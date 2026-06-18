Откуда в ополчении Минина и Пожарского появились татары

Смутное время — это не просто исторический термин. Это тотальный хаос, развал государства, голод и война на три фронта. Когда в 1611 году Кузьма Минин и князь Пожарский начали собирать в Нижнем Новгороде второе народное ополчение, они взывали ко всем, кто готов был пожертвовать жизнью и имуществом ради спасения Отечества.

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И вот что интересно: на этот призыв откликнулись не только русские. Под знамёна Пожарского встали татары — темниковские, касимовские, алатырские, кадомские и шацкие. Целые отряды мурз снимались с насиженных мест и шли на выручку «гибнущей земли». На первый взгляд это кажется парадоксом: как народ, чьё независимое государство было разгромлено Иваном Грозным всего шесть десятилетий назад, мог защищать Москву от поляков?

Ответ, как всегда, лежит в плоскости не столько высоких чувств, сколько жестокой прагматики.

Служилые татары: встроенные в систему

К началу XVII века татарская знать уже не была для России чужеродным элементом. Взятие Казани в 1552 году положило конец ханству, но его жители — чуваши, марийцы, башкиры и татары — стали подданными московского царя. Прошло полвека, и старые элиты нашли себе место в новой системе.

В русском войске служилые татары составляли значительный процент — по разным оценкам, от пяти до десяти процентов всей армии. Каждый седьмой всадник в поместной коннице был татарином. Они привыкли воевать за жалованье, владеть поместьями и охранять южные рубежи от крымцев и ногайцев. Это были не просто наёмники, а люди, уже встроенные в государственную машину. В Смуту перед ними встал выбор: сохранить статус или потерять всё.

Обида как двигатель

Однако было кое-что ещё. Личная обида. Имя ей — Лжедмитрий II. Тушинский вор, как его прозвали в народе, поссорился с теми, кто принёс ему присягу.

В 1610 году он казнил касимовского «царя» Ураз-Мухаммеда, заподозрив его в измене. Это стало последней каплей. Крещёный татарин Пётр Урусов, близкий друг казнённого, публично упрекнул «вора» в глаза и заколол его во время охоты. Это была не дворцовая интрига. Это была кровная месть.

После гибели самозванца отряды, составлявшие костяк его армии — касимовские, романовские, темниковские татары, — остались не у дел. Им нужен был новый хозяин, который бы гарантировал безопасность и жалованье. Нижегородское ополчение, формировавшееся на землях бывшего Мещерского юрта — Касимовского ханства, где традиционно жило много служилых татар, стало идеальным вариантом.

Выбор сделан: Ярославль, 1612 год

В 1612 году в Ярославль, где квартировалось ополчение, потянулись целые отряды. В летописях упоминаются «мурзы и служилые татары Алатырского уезда». Прибыл отряд из Казани во главе со стряпчим И. И.. Встали под знамёна ополченцы из Касимова, Темникова и Шацка. Общая численность ополчения достигла двадцати-тридцати тысяч человек.

Казанский историк Булат Рахимзянов так объясняет этот выбор: «Часть мурз решила действовать в новых реалиях... защищать родину». Хотя слово «родина» для них означало не столько абстрактную Русь, сколько конкретные поместья, права на которые давала московская власть. Была и надежда на то, что после победы над интервентами татарская знать сможет добиться восстановления своих привилегий.

Профессиональная конница

В отличие от дворянского ополчения, которое часто собиралось наспех, татары были профессиональной конницей. Они привыкли к маневренной войне, прошли Ливонскую войну и постоянные походы на степняков. Это были не новобранцы, а обстрелянные воины. Ополчение получило мобильное и ударное подразделение, которое сыграло свою роль в освобождении Москвы.

День народного единства, который мы отмечаем 4 ноября, — это не просто дань памяти Минину и Пожарскому. Это напоминание о том, что Россия всегда была многонациональной страной. Что в ополчении плечом к плечу сражались русские и татары, башкиры и чуваши, коми и мордва. И что судьбу государства в те дни решали не по национальному признаку, а по готовности встать на защиту земли, на которой ты живёшь.