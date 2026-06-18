Комнаты без дверей и квартиры в два этажа: тайны дома-корабля

В Москве есть дома, которые становятся не просто адресом, а частью городского фольклора. Дом на Большой Тульской — именно такой случай. Его обсуждают десятилетиями, вокруг него появляются легенды, а люди до сих пор спорят, что в этих историях правда, а что уже давно стало красивым городским мифом.

Когда-то на месте гигантского жилого корпуса стояли совсем другие здания. Район Серпуховской заставы выглядел камерным: невысокие дома, спокойная застройка, совсем другой масштаб улиц. Потом город изменился — и появился тот самый дом, который позже начали называть домом-кораблем, отмечает канал «Самый главный путешественник».

Строительство растянулось почти на 20 лет. За это время проект успел обрасти слухами: говорили, будто внутри остались помещения с окнами, но без дверей, а часть задумок так и не довели до конца.

Дом возводили для Министерства среднего машиностроения СССР, поэтому за ним закрепилось еще одно неофициальное название — дом атомщиков. Но среди москвичей прижилось другое — дом-корабль.

При этом сам район трудно назвать окраиной. Тульская находится совсем рядом с центром, буквально в одном перегоне от кольца метро, поэтому место давно считается городским, активным и удобным для жизни.

Окончательно строительство завершили в 1990 году. В доме разместили 980 квартир. Конструкция получилась необычной: панельные стены, монолитные перекрытия, 15 этажей, из которых нижний — нежилой. Газ в доме не предусмотрен.

Самый известный факт оказался правдой — здесь действительно существуют двухэтажные квартиры. Причем не огромные, как можно было бы ожидать, а вполне обычных размеров: встречаются варианты около 78–86 квадратных метров.

Есть и другая неожиданность. В некоторых квартирах предусмотрена возможность выхода сразу через два разных подъезда — решение редкое даже для современной застройки.

Планировки внутри вообще сложно назвать типовыми. Наряду с просторными квартирами встречаются совсем компактные варианты площадью около 20 «квадратов». Возможно, именно такие пространства и породили разговоры о загадочных помещениях внутри дома.

Со временем территория стала более закрытой — появились шлагбаумы и ограничение въезда.

И еще одна цифра, которая многое объясняет. Длина дома составляет около 380 метров. Когда стоишь рядом, становится понятно, почему его сравнили именно с кораблем — он действительно выглядит как отдельный городской горизонт.

Ранее «ГлагоL» рассказал о круглых домах на Нежинской и Довженко. Они так и не превратились в образцы массовой застройки. В ходе строительства выявились неожиданные минусы.