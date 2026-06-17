Захребетники: какие привилегии были у самой низшей касты на Руси

В допетровской России социальная лестница была выстроена жёстко и безжалостно. На её вершине — бояре и дворяне, у основания — основная масса тяглового населения: крестьяне и посадские люди, привязанные к земле и государственным повинностям. Но существовала прослойка, которая, казалось бы, стояла на самой нижней ступени, однако при этом обладала удивительными привилегиями. Речь о захребетниках — вольных или гулящих людях, которые жили за чужим «хребтом» и не несли на себе бремя государственной службы и податей. Их парадоксальный статус — предмет давних споров историков и повод задуматься о том, как устроена любая иерархия: иногда лучше быть никем, чем кем-то.

© globallookpress

Кто такие захребетники

Сам термин произошёл от слова «хребет» — то есть спина. Захребетник — это тот, кто живёт и работает за чужой спиной, на чужом дворе. В XV–XVII веках так называли людей, не имевших собственного хозяйства. Они ютились на дворах крестьян или посадских людей, работали у них — и именно этим кормились. В отличие от холопов, захребетник не был рабом. Он был свободным человеком, но его свобода была нищей и бесправной: без земли, без дома, без средств к существованию. Иногда один захребетник работал сразу на несколько крестьянских дворов.

Любопытно, что захребетником называли не только безземельного бедняка. В источниках встречается и другое значение: так величали старого крестьянина, который, потеряв силы, переходил жить на двор к своему сыну. Но основная масса захребетников — это люди, оборвавшие связь с общиной, с землёй, с тяглом.

Не платили налогов — и в этом была их главная привилегия

Главная и самая удивительная привилегия захребетников заключалась в том, что они не платили государственных податей и не несли тягла. Тягло в Московском государстве — это совокупность денежных и натуральных повинностей, которыми облагались крестьяне и посадские люди. Каждый двор, каждая «выть» земли должна была кормить государство. Система была построена так, что налог платился не с человека, а с земли или двора. Если у тебя была земля — ты платил. Если её не было — формально государству ты был не нужен.

Захребетник как раз и был тем человеком, у которого ничего не было. Он жил на чужом дворе, чужим трудом, не имел своей запашки, своей избы, своего скота. Поэтому государство не могло его «притянуть» к налогу. Захребетники не входили в системы податного обложения, практиковавшиеся московским правительством вплоть до петровских реформ.

При этом захребетники были свободны и от воинской повинности. Им не нужно было идти в полки — ни в стрелецкие, ни в солдатские. Они были вне государственной машины. По сути, они жили в своём мире, где единственным законом был личный уговор с хозяином двора.

Свобода передвижения — привилегия, которой завидовали

Вторая важная привилегия — свобода передвижения. В то время как основная масса крестьян была прикреплена к земле, захребетники могли уйти когда угодно. Никаких «заповедных лет» для них не существовало. Они были вольными людьми. Эта свобода, впрочем, была свободой нищего — но всё же это была свобода.

Гулящие люди, к которым принадлежали захребетники, могли заниматься ремёслами, наниматься на любую работу, переходить от одного хозяина к другому. В этом они принципиально отличались от холопов, которые были собственностью господина. И от крестьян, которые были привязаны к земле.

Второй смысл: кого ещё называли захребетниками

В современном языке слово «захребетник» приобрело уничижительный оттенок. Так называют тунеядца, бездельника, живущего за чужой счёт. Но в историческом контексте значение было иным. Захребетник работал. Он пахал, сеял, ухаживал за скотом — но не на своей земле, а на земле хозяина. И плату он получал не деньгами (их в деревне просто не было), а кровом и хлебом.

Этим захребетники отличались от бобылей — ещё одной категории безземельных крестьян. Бобыль имел свой двор, пусть и без земли, и нёс облегчённое, но всё же тягло. Захребетник же вовсе не имел своего двора.

Социальный лифт для низшей касты

Парадокс захребетников в том, что их статус, при всей его унизительности, был временным. С улучшением жизненной ситуации захребетник мог «выбиться в люди» — перейти в разряд тяглового населения. Он мог накопить денег, купить землю, построить дом и стать полноправным членом общины. Это был редкий для феодального общества социальный лифт: из самого низа — к статусу налогоплательщика и государственного человека.

Иногда несколько крестьянских дворов нанимали одного общего захребетника — это была экономия: вместо того чтобы платить налоги с лишнего рта, крестьяне содержали работника, который не числился в документах. Такая серая схема была выгодна всем: крестьяне получали рабочие руки, захребетник — пропитание, государство — не теряло ничего, потому что эти люди и так не были в его реестрах.

Почему эта привилегия исчезла

Всё изменилось с петровскими реформами. Когда государство начало переписывать население и вводить подушную подать, система изменилась. Налог стали брать с каждой мужской души, независимо от того, есть ли у него земля. Захребетники потеряли свою главную привилегию: их «посчитали» и обязали платить.

С установлением крепостного права захребетники, вместе с другими однородными элементами сельского населения, слились в общей массе дворовых людей. Их вольный статус исчез. Они стали такими же крепостными, как и все остальные.

Что осталось в языке

Сегодня от этой некогда многочисленной социальной группы осталось только слово, которое мы используем с оттенком презрения. «Захребетник» — это уже не безземельный работник, а просто нахлебник. Но если вдуматься, история захребетников — это история о том, как в обществе всегда есть люди, стоящие вне системы. Иногда они — самые бедные и бесправные. Иногда — самые свободные.

И в этом их главный парадокс. Будучи самой низшей кастой, они обладали привилегиями, которых не было у тех, кто стоял выше: свободой от налогов, от службы, от прикрепления к земле. Правда, цена этой свободы была слишком высока — вечная нищета и зависимость от чужой милости. Но, как говорится, лучше быть свободным нищим, чем богатым рабом. Захребетники, сами того не ведая, воплощали этот принцип на практике.