Светлана Аллилуева: почему дочь Сталина взяла фамилию матери
Смена фамилии — поступок, который в России всегда был исполнен глубокого смысла. Для дочери вождя народов этот шаг был не просто бюрократической формальностью, а публичным разрывом с собственной историей, жестом отчаяния и одновременно обретения себя. В 1957 году Светлана Иосифовна Сталина перестала существовать, уступив место Светлане Аллилуевой. Почему же единственная дочь «отца народов» отреклась от его легендарной фамилии?
Детство «кремлевской принцессы»
Светлана родилась 28 февраля 1926 года в Ленинграде, в семье генсека и его второй жены Надежды Аллилуевой. С самого рождения ей была уготована участь «кремлевской принцессы» — жизни в достатке и комфорте, о которых большинство советских детей могли только мечтать. Однако за золотой клеткой скрывалась глубокая драма.
Мать, Надежда Сергеевна, была женщиной сдержанной, требовательной и строгой. Светлана, по ее собственным воспоминаниям, знала доброту и ласку лишь от няни. Настоящей трагедией для шестилетней девочки стало самоубийство матери в 1932 году. Правду от Светланы скрыли — сначала сказали, что мама уехала на лечение в Германию, затем — что умерла от аппендицита. Эта детская травма навсегда определила ее отношение к отцу и к самой себе.
После гибели Надежды Аллилуевой Сталин, казалось, стал уделять дочери больше внимания. Он баловал девочку, называл ее «воробушком», придумал игру в «приказы», где сам подписывался «бедняком Сталиным» или «секретаришкой». Но это была любовь своенравного и авторитарного человека. Сохранились свидетельства, как на одном из праздников, когда Светлана отказалась танцевать, отец за волосы втащил ее в круг. Светлане никогда не давали забыть, что она — дочь великого вождя, а значит, обязана быть образцовой. Она хорошо училась, поступила на истфак МГУ по настоянию отца, но была лишена главного — нормальных человеческих отношений и права на собственный выбор.
Год, перевернувший всё
Переломным для Светланы стал 1953 год — год смерти отца. Но еще более значимым оказался 1956-й, когда на XX съезде КПСС Никита Хрущев выступил с докладом о разоблачении культа личности Сталина. Для миллионов советских людей это был шок. Для Светланы — личная катастрофа.
Все, на чем держался ее мир, рухнуло. Имя, которое она носила, из символа величия превратилось в клеймо. По ее собственным словам, она «больше не в состоянии была носить это имя, оно резало… уши». В сентябре 1957 года она официально сменила фамилию отца на фамилию матери — Аллилуева.
Почему именно Аллилуева?
Причин было несколько, и все они лежали в плоскости глубоко личного.
Во-первых, это был акт личного протеста. Сменив фамилию, Светлана дистанцировалась от отца и его кровавого наследия. Она как бы говорила миру: я не разделяю его деяний, я — другой человек. В эпоху хрущевской «оттепели» это был не просто смелый, но почти неизбежный шаг для человека, пытающегося выжить в новой реальности.
Во-вторых, это было возвращение к матери. Надежда Аллилуева навсегда осталась для Светланы светлым, хотя и болезненным образом. Взяв ее фамилию, дочь словно пыталась восполнить ту любовь и тепло, которых была лишена в детстве. Она будто говорила: я — дочь не тирана, а той несчастной женщины, которую я едва помню, но которая была моей матерью. Не случайно позже Светлана подчеркивала нерусское происхождение матери, называя ее «дочерью немецкой матери и отца — наполовину цыгана». Она искала свои корни вне сталинского мифа.
В-третьих, существовало и внешнее давление. Некоторые исследователи, в частности писатель Николай Долгополов, считают, что Светлане убедительно «порекомендовали» сменить фамилию. В новой политической конъюнктуре фамилия Сталина была не просто неудобной — она была опасной. И для самой Светланы, и для ее детей. Смена фамилии могла быть своеобразной страховкой, способом обезопасить себя от возможных репрессий.
Судьба, сотканная из побегов
Смена фамилии стала лишь первым звеном в цепи разрывов, которыми была полна жизнь Светланы Аллилуевой. Она словно всю жизнь пыталась сбежать от своего прошлого.
В 1966 году она впервые эмигрировала из СССР, получив разрешение на выезд для сопровождения праха своего гражданского мужа в Индию. В Дели она попросила политического убежища в посольстве США. На Западе она издала сенсационную книгу мемуаров «Двадцать писем к другу», вышла замуж за американца Уильяма Питерса и родила дочь Ольгу. В США она взяла очередную фамилию — Лана Питерс.
Но и на чужбине она не нашла покоя. В 1984 году, тоскуя по детям, оставленным в СССР, она вернулась на родину. Однако общего языка с повзрослевшими сыном и дочерью не нашла, а жизнь в Москве и затем в Грузии не оправдала ожиданий. Она жаловалась на слежку и одиночество. В 1986 году она вновь запросилась на Запад, и на этот раз Михаил Горбачев, хотя и отказался от личной встречи, не стал чинить препятствий.
Заключение
Светлана Аллилуева умерла в 2011 году в американском доме престарелых. Она прожила 85 лет, трижды меняла фамилию, дважды бежала из СССР, пережила четырех мужей и оставила после себя три книги мемуаров и множество вопросов без ответов.
Смена фамилии в 1957 году была не просто капризом или данью моде. Это был экзистенциальный выбор, попытка человека, раздавленного грузом чудовищного наследия, обрести себя. Светлана Аллилуева так и не смогла до конца освободиться от тени отца. Но сам факт того, что она осмелилась отречься от его имени в ту эпоху, когда культ личности только начинали развенчивать, говорит о ее внутренней силе и нежелании мириться с участью, которую ей уготовила история.