, и там создадут музей, о котором мечтал Стеллецкий. Но пока этот город остаётся под землёй — с молчаливыми стенами, замурованными дверями и тайнами, которые не спешат открываться. И, может быть, в этом и есть его главная сила — не в том, что скрыто, а в том, что ждёт. Как и сам Игнатий Яковлевич, который всю жизнь искал, но так и не нашёл. Зато оставил нам карту.