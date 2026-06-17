У каких народов России существовали групповые браки

Представление о том, что на Руси всегда царила строгая моногамия, а групповые браки — удел далёких экзотических племён, не совсем верно. На территории нашей страны эта архаичная форма семейных отношений существовала вплоть до XX века. И речь не только о чукчах или алеутах. Групповые браки знали и донские казаки, и даже русские крестьяне — правда, в несколько ином, более причудливом и мрачном обличье.

© globallookpress

От промискуитета к семье: что такое групповой брак

Прежде чем говорить о конкретных народах, стоит разобраться с терминологией. Групповой брак — это форма семейных отношений, при которой в союз вступают одновременно более двух взрослых человек. Этнографы рассматривают его как промежуточный этап от беспорядочных половых связей к парному браку.

Однако на практике групповой брак принимал самые разные формы. Это и «гостеприимный гетеризм», когда хозяин предлагает гостю женщину из своей семьи для утех. И левират — брак вдовы с братом умершего мужа. И сорорат — женитьба на младшей сестре покойной жены. И многожёнство, и даже своеобразные «коммуны», где несколько мужчин имели одну общую жену.

Все эти формы, при всём их разнообразии, объединяет одно: они возникли не от распущенности, а от суровой необходимости выживания в экстремальных условиях.

Чукчи и алеуты: обмен женами как залог выживания

Самая известная традиция группового брака в России — у чукчей. Причём речь идёт не только о многожёнстве, но и об обмене жёнами между мужчинами.

Этнографы объясняют этот обычай вполне рационально. В условиях Крайнего Севера, где выживание напрямую зависит от взаимопомощи, обмен женами был способом укрепления межсемейных связей. Участвовать в этом имели право так называемые «названные братья» — и только представители разных «профессий»: морские охотники и оленеводы. Такой «брачный союз» был выгоден в плане обмена товарами — мясом, шкурами, рыбой. Скреплённый близкими отношениями с супругами «братьев», он делал союз нерушимым.

У алеутов и эвенков существовали схожие обычаи. Вплоть до начала XX века традиции групповых браков, когда половые партнёры в большой группе были общими или «принадлежали» старшему, сохранялись у многих народов Севера.

С приходом христианства эти обычаи постепенно сошли на нет. К началу XX века обмен жёнами, например, у чукчей стал неравноценным — оленеводство развивалось интенсивнее морского промысла, и старый обычай потерял смысл.

Донские казаки: «сумы» и война на выживание

Гораздо менее известна, но не менее интересна история групповых браков у донских казаков. В XVI–XVII веках, когда казачество только формировалось, традиционной семьи там не было и в помине.

Поселения казаков больше напоминали военные лагеря — в них резко преобладали мужчины. Походы, стычки с кочевниками и жизнь в землянках не оставляли места для семейного очага. Ответом на вызовы эпохи стали так называемые «сумы» — сообщества из 10–20 человек, объединённых для взаимовыживания. В центре такого жилья стоял большой котёл, размер которого символически определял число сожителей. Общей хозяйкой и любовницей была одна женщина.

Парный брак в таких условиях был невозможен — частная собственность и традиционная семья в казачьих коммунах просто не ценились. Дети, рождавшиеся в этих «семьях», часто гибли. Генерал Александр Ригельман, описывая нравы донцов, передавал старинный «приговор»: младенцев, дабы «не обременяли» промыслы родителей, топили. Позже стали оставлять лишь мальчиков как будущих воинов.

Другой причиной, закреплявшей эту традицию, был систематический увод женщин. Казаки в набегах приводили черкешенок, калмычек, турчанок, которые занимали места украденных казачек. В одном из исторических документов говорится, как в ходе похода 1635 года «с Ачаковской Косы и Чубура пригнали почти 1750 пленниц».

Групповые браки у донских казаков сошли на нет лишь к XVIII–XIX векам, когда казачество стало более оседлым и богобоязненным.

Снохачество: тёмная сторона русской деревни

Но самый неожиданный пример группового брака — на Руси. Точнее, его пережиток, известный как снохачество.

В XVIII–XIX веках в русских крестьянских семьях, где под одной крышей жило несколько поколений, существовал обычай, который историк В.И. Семевский назвал «отвратительной чертой семейных нравов». Глава семьи — «большак» — нередко состоял в половой связи с жёнами своих сыновей, то есть со снохами.

Учёные сходятся на том, что это был пережиток группового брака. Но почему он сохранился так поздно? Причина — в рекрутской повинности. Мужья уходили в армию на 25 лет. При живом муже жена фактически становилась вдовой, полностью подчиняясь воле свекра. А у «большака» существовало множество рычагов давления: от кнута до пряника. Выбора у молодой женщины практически не оставалось.

Церковь расценивала снохачество не просто как прелюбодеяние, а как кровосмешение. Это был один из поводов для расторжения церковного брака. Но обычай, тем не менее, был широко распространён.

Гостеприимный гетеризм: жена в подарок

Особняком стоит так называемый «гостеприимный гетеризм» — обычай предлагать гостю женщину из семьи для утех. На территории России он был распространён у тех же чукчей и алеутов.

Французский этнограф Арнольд ван Геннеп считал, что этот обычай «эквивалентен совместной трапезе» — он позволял налаживать связи с чужаками и был основан на принципе взаимности, а не на материальной выгоде. У славян, по мнению ряда исследователей, подобного не было — их гостеприимство не распространялось на пользование женщинами. Хотя некоторые историки, например Н.М. Карамзин, описывали радушие славянских племён, но без упоминания подобных обычаев.