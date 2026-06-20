Кому на самом деле можно нести гроб с телом покойного

Похороны на Руси — обряд, опутанный густой паутиной суеверий. И, пожалуй, одно из самых живучих заблуждений — убеждение, будто кровным родственникам категорически запрещено нести гроб с телом усопшего. Эта народная примета, не имеющая под собой никакого основания, тем не менее годами портит жизнь скорбящим людям, заставляя их сомневаться: а правильно ли они поступают, провожая близкого человека в последний путь? Что же на самом деле говорит об этом Православная Церковь — и откуда взялся этот странный запрет?

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Языческий страх и христианский взгляд

Чтобы понять, почему вообще возник этот миф, нужно заглянуть в дохристианское прошлое. У древних славян существовало двойственное, а точнее — боязливое отношение к смерти и умершим. Считалось, что покойник, покидая мир живых, может увлечь за собой и тех, кто с ним связан кровными узами. Отсюда — многочисленные обряды, призванные «обмануть» смерть: покойника выносили ногами вперёд, чтобы он не видел дороги обратно, бросали за спину горсть земли, чтобы он не вернулся. И, разумеется, старались, чтобы гроб несли не родственники, а «чужие» — друзья, сослуживцы или специально нанятые носильщики. Считалось, что так близкие избегут «дурного глаза» и не навлекут на себя скорую смерть.

Однако христианство принесло совершенно иное, светлое понимание смерти. Для православного человека смерть — это не конец, а успение, сон, переход от жизни временной к жизни вечной. Душа не исчезает и не становится злым духом, она покидает тело, чтобы предстать перед Богом. Тело же, по слову апостола Павла, — храм Духа Святого, и к нему следует относиться с благоговением. Поэтому в православной традиции нет места паническому страху перед покойником. Напротив, уход близкого человека — время для проявления любви и заботы о нём. И эта забота начинается именно с последних физических действий, которые мы можем совершить для нашего родного человека.

Прямой ответ священников: «Да, можно и нужно»

Что же говорят священнослужители на прямой вопрос: могут ли дети нести гроб родителей, а родители — детей? Ответ однозначный: да, могут, и это не просто допустимо, но часто является почетной обязанностью.

Как пишет протоиерей Андрей Ефанов, «кому, как не самым родным людям, проводить человека в последний путь — отнести гроб». Это «совершенное суеверие» — полагать, что близким нельзя касаться гроба. Редакция православного журнала «Фома» также прямо подтверждает: родственники могут нести гроб самостоятельно на всех этапах — от морга до машины, от машины до храма и от храма до могилы. И даже в трагическом случае, когда родителям приходится хоронить своего ребенка, церковь не видит никакого запрета на то, чтобы донести гроб до могилы, если есть такая возможность.

Более того, Русская Православная Церковь не просто разрешает, а поощряет участие родственников во всех этапах погребальной церемонии. Это расценивается как последняя дань уважения и любви, как возможность проститься самым достойным образом. Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк в одном из интервью подчеркнул: верующие не должны верить в подобные суеверия, это не запрещено церковью, а для близких это «обязанность человека, поэтому это нормально».

Откуда ноги растут у суеверия

Почему же этот миф так живуч? Причина, как ни странно, в человеческой жалости и практичности, а не в мистике. Как предполагают некоторые священники, этот обычай мог возникнуть просто от того, что родственников жалели. Хоронить близкого человека — это и без того тяжелое эмоциональное испытание. А если добавить к нему ещё и физическую ношу (а гроб с телом — вещь увесистая), то это могло стать непосильным бременем для скорбящих. Поэтому, чтобы облегчить их участь, обязанность переноски возлагали на более крепких и менее эмоционально вовлечённых людей.

Со временем эта добрая практика обросла мистическим флёром. Человеческий ум, особенно в состоянии стресса, ищет простые и понятные объяснения сложным вещам. Страх перед смертью подсказывал: «Не делай так, а то будет плохо», — и этот запрет закрепился в народном сознании как незыблемая примета. Люди стали путать языческий обычай с христианской традицией, хотя общего у них ровно столько же, сколько у ночи и дня.

С точки зрения здравого смысла

Если же отбросить религиозную и суеверную составляющие, остаётся лишь здравый смысл. Могут ли родственники нести гроб? Конечно, могут, если позволяют физические силы. Если же гроб слишком тяжёл, или близкие люди чувствуют, что не справятся, никто не осудит их за то, что они перепоручат эту работу профессионалам из ритуальной службы. Более того, это совершенно нормально: разделить обязанности, чтобы кто-то нёс гроб, а кто-то просто шёл рядом, держась за траурные ленточки или неся в руках венок.

Главное, что должны помнить православные христиане: наши усопшие нуждаются в молитвах. Именно соборная молитва, поминовение на Литургии, раздача милостыни — вот что действительно важно для души, перешедшей в вечность. А нести или не нести гроб — вопрос вторичный, организационный и не имеющий никакого спасительного или, напротив, гибельного значения. Страх, что «черная полоса» начнётся в жизни, если не придерживаться обычая, — это языческий пережиток, которому не место в душе христианина.

Заключение

Итак, отвечая на главный вопрос: да, родственники могут и даже должны нести гроб с телом покойного, если чувствуют в себе силы и желание. Православная Церковь однозначно выступает против суеверного запрета, считая его языческим пережитком, и благословляет близких на участие в погребении. Важно проводить человека в последний путь с молитвой и любовью, а не с паническим страхом перед «дурными приметами». Ведь, как верно заметил один из священников, «это называется суеверием». А христианину, по слову апостола, подобает держаться истины, а не пустых страхов.