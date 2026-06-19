Как Сталин одним решением разрушил отношения СССР с Саудовской Аравией

Карим Хакимов умел делать то, что казалось невозможным. Находить общий язык с аравийскими королями. Договариваться там, где годами царило недоверие. Превращать враждебный регион в зону советского влияния. Арабы называли его «красным пашой» и до сих пор помнят добрым словом. Но в 1938 году Хакимов был расстрелян по приказу Сталина. И вместе с ним Советский Союз потерял Саудовскую Аравию — на долгие десятилетия.

Сын башкирской земли

Карим Абдрауфович Хакимов родился в деревне Дюсяново Уфимской губернии. Точный год его рождения до сих пор вызывает споры: сам дипломат указывал 1892-й, архивные данные называют 1890-й. Его семья была зажиточной — десять десятин земли.

Юный Карим получил блестящее мусульманское образование в уфимском медресе «Галия» — одном из элитных учебных заведений того времени. Но курс не окончил: уехал в Ташкент, работал на шахте, на железной дороге, служил в армии. Годы скитаний по Средней Азии окутаны тайной.

Всё изменила революция. Хакимов вернулся в Оренбург, встал на сторону большевиков, формировал мусульманские части Красной Армии. В Гражданскую войну командовал батальоном, участвовал в установлении советской власти в Бухаре. На него обратил внимание Валериан Куйбышев — и рекомендовал в Народный комиссариат иностранных дел.

«Большая игра» на Аравийском полуострове

В начале 1920-х на Ближнем Востоке шла «большая игра». После революции Россия вышла из числа участников дележа османского наследства. Британия осталась главной силой в регионе.

Казалось, победа англичан предрешена. Но в начале 20-х у них появился серьёзный оппонент. В 1921 году Хакимова отправили в Персию — за полгода он выучил фарси, арабский, турецкий, французский и итальянский. Затем последовало новое поручение: установить отношения с аравийскими правителями.

Хакимов прибыл в Хиджаз в разгар междоусобицы. Вместо того чтобы ждать, он действовал. 16 февраля 1926 года Хакимов на автомобиле преодолел зону боевых действий и лично вручил королю Абдель Азизу ибн Сауду ноту о признании его государства Советским Союзом. СССР стал первой неарабской державой, признавшей новое саудовское государство.

«Красный паша»

Почему Хакимову удалось то, что не удавалось другим? Ответ прост: он был своим.

Хорошо владеющий арабским языком, знакомый с обычаями, чтящий мусульманские традиции, он завоевал уважение арабского населения. В 1925 году Хакимов совершил малый хадж — умру, что невероятно повысило его авторитет.

Он стал не просто представителем молодой советской республики, а личным другом ибн Сауда. Среди приближённых короля он получил прозвище «красный паша». Арабы с большим уважением относились к нему: хорошую муку жители Аравии и по сей день называют «москоби» — «московская».

Хакимов организовал поставки в Аравию товаров первой необходимости, медицинскую помощь. СССР активно снабжал саудитов бензином и керосином. В 1932 году состоялся визит в Советский Союз принца Фейсала, сына ибн Сауда. Отношения между странами были на подъёме.

Роковой 1937-й

А потом всё рухнуло. В сентябре 1937 года Хакимова отозвали в Москву. Арестовали. Обвинили в шпионаже и участии в контрреволюционной организации. 10 января 1938 года Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила его к расстрелу. Приговор был приведён в исполнение в тот же день. Хакимову было 46 лет.

Что потерял Сталин

Последствия оказались катастрофическими.

Саудовская Аравия, узнав о казни «красного паши», восприняла это как личное оскорбление. Дипломатические отношения были прерваны. И возобновились лишь спустя десятилетия — уже после распада СССР.

А ведь у СССР были все шансы сохранить влияние в регионе, который вскоре стал центром мировой нефтяной политики. Саудовская Аравия могла бы стать одним из главных союзников Москвы. Вместо этого она оказалась в орбите американского влияния.

Советские историки долгие годы замалчивали эту историю. Лишь в 1956 году, через 18 лет после казни, Хакимов был посмертно реабилитирован. Но время было упущено.

Сегодня, спустя почти век, в МИД России работает «Хакимовский клуб». Имя дипломата пытаются вернуть из забвения. Но урок остаётся горьким: большой политик может быть уничтожен по капризу тирании — и вместе с ним рушатся годы кропотливой работы, надежды целых народов и стратегические интересы страны.