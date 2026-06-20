Приметы и поверья на 20 июня: почему ночь на Федотов день особенная?

20 июня по народному календарю отмечают Федотов день, его также называли Федот Урожайник. Название возникло потому, что крестьяне связывали этот день с посевом и заботой о ржи: тепло сулило добрый урожай, а дождь предвещал худой, «тощий колос. Православные вспоминают мученика Феодота Анкирского.

Что можно делать на Федотов день

На Руси в этот день устраивали большую стирку — многие вещи копили именно до 20 июня. Существовало поверье: чем больше белья постирать, тем богаче станешь. Было принято проявлять заботу о ближних: помощь, оказанная от чистого сердца, возвращалась добром. Отработав, люди навещали родных и тех, кто давно ждал внимания. Ночь на 20 июня считалась особенной: в это время могли присниться вещие сны, но рассказывать о них даже самым близким было нельзя.

Что нельзя делать на Федотов день

Нельзя ссориться и браниться с близкими — даже мелкая обида могла стоить размолвки на всю жизнь. Если хотели признаться в чувствах и получить взаимный ответ, лучше было отложить это на другой день. Не следовало занимать и давать в долг. Чтобы не лишиться самого дорогого, не хвастались и не преувеличивали свои заслуги — боялись сглаза. При выборе наряда избегали чёрного цвета, чтобы не привлечь беду. Зато можно было начать ремонт или переезд на новое место.

Приметы на Федотов день

Согласно приметам, гром без дождя — верный знак засухи. Если утром на траве нет росы, стоит готовиться к осадкам. Ясная и солнечная погода в Федотов день сулила хороший урожай.