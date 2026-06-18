Десять лет трагедии на Сямозере

Ровно десять лет со дня трагедии на Сямозере в Карелии, где 18 июня 2016 года лодки с приехавшими отдыхать по бесплатным путевкам московскими подростками 11-15 лет попали в шторм и перевернулись. Всего в двух каноэ и рафте было 47 школьников в сопровождении четырех инструкторов. В результате погибли 14 детей — в основном от переохлаждения в ледяной воде и ударов головой о камни. Из-за желания избежать огласки и халатности спасательная операция началась только спустя сутки. О том, что привело к трагедии, что стало с ее виновниками и как эта история повлияла на тех, кто, рискуя собственной жизнью, спасал утопающих, — в материале «Ленты.ру».

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Оказавшись в ледяной воде, 11-летний Всеволод Заслонов смог достать телефон и Ирина Щербакова, которая занимала по совместительству должность специалиста по приему и передаче вызовов, в том числе из системы экстренной связи. Между ней и тонущим ребенком в период с 15:00 до 15:25 18 июня 2016 года состоялся следующий диалог:

Голос Щербаковой: Скорая Голос ребенка: Алло.. давай... алло... нет... (множественные детские голоса на заднем фоне) Мы в Карелии. Спасите нас, пожалуйста. Мы в озере. Голос Щербаковой: У нас записался ваш разговор, номер телефона. Сейчас отправлю полиции. Голос ребенка: Что? Еще раз...

Когда ребенок попросил фельдшера повторить сказанное, связь прервалась. Как позже выяснило следствие, та просто положила трубку и даже не стала регистрировать звонок в журнале вызовов. Женщина сделала вывод, что дети балуются. На самом деле, если бы медработник должным образом отреагировала на сигнал, спасательную операцию начали бы почти на сутки раньше и многих жертв удалось бы спасти.

«Парк-отель Сямозеро» // ТАСС

Ужасные условия, овербукинг и нарушения

«Парк-отель Сямозеро» был создан в 2007 году. Турбаза имела свой пляж и лодочную станцию, игровые площадки и автономное инженерное обеспечение. Корпуса были рассчитаны на размещение 184 человек. Несмотря на это, в первую смену, которая проходила с 3 по 23 июня 2016 года, заехали почти 300 детей.

Проблему овербукинга — когда количество проданных путевок превышает число мест — администрация лагеря решала весьма незамысловатым способом. Часть детей — тех, на которых не хватало ни комнат, ни кроватей, — отправляли в походы с ночевками. Причем все это делалось без учета погодных условий — иначе «лишних» отдыхающих просто негде было бы разместить.

Именно это позволяет понять логику руководства, которое так упорно отказывалось отменить сплав, несмотря на штормовое предупреждение

Одни дети ночевали в корпусах, другие — в палатках, третьи — в походах. Так сразу после трагедии описал «Ленте.ру» организацию досуга в парк-отеле Андрей Ореханов, глава совета поселка Эссойла, на территории которого находится парк-отель. По его словам, благодаря этой «карусели» руководству «Сямозера» удавалось продавать несколько пакетов путевок на одни и те же даты. В том числе — мэрии Москвы, которая отправляла туда сирот и детей из многодетных и неблагополучных семей на летний отдых.

Примерно за год до трагедии у поселковой администрации произошел конфликт с администрацией парк-отеля: летом 2015-го Андрей Ореханов получил сигнал о том, что база «Сямозеро» не вполне законно обустроила часть прибрежной территории, и направился к ее руководству. Но его не пустили. «Решетова своим замам меня пускать не велела, — вспоминал поселковый глава. — Ну, она москвичка, тут почти не бывает. А я же местный, как вдоль берега пройти — в курсе».

Дети возвращаются в «Парк-отель Сямозеро». Россия. Республика Карелия. 19 июня 2016 года // ТАСС

Все же попав на территорию, Ореханов понял, почему ему были не рады:

«Помимо цивилизованных корпусов (здание бывшего пионерского лагеря), там стояли сиротливые рваные палатки… Внутри постельное белье сырое, а в некоторых палатках постельные принадлежности вообще отсутствовали. Также там стоят палатки больших размеров, где по семь двухъярусных кроватей. На многих спальных местах не было ни матрасов, ни подушек, и дети, возможно, спали буквально на голых металлических решетках».

Узнав, кто я, дети рассказали, что творится в лагере, некоторые начали плакать и просили забрать их оттуда, отправить домой. Говорили, что они голодные, промокшие и замерзшие. Многие, проведя несколько ночей в полусырых холодных палатках, сильно простудились Андрей Ореханов экс-глава совета поселка Эссойла

По его словам, дети также показали ему видео с телефона, на которых вожатые общаются с ними нецензурно, угрожают, ругаются. Тогда же, за год до трагедии, он сделал неутешительный вывод: «С детьми работают практиканты, а медик приезжает на осмотр детей раз в неделю. Такой "отдых" легко может закончиться трагедией».

После скандала, поднятого поселковым главой, парк-отель проверяла межведомственная комиссия, решения которой, казалось, ставили крест на дальнейшей деятельности «Сямозера». Однако, несмотря на это, в следующем сезоне, летом 2016 года, парк-отель почему-то снова принял отдыхающих.

Во время встречи детей, спасенных на Сямозере в Карелии, с родственниками в пансионате ветеранов войны. Россия. Москва. 20 июня 2016 года // ТАСС

Хронология трагедии

Водный поход начался днем 18 июня. Группа из 47 детей отправилась в сплав по озеру на расстояние около 3 километров на трех плавсредствах, одно из которых, как позже выяснилось, было неисправным. По двенадцать школьников и один сопровождающий сели в два каноэ. Еще 23 ребенка и трое взрослых — в надувной рафт.

Детям выдали спасательные жилеты, предназначенные для взрослых. Об ухудшении погодных условий в тот день Москвы распорядилась начать поход, несмотря на шторм.

Школьников сопровождали четверо взрослых, троим из которых было не больше 19 лет. Валерий Круподерщиков, Людмила Васильева и Регина Иванова были студентами педколледжа и проходили в парк-отеле практику, подрабатывая инструкторами. Их отправили в сплав, несмотря на надвигающийся шторм, а в случае невыполнения распоряжения начальства пригрозили незачетом по практике и отчислением из учебного заведения. Четвертым идти в сплав должен был еще один студент — Павел Ильин, но он уехал в Петрозаводск на предзащиту диплома. Вместо молодого человека в поход с детьми отправился замдиректора лагеря Вадим Виноградов.

Группа двинулась к одному из островов, которых на этом участке водоема несколько. Эта территория так и называется — Пятиостровье. Днем, как и обещали синоптики, поднялся сильный ветер, на озере начался шторм, в ходе которого высота волн достигала двух метров.

Сотрудники МЧС во время поисково-спасательной операции на берегу Сямозера. Россия. Республика Карелия. 19 июня 2016 года // ТАСС

Примерно в пятом часу вечера лодки потеряли связь друг с другом. Рафт, на котором в основном плыли подростки постарше, а также Виноградов, прибило к одному из островов. Замдиректора запретил детям звать на помощь и отобрал у них телефоны, заявив, что ситуация не экстренная. Сам он набрал номер директора Решетовой, находившейся в Москве, чтобы посоветоваться. Та дала указание «разбираться самостоятельно», без привлечения МЧС. Примерно в это же время дозвонился до фельдшера Суоярвской ЦРБ Ирины Щербаковой оказавшийся в воде после опрокидывания каноэ 11-летний Сева Заслонов. Но ни один из этих звонков не закончился обращением в МЧС.

После того как оба каноэ перевернулись, все пассажиры — 24 ребенка и сопровождавший их вожатый — оказались в воде. Каждый выбирался как мог. Многие дети выскакивали из слишком больших спасательных жилетов, рассчитанных на взрослых. Большинство жертв умерли от переохлаждения — температура воды была всего 10 градусов, — а также от ударов головой о камни, которыми усыпано побережье. Захлебнулся водой только один ребенок — Евгений Романов, тело которого спасатели нашли лишь 26 июня.

Спасение утопающих

Оказавшиеся в воде дети пытались добраться до берега вплавь, однако из-за волн и холодной воды сделать это смогли не все. Впрочем, были и те, кто помогал другим как мог.

15-летняя Ксения Родионова была самой старшей из детей в этом походе. Оказавшись в воде, она на некоторое время потеряла сознание, а придя в себя, увидела рядом с собой девочек Машу и Дашу, которые пытались не выскочить из огромных спасательных жилетов. Они практически не могли двигаться в воде, поэтому Ксюша начала по очереди подталкивать их к берегу.

Когда до берега оставалось меньше полукилометра, силы практически оставили девушку. Увидев это, Маша сказала ей, что дальше доплывет сама. Ксюша добралась до мели, толкая только жилет с Дашей, а когда оглянулась в поисках Маши, то увидела на поверхности пустой спасательный жилет — девочки в нем не было. Ксюша несколько раз ныряла в воду, стараясь найти Машу, но тщетно.

Когда Ксюша выбиралась на берег, ее сильно ударило волной о камни, из-за чего она получила травмы спины. Тем не менее она все равно поделилась со спасенной ею девочкой одеждой. Даша вместе с родителями теперь называет Ксению Родионову ангелом-хранителем. В 2017 году девушку официально представили к награде.

Дети, спасенные в ходе поисково-спасательной операции сотрудниками МЧС России на Сямозере в Карелии. 19 июня 2016 года // РИА Новости

Еще одной героиней тех трагических событий стала 12-летняя Юлия Король. Она смогла вытащить из воды несколько детей, некоторые из которых буквально умерли у нее на руках. Затем, выбравшись из воды, она несколько километров прошла по берегу озера в поисках помощи. По дороге до ближайшего населенного пункта ей снова пришлось плыть — переходя по бревнам речку, она не удержалась и упала в воду. Но все-таки, дойдя до цели, именно Юля первой позвала на помощь.

Она пришла в поселок около 10 утра 19 июня, вспоминал местный житель Сергей. «Девочка была вся мокрая, в спасательном жилете, но держалась хорошо — старалась не плакать. Она рассказала, что накануне днем она в составе туристической группы на двух лодках каноэ и одном плоту-рафте попала в шторм на Сямозере…»

Она пыталась помогать другим детям, проявляя чудеса героизма; один мальчик буквально залез ей на голову и чуть не утопил. Вместе с Юлей в воде оказался ее брат Дима (они двойняшки) — девочка до последнего держала брата за руки, пока волны не раскидали их в разные стороны… Сергей (имя изменено) житель поселка Кудама

Как и Ксению Родионову, позже Юлю тоже наградили.

Спасал детей из воды и вожатый Валерий Круподерщиков, который плыл на одном из перевернувшихся каноэ — об этом, по словам местных жителей, рассказывали сами дети. Но это не спасло его от уголовного преследования и огромного штрафа в десятки миллионов рублей.

Хорошо, что тот мальчик, студент [Валерий Круподерщиков], нашел на острове какой-то целлофан. Заметил их из-за целлофана, и были видны оранжевые жилеты. Одежду им дал сухую. У них когда каяк (на самом деле это было каноэ — прим. «Ленты.ру») развалился, инструктор за руки их взял всех, чтобы они рядом плыли. И он плыл, и еще пять человек. Его чуть, бедного, не утопили Владимир Дорофеев житель поселка Кудама

Павел Ильин, Валерий Круподерщиков и Анатолий Коваленко (слева направо) на заседании Петрозаводского городского суда. 18 марта 2019 года // РИА Новости

Выжившие и погибшие

После того как 12-летняя Юля сообщила местным жителям о произошедшей трагедии, они не стали ждать спасателей и самостоятельно отправились на место, куда указала девочка, — цепочку островов Пятиостровье. Оттуда они вывезли 11 из 37 выживших, а также обнаружили тела десятерых погибших детей. Прибывшие чуть позже сотрудники МЧС забрали с острова тех школьников, которые плыли на рафте, а также нашли тела еще троих погибших.

Все дети, которые были на рафте, спаслись. Они не знали, что каноэ перевернулись. Они думали, что ребята спаслись и находятся на других островах. И они огонь развели, фрукты запекли, а руководитель, который с ними был, запретил звонить Василий Кохно начальник центра ГИМС МЧС России по Республике Карелия

По его мнению, спасение могло быть начато намного раньше. «В это время дети с каяков спасали себя как могли. Они сутки были в воде, — отмечал Кохно. — Если бы нам сообщили раньше, то можно было бы эту детвору пособирать. Пускай бы были переломы, пускай бы были травмы, но они были бы живы, и медицина их поставила бы на ноги».

Поиски последнего пропавшего мальчика — Жени Романова — продолжались больше недели. Его тело нашли 26 июня.

Наказание виновных и невиновных

После начала расследования в ходе проверок МЧС, прокуратуры, Роспотребнадзора выяснилось, что парк-отель функционировал, несмотря на целый ряд нарушений. В частности, отмечалось, что лагерь сливал сточные воды прямо в озеро, детей кормили гнилыми фруктами и просроченными продуктами, а в жилых помещениях Следственного комитета заявили, что инструкторы думали только о спасении собственной жизни.

Елена Решетова и Вадим Виноградов. 18 марта 2019 года. Петрозаводск // ТАСС

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») и части 3 статьи 293 («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»). Директор ООО «Парк-отель Сямозеро», директор лагеря Елена Решетова и замдиректора лагеря Вадим Виноградов были арестованы, руководитель карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко был отправлен под домашний арест, фигурантом расследования стала и его заместитель Людмила Котович. Кроме того, практикантам Петрозаводского педагогического колледжа, работавшим также инструкторами в лагере, — Регине Ивановой, Людмиле Васильевой и Валерию Круподерщикову — избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В итоге Коваленко и Котович были благополучно оправданы и добились многомиллионных компенсаций от государства за незаконное преследование. При этом последняя сменила первого на посту главы управления Роспотребнадзора в регионе.

Экс-директор лагеря Решетова, не признавшая себя виновной, была приговорена к девяти с половиной годам колонии общего режима, но весь срок не отсидела, освободившись в 2023 году условно-досрочно. Аналогичное наказание суд назначил и ее заместителю Вадиму Виноградову. Тот свою вину признал, однако о его досрочном освобождении не сообщалось. Кроме того, суд постановил взыскать за моральный и материальный вред с Решетовой 21,1 миллиона рублей, а с Виноградова — 18,085 миллиона.

Из вожатых реальное наказание за предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности, получили спасавший детей Валерий Круподерщиков и Павел Ильин, которого, как отмечалось выше, вообще не было в лагере в день трагедии. Их суд то оправдывал, то осуждал, назначая реальный тюремный срок и десятки миллионов рублей штрафа — крупнее, чем Решетовой и Виноградову. В конечном итоге лишь в 2024 году, спустя почти восемь лет после трагедии и уже после выхода на свободу директора парк-отеля, Верховный суд Карелии назначил Круподерщикову три года принудительных работ, а Ильину — год лишения свободы условно. В связи с истечением срока давности уголовного преследования последнего освободили из-под стражи.

Женщина возле поклонного креста, поваленного штормом, с именами погибших в июне 2016 года детей на Сямозере. Апрель 2021 года // РИА Новости

Фельдшер скорой помощи Ирина Щербакова, не поверившая словам ребенка о ЧП с детьми в акватории Сямозера, была в итоге признана виновной в халатности и приговорена к трем годам колонии-поселения. Однако исполнение наказания было отсрочено до достижения ее дочерью 14-летнего возраста.

Был в этой истории еще один персонаж, чья карьера пострадала из-за произошедшего, — тогдашний детский омбудсмен Павел Астахов, который на встрече с выжившими в Карелии детьми с улыбкой спросил их: «Ну что, как поплавали?» Такое пренебрежительное отношение вызвало бурю негодования, и вскоре Астахов покинул пост с формулировкой «по собственному желанию»

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Пока кого-то наказывали, штрафовали и сажали в тюрьму, а кого-то оправдывали и присуждали компенсацию — с той или иной степенью справедливости, — настоящая героиня того страшного дня Юлия Король все пыталась прийти в себя после пережитого. По счловам ловам ее бабушки, она так и не смогла простить себя за то, что кого-то спасти у нее не получилось.