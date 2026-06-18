Приметы и поверья на 18 июня: почему нужно избегать незнакомцев в Дорофеев день

18 июня по народному календарю отмечают Дорофеев день. Его также называли Воробьиные ночи: в это время они становятся самыми короткими в году, сравнимыми с птичьим щебетом. Начинает цвести сон-трава — многолетнее растение с жёлтыми и синими цветами, которое распускается только ночью. На Руси верили, что оно обладает снотворным действием, а во сне можно увидеть будущее. Православные вспоминают Дорофея Тирского.

Что можно делать в Дорофеев день

Сон-траву использовали как оберег, делали из нее лечебные снадобья и закладывали в фундамент строений на удачу. Девушки собирали растение, чтобы высушить и сделать запасы. Женщины хлопотали по дому: стирали, готовили еду, ухаживали за огородом. Мужчины откладывали пилы — верили, что если пораниться, то в дом придёт несчастье.

Что нельзя делать в Дорофеев день

От прогулок в темноте лучше отказаться — они сулят неудачу и болезни. Не рассказывайте о сновидениях: они считаются пророческими. Не вступайте в разговоры с незнакомыми женщинами: под их личиной может скрываться нечисть, способная навредить, узнав тайны. Не сквернословьте и не сплетничайте — иначе заболят зубы.

Приметы в Дорофеев день

Согласно приметам, сильный утренний запах травы — к дождю. Туман, стелющийся по воде, — к грибному году. Воробьи кричат и дерутся — к хорошей погоде. Много росы — к урожаю хлеба.