Названы боярские роды, нанесшие самый большой ущерб России

История не любит простых «черных списков». Любой боярский род — это не одна воля и не один характер, а несколько поколений, разные ветви, разные эпохи. Поэтому формулировка «кто больше всего навредил России» неизбежно грубовата. Но если смотреть не на семейные легенды, а на последствия для государства, то в русской истории действительно есть несколько фамилий, чьи клановые интересы в критические минуты совпали с крупнейшими политическими катастрофами.

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Современная историография обычно осторожна с моральными приговорами. Она не любит старую схему, в которой весь ход событий объясняется «дурным боярством». Но и обратная крайность неверна: в Московском государстве и в ранней империи роль аристократических группировок была огромной. Когда механизм престолонаследия буксовал, когда центральная власть слабела, именно клановая борьба часто добивала и без того шаткий порядок.

Если же все-таки составлять такой исторический антирейтинг, то в нем прежде всего окажутся Шуйские, затем круг Семибоярщины во главе с Мстиславскими, а позднее — династические кланы Милославских и Нарышкиных, доведшие борьбу за влияние до кровавого московского взрыва 1682 года. И это будет не публицистическая гипербола, а вывод из вполне конкретных кризисов.

Шуйские и Бельские: клановая война при малолетнем Иване IV

Первый большой пример — так называемое боярское правление после смерти Елены Глинской в 1538 году. В этот момент Иван IV был ребенком, а реальная власть ушла к соперничающим боярским группам. Наиболее заметными среди них были Шуйские и Бельские; рядом с ними стояли и другие сильные дома, но именно эти фамилии чаще всего оказываются в центре событий.

То, что происходило в Москве в 1538–1547 годах, нельзя описывать как обычную придворную интригу. Это была борьба за контроль над государством в условиях слабого регентства, арестов, опал, перераспределения должностей и имущества. Летописные свидетельства, разрядные материалы и позднейшие заявления самого Ивана IV рисуют картину тяжелого разложения двора. Источники пристрастны, но в главном они сходятся: центр власти на годы оказался занят не государственным строительством, а разборкой элит.

Именно этот период многие исследователи считают одной из важнейших школ политического недоверия для будущего Грозного. Разумеется, нельзя механически выводить опричнину из его детских впечатлений — это было бы слишком просто. Но нельзя и игнорировать тот факт, что при малолетнем государе Москва увидела, как старшие роды умеют превращать верховную власть в предмет почти семейного дележа.

Если говорить о «вреде России», то он здесь состоял не в одном эффектном преступлении, а в системном последствии: ослаблении управления, девальвации закона и воспитании самого подозрительного монарха русской истории в атмосфере унижения и насилия. Шуйские и Бельские не обрушили страну сразу, но помогли сформировать ту политическую среду, из которой потом выросли самые тяжелые изломы царствования Ивана IV.

Шуйские во второй раз: как род оказался в центре Смуты

Редкий боярский дом так заметно появлялся в двух разных национальных кризисах, как Шуйские. В начале XVII века их фамилия снова вышла на авансцену — уже во время Смуты.

После гибели Лжедмитрия I в мае 1606 года на трон взошел Василий Шуйский. Формально это был законный акт признания новым государем, но по существу — власть очень узкой группировки, не обладавшей устойчивой общерусской легитимностью. Это и стало одним из главных слабых мест его царствования. Страна к тому моменту уже пережила династический обрыв, голод начала века, самозванчество и размывание верности престолу. В такой ситуации государю нужен был почти невозможный объем доверия. У Шуйского его не было.

При нем кризис не просто продолжился — он углубился. Восстание Болотникова, новый самозванческий центр в Тушине, раскол служилых людей, рассыпание вертикали управления — все это шло уже при Шуйском. Да, было бы нечестно сваливать Смуту на одну фамилию: причины там гораздо глубже. Но столь же нечестно делать вид, что правление Василия Шуйского стало попыткой национальной консолидации. Наоборот, оно показало, насколько узкой и клановой оставалась верхушка.

Особенно спорным и судьбоносным был союз со Швецией 1609 года. В военном смысле он давал Москве необходимую поддержку против тушинцев. Но политически эта сделка резко усложнила положение: польский король Сигизмунд III получил удобный повод для открытого вмешательства. Разумеется, польская интервенция готовилась не из-за одного только русского договора со шведами. Однако именно шаг Шуйского стал важным ускорителем событий.

Если измерять ущерб масштабом последствий, то Шуйские — один из самых тяжелых случаев в русской истории. Они оказались в центре кризиса и при несовершеннолетнем Иване IV, и в разгар Смуты. Такое совпадение уже трудно списать на одну лишь злую случайность.

Мстиславские и Семибоярщина: когда боярский расчет открыл Кремль чужим

Если же искать момент, когда интересы боярской верхушки нанесли государству почти прямой удар по суверенитету, то придется вспомнить Семибоярщину 1610 года. Во главе этого правительства стоял князь Федор Иванович Мстиславский, представитель одного из самых знатных русских домов. Рядом с ним действовали Воротынские, Трубецкие, Голицыны, Лыковы-Оболенские, Романовы, Шереметевы. Но именно имя Мстиславского стало символом этого режима.

После свержения Василия Шуйского бояре попытались решить задачу по-своему: сохранить порядок и собственные позиции через приглашение на русский престол польского королевича Владислава. Формально условия были оговорены: принятие православия, соблюдение русских порядков. На бумаге это выглядело как компромисс. На деле получилось иначе. Польский гарнизон вошел в Москву, отец Владислава — Сигизмунд III — не собирался играть по навязанным ему правилам, а столица фактически оказалась под чужим контролем.

Здесь особенно важно не впасть в школьный пафос. Семибоярщина не обязательно действовала из «любви к интервентам». Скорее, она действовала из сословного страха и политического эгоизма: лучше договориться наверху, чем пускать страну в окончательный распад снизу. Но именно в этом и состояла катастрофа. Боярский расчет, призванный спасти управляемость, привел к прямо противоположному результату.

По последствиям это был один из самых разрушительных эпизодов всего XVII века. Национальное сопротивление потом выправило положение, но сама логика боярского решения оказалась губительной. Если ставить вопрос жестко — какие роды особенно сильно навредили России, — то круг Мстиславского и Семибоярщины должен стоять очень высоко.

Милославские и Нарышкины: как семейная борьба взорвала Москву в 1682 году

Вторая половина XVII века часто кажется более спокойной: Смуты уже нет, государство укрепляется, церковный раскол пережит, впереди реформаторская эпоха. Но и здесь клановая политика едва не столкнула страну в пропасть.

После смерти царя Федора Алексеевича в 1682 году столкнулись два двора — Милославские, родственники первого брака Алексея Михайловича, и Нарышкины, семья матери Петра. Спор шел не только о личном влиянии. Он касался самого порядка престолонаследия: кому принадлежит приоритет — болезненному, но старшему Ивану или младшему, но деятельному Петру.

Дальше случилось то, что в русской истории повторялось слишком часто: слабость закона была восполнена улицей и оружием. На почве слухов о будто бы убитом царевиче Иване и накопленного недовольства стрельцов в Москве вспыхнул страшный мятеж. В Кремле убивали вельмож, растаскивали власть по кускам, а столица на несколько дней оказалась во власти вооруженной толпы. Победителем из кризиса вышла Софья Алексеевна, а компромиссом стало двоецарствие Ивана V и Петра I.

Кто виноват больше — вопрос до сих пор требует осторожности. Нельзя доказательно повесить всю кровь мая 1682 года на одну фамилию. Но можно сказать точно: династическая борьба Милославских и Нарышкиных довела конфликт до точки, где государственный интерес перестал иметь значение. В игру были втянуты стрельцы, а значит, вопрос о верховной власти снова решался не правом и не институтом, а давлением вооруженной силы.

Ущерб здесь был не только в жертвах. Был нанесен удар по самой идее устойчивого престолонаследия. Москва еще раз увидела, что при дворе можно взять верх не законностью, а удачнее разыгранной паникой.