Тайна усыпальницы Чингисхана: где в России находится могила завоевателя Руси

В августе 1227 года мир потерял самого могущественного человека на планете. Чингисхан, объединивший под своей властью кочевые племена от Восточной Европы до Японского моря, ушел из жизни при обстоятельствах, которые до сих пор вызывают споры историков. По одной версии, он погиб в бою от отравленной стрелы, по другой — подвела старая рана, полученная на охоте.

Но главная загадка, которую великий завоеватель оставил после себя, даже не обстоятельства его смерти, а место его упокоения. Уже почти восемь столетий исследователи, кладоискатели и просто любопытные безуспешно пытаются найти могилу Чингисхана. И, как ни странно, одна из самых убедительных версий указывает на то, что она находится на территории современной России.

Завещание, скрепленное кровью

Чингисхан не хотел, чтобы его могилу нашли. И он сделал для этого всё возможное. Согласно древним хроникам, погребальный эскорт убивал каждого, кто встречался на пути следования. Когда тело доставили к месту захоронения, над могилой пустили табун из тысячи лошадей, чтобы сравнять землю с поверхностью. Всех рабов, производивших захоронение, перебили. Конвоиров — тоже.

Легенды рассказывают и о других ухищрениях. По одной из версий, над могилой отвели русло реки, чтобы это место невозможно было найти. По другой — вместе с телом хана похоронили молодого верблюда, а позже мать верблюда якобы находили плачущей на могиле своего детеныша, что должно было указывать на место захоронения. Впрочем, это скорее красивая сказка: реальная цель была прямо противоположной — сделать так, чтобы никто и никогда не смог потревожить прах повелителя.

Ученые полагают, что слухи о проклятиях и казнях распускались специально, чтобы запугать врагов, стремившихся надругаться над могилой завоевателя. Но даже если так — тайна оказалась надежно защищена.

Свидетельство Марко Поло

Главная подсказка, которая приводит исследователей в Россию, принадлежит перу знаменитого венецианского путешественника Марко Поло. В молодости он три года прослужил при дворе хана Хубилая — внука Чингисхана. И в своих записках указал, что великого завоевателя похоронили у «великой горы» к северу от тогдашней столицы Каракорума.

Более того, Поло назвал имя этой горы — Алхай. За ней, писал он, простираются «бескрайние степи Баргу». Выходит, что гробница находится в России, а именно в Забайкалье.

Мыс Рытый: сакральное место на Байкале

Под описание Марко Поло идеально подходит мыс Рытый на северо-западном берегу Байкала. Это место издревле считалось у бурятов сакральным: приходить сюда могли лишь шаманы для совершения кровавых ритуалов.

В 1920–30-е годы в народе ходили упорные слухи, что местные жрецы якобы владеют некими «ключами» от гробницы Чингисхана. Конечно, проверить это утверждение не представлялось возможным — доступ на мыс Рытый для посторонних был закрыт веками. Но сам факт, что подобные слухи возникли не на пустом месте, заставляет задуматься.

У этой версии, впрочем, есть и серьезные противники. Современные востоковеды и лингвисты указывают, что древним «Алхаем» может быть горный хребет Большой Хинган на северо-востоке Китая. Однако раскопок не проводили ни в одном из предполагаемых мест.

Другие российские версии

Забайкалье — не единственный регион России, который претендует на звание последнего пристанища великого хана.

Бурятия. Существует версия, что Чингисхан похоронен на плато Тэптээхэй у вершины горы Бархан Уула (Барагхан) в Баргузинской долине. Это место местные жители называют плато Богатырей — сюда в течение нескольких веков приносили тела умерших героев бурятских родов. Эту версию выдвинул глава Курумканского района Даба Чирипов. И хотя она может показаться фантастической, у нее есть определенные основания: на горе действительно находили старинное оружие — наконечники копий и стрел, обломки шашек.

Тува. Российские историки полагают, что могилу Чингисхана надо искать в Туве, поскольку историческая родина полководца находится на территории, которую занимали древние тувинцы.

Алтай. Некоторые ученые считают, что захоронение находится в лесах Алтая, в районе Риддерской впадины.

Иркутская область. Есть версии и о других местах неподалеку от Байкала.

Археологические свидетельства

Косвенные подтверждения того, что Забайкалье было важнейшим центром империи Чингисхана, существуют. Здесь археологи нашли Хирхиринское городище — резиденцию хана в XIII веке. Здесь же обнаружили останки племянника Чингисхана — хана Исункэ (Есункэ). В Приаргунском районе Забайкальского края в древней усадьбе были найдены останки, которые могут принадлежать этому родственнику великого завоевателя.

В 2025 году российские археологи запланировали серию раскопок памятников эпохи Чингисхана в Забайкалье. В частности, речь идет о раскопках Кондуйского дворца, который, как считают ученые, был резиденцией младшего брата Чингисхана Тэмуге-Отчигина. Будут также исследованы могильники этого времени.

Великий запрет

Поиски могилы Чингисхана осложняются не только отсутствием точных ориентиров. Согласно монгольским народным верованиям, место захоронения великого завоевателя находится на территории Хэнтийского аймака на северо-востоке Монголии, на подступах к горе Бурхан-Халдун. Именно на этой горе сам Темучжин — еще не ставший Чингисханом — когда-то прятался от преследовавших его воинов из племени меркитов.

Гора Бурхан-Халдун, что переводится как «Скала богов» или «Священный пик», была сакральным местом для монголов еще до рождения Чингисхана. Монголы поклонялись хранителям горы как своим защитникам. Въезд туда был разрешен только монгольской королевской семье, нарушение запрета каралось смертной казнью.

В 1992 году на этой территории создан заповедник, раскопки запрещены. Монгольские власти приостановили всякие научные изыскания в этом районе. С помощью беспилотников археологам удалось обнаружить на вершине горы Бурхан-Халдун курган длиной 250 метров, который имеет человеческое происхождение и, вероятно, построен по образцу китайских императорских гробниц. Однако к научному открытию эта работа не привела — доступ к территории остается закрытым из-за ее священности.

* * *

Так где же все-таки находится могила Чингисхана? В Монголии, в Китае или в России? Восемь столетий поисков не дали однозначного ответа.

Версия о том, что усыпальница великого завоевателя находится в России — на мысе Рытый на Байкале, в горах Бурятии, в тувинских степях или на алтайских перевалах — имеет право на существование. Она подкреплена свидетельством очевидца — Марко Поло, служившего при дворе внука Чингисхана. Она находит косвенное подтверждение в сакральном статусе этих мест для коренных народов. И она не противоречит исторической логике: почему бы основателю величайшей империи в истории человечества не быть похороненным на территории, которая сегодня принадлежит России?

Но пока у ученых нет возможности провести полноценные раскопки — ни в Монголии, где доступ закрыт по религиозным соображениям, ни в России, где точное место неизвестно, — тайна усыпальницы Чингисхана останется одной из самых интригующих загадок мировой истории. Великий завоеватель, покоривший полмира, сумел сохранить свою главную тайну и после смерти. И, возможно, она будет раскрыта не скоро.