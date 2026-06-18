Десять голливудских шедевров, которые погубили своих участников

В истории мирового кинематографа встречается немало так называемых «проклятых» картин. По большей части это фильмы ужасов, но есть и картины, снятые в других жанрах. Объединяет их одно: либо на съёмках происходят драматические события, либо актёров и членов съёмочной группы преследует некий зловещий рок.

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«Волшебник страны Оз» (1939)

У картины на основе известной детской сказки несчастливая судьба. За время съёмок сменилось несколько режиссёров. То и дело приключались несчастные случаи с актёрами. У Джека Хейли, сыгравшего Железного Дровосека, началась глазная инфекция — причиной стал грим с содержанием алюминиевой пыли. Актриса Маргарет Хамильтон получила ожоги лица в результате взрыва пиротехники. Фрэнк Морган, сыгравший Волшебника, после съёмок попал в серьёзную автокатастрофу. Актрисы Клара Бландик и Джуди Гарленд впоследствии покончили с собой.

«Супермен» (1951–1958), (1978–1983)

Со всеми актёрами, когда-либо игравшими Супермена, происходило что-то плохое. Первый — Джордж Ривз — умер от пулевого ранения при загадочных обстоятельствах. Второй — Кристофер Рив — упал с лошади и на всю жизнь остался парализованным. Говорят, несчастья случались и с другими артистами.

«Изгоняющий дьявола» (1973)

Ещё до начала съёмок в доме, где их планировали, случился пожар. Нетронутой осталась только комната Риган — девочки, одержимой дьяволом. Когда съёмки всё же начались, актриса Эллен Бёрстин, сыгравшая мать Риган, получила серьёзную травму. А после окончания съёмок погибли двое актёров, которые перед этим «умерли» в картине.

«Омен» (1975)

Директор картины Питер Ланской едва уцелел, когда в его гостиничном номере начался пожар. Во время съёмок в заповеднике два каскадёра были покалечены взбесившимися лошадьми. Директора съёмочной группы разорвал случайно выбравшийся из клетки лев.

На этом злоключения не завершились. Когда сценарист Дэвид Зельтцер возвращался после съёмок в Нью-Йорк, в его самолёт ударила молния — крушения едва удалось избежать. В ту же ночь попал в аварию самолёт исполнителя главной роли Грегори Пека. К счастью, машину посадили на воду. Вскоре после утверждения Пека на роль отца главного героя-Антихриста его сын покончил с собой.

Режиссёр Ричард Доннер получил сложные переломы в автокатастрофе. Мастер по спецэффектам Дилон Ричардсон врезался в грузовой фургон. Его спутник погиб, а сам он остался инвалидом.

«Полтергейст» (1982–1988)

Сценарист Стивен Спилберг придумал снять в картине настоящие человеческие кости. Съёмки имели трагические последствия. Актриса Доминик Дьюнн, снявшаяся в первом фильме, была задушена на почве ревности собственным бойфрендом. Вскоре после выхода второго фильма рак унёс жизнь Джулиана Бека, сыгравшего священника.

В 1988 году 12-летняя Хитер О'Рурк, которая должна была играть похищенную дьяволом девочку, угодила в больницу с редким заболеванием кишечника. Во время операции у неё остановилось сердце. Несколько лет спустя один из юных актёров погиб в ДТП, другой был убит при невыясненных обстоятельствах. Последней жертвой стал Джон Пи Уайт, сыгравший индейца Белое Облако.

«Сумеречная зона» (1983)

По замыслу режиссёра Джона Лэндиса, над головами персонажей должен был кружить вертолёт. Внезапно машина потеряла управление и рухнула на актёров. Одного из детей придавило, а исполнителю главной роли Вику Морроу и второму ребёнку лопастями пропеллера отрубило головы.

«Матрица» (1999)

Певица Алия, изначально утверждённая на роль в фильме, в 2001 году погибла в авиакатастрофе. Через пару лет ушла из жизни актриса Глория Фостер, сыгравшая Оракула. А во время съёмок на площадке произошёл несчастный случай, из-за которого в больницу угодил исполнитель главной роли Киану Ривз.

«Страсти Христовы» (2004)

Главную роль сыграл Джим Кэвизел. На протяжении съёмок его преследовали несчастья. Сначала тело покрылось волдырями из-за многослойного грима, затем он вывихнул плечо, а позже его ударило молнией. К счастью, всё обошлось.

«Бэтмен» (2005–2012)

В начале съёмок трилогии Кристофера Нолана в автоаварии погиб каскадёр, дублировавший Бэтмена. Вскоре Морган Фримен попал в ДТП и оказался в больнице в тяжёлом состоянии. Хит Леджер, сыгравший Джокера, скончался от передозировки.

Во время премьеры третьей части в кинотеатре города Аврора (штат Колорадо) некий Джеймс Холмс открыл стрельбу. Его жертвами стали 12 человек.

«Тайны старого отеля» (2011)

Фильм рассказывает об отеле «Yankee Pedlar Inn», в котором водятся призраки. Снимали его в реальной гостинице в Коннектикуте. В ходе съёмок сам собой включался и выключался телевизор, открывались и закрывались двери, лопались лампочки. Члены съёмочной группы видели странные, очень реалистичные сны. Выяснилось, что номер, выбранный режиссёром для съёмок, действительно считался «проклятым» — в нём неоднократно наблюдали паранормальные явления.