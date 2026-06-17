Какую часть России викинги считали страной великанов

В германо-скандинавской мифологии Йотунхеймом называли страну, где обитали великаны-йотуны — предки троллей. Этот мир считался внешним пределом земли, своего рода «краем света». Неудивительно, что скандинавы применяли этот топоним к северным окраинам нынешней России — дальше этих земель викинги на восток не плавали.

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Йотунхейм в мифах

Вселенная древних скандинавов делилась на девять миров. Йотунхейм — каменистая холодная страна великанов — в вертикальной проекции находился на два уровня ниже Мидгарда, мира людей. Более мрачными считались лишь преисподняя Хельхейм и древнейший Нифльхейм, где не могло жить ни одно существо. При этом Йотунхейм располагался не так далеко от Асгарда, мира богов — чтобы попасть из одного в другой, нужно было лишь перейти незамерзающую реку Ивинг.

Великанам соответствовали исполинские растения и животные. Правителя страны называли Скрюмир («Хвастун») или Утгарда-Локи. Датский летописец Саксон Грамматик утверждал, что это одно лицо с Локи — богом огня, хитрости и обмана. Согласно мифам, в Йотунхейм часто наведывался бог-громовник Тор, чтобы убивать великанов.

Географическая локализация

Викинги не очень хорошо представляли, как попасть в Йотунхейм. Свидетельства противоречивы. Доктор исторических наук Игорь Дьяконов отождествляет мир великанов с плоскогорьем Йотунхейм в центральной Норвегии. На карте XVI века Йотунхеймом названа восточная часть Гренландии.

Однако в горизонтальной проекции скандинавы чаще помещали Йотунхейм далеко на востоке — на территории нынешней России. Шведский историк Андерс Магнус Стриннгольм считал Йотунхеймом пространство от Ботнического залива до Уральских гор. В этих пределах находилась Лапландия — страна саамов с Кольским полуостровом — и далее Биармия, как викинги, предположительно, называли побережье Архангельской области. Историк Николай Карамзин помещал Йотунхейм, названный им «отчизной ужасов природы и злого чародейства», на правобережье реки Печоры.

Эти представления подтверждаются текстом исландской «Саги об Одде Стреле», где герои встречают гигантов-йотунов, когда их корабли относит на восточный берег Белого моря.

Русский Север — родина великанов?

Фольклор Русского Севера сохранил множество сказаний о созданиях, похожих на йотунов. В карело-финском эпосе «Калевала» упоминаются великаны «вышиной с сосну». Кольские лопари рассказывали историю о великане Куйве, который долгое время терроризировал людей. Вняв молитвам угнетённых, боги убили гиганта молниями. Именем Куйвы сейчас называют стометровый тёмный силуэт на скале у Сейдозера — там, где в 1922 году экспедиция Александра Барченко искала следы легендарной Гипербореи.

В районе горы Хапавара в Карелии, по записям этнографа Матиаса Александра Кастрена, в древности якобы проживал исполинский народ Naikkolaiset — потомки лесного духа и женщины-христианки.

Перекличка скандинавских и карело-саамских преданий объясняется влиянием древних викингов на восточных соседей (или наоборот). Но есть и религиозное истолкование. Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан в книге «До и после. Апология книги Еноха» предположил, что северные великаны-йотуны — это упоминаемые в Библии исполины (нефилимы), «дожившие в этом языческом "заповеднике" до Средних веков».

Как бы то ни было, для древних скандинавов русский Север был не просто холодной окраиной, а местом, где живут великаны, где кончается мир и начинается неизведанное. И этот образ оказался удивительно живучим: даже когда викинги перестали плавать в Белое море, память о Йотунхейме осталась — в сагах, в легендах саамов и в названиях, которые до сих пор можно встретить на карте.