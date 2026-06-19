18 июня: что можно отпраздновать в этот день

18 июня в России и во всем мире отмечается множество праздников, охватывающих различные аспекты жизни общества. В этот день празднуют Международный день суши, Всемирный день гармонии и Международный день пикника.

Международный день суши

Международный день суши не имеет официального статуса. Он был учрежден в 2009 году сообществом любителей японской кухни для популяризации этого блюда во всем мире.

В этот день принято наслаждаться любимыми японскими блюдами, заказывать сеты на компанию, ходить в рестораны или даже пробовать готовить роллы самостоятельно. Также праздник позволяет единомышленникам по всему миру делиться фотографиями блюд и многообразием рецептов (от классических онигири до сложных роллов).

Всемирный день гармонии

Всемирный день гармонии является добрым праздником, главной целью которого — напомнить о важности душевного равновесия, самосовершенствования, доброты и бережного отношения к себе и окружающему миру.

В этот день люди стараются избавиться от внутреннего напряжения и стресса, уделить время духовным практикам, медитации или творчеству; проявить заботу о близких и сделать добрые дела.

Международный день пикника

Международный день пикника — очень популярный летний праздник. Он помогает отвлечься от городской суеты, собраться с семьей или друзьями на свежем воздухе и насладиться едой на природе. В этот день можно пожарить сочный шашлык или сварить ароматную уху.

Праздник напоминает людям о том, как приятно замедлить ритм жизни и насладиться обычным вкусным перекусом.