В каком возрасте женщин на Руси считали старыми

Когда современный человек слышит слова «старая дева», перед глазами возникает образ женщины лет сорока — или даже пятидесяти. Не сложившаяся личная жизнь, одиночество, может быть, кошка. В общем, возраст солидный, жизненный путь уже почти пройден. На Руси всё было ровно наоборот: «старой девой» называли ту, кому сегодня дали бы справку об окончании вуза. А «старухой» — ту, которая ещё и в декрет не уходила.

Четырнадцать — не детство

В средние века на Руси девушек брали в жёны в 14–15 лет. По церковным канонам, закреплённым ещё византийским правом, брачный возраст для девочек составлял 12–13 лет. Для юношей — 15. То есть девочка-подросток, которая сегодня ходит в седьмой класс, тогда считалась полностью готовой к замужеству, к рождению детей и к управлению собственным домом.

И это не было жестокостью ради жестокости. Просто жизнь тогда была короткой, и всё в ней случалось рано. В 12–13 лет девушка считалась уже достаточно взрослой, чтобы обрести статус семейного человека. К восемнадцати годам на неё смотрели с сомнением: «Не старовата ли красавица?». А после двадцати шансов выйти замуж практически не оставалось.

Причина была не в фертильности — и в двадцать пять девушка способна к деторождению. Всё упиралось в психологию. Мужчины стремились взять в жёны ещё не сформировавшуюся личность, чтобы «слепить» из неё послушную, покладистую жену. Двадцатипятилетняя девушка уже имела свои взгляды, свой характер — а это для патриархальной семьи было неудобно. Невеста воспринималась как товар, которому нельзя залеживаться.

Двадцать пять — приговор

И вот наступал рубеж, который перечёркивал женскую судьбу. Двадцать пять лет. В этом возрасте незамужнюю женщину начинали называть «старой девой». А если все её ровесницы уже успели обзавестись семьями и детьми — то «вековухой». Слово это происходило от «век вековать» — то есть проводить всю жизнь в одиночестве.

Но это была только вершина айсберга. Прозвищ у такой женщины было великое множество: «однокосая», «браковка», «прокисшая невеста», «седая макушка». Последнее — самое обидное. Замужние женщины на Руси носили головные уборы — платки, кокошники. Волосы были скрыты. А старая дева, не прошедшая свадебного обряда, была обязана ходить с непокрытой головой, демонстрируя всем свою «неполноценность». И если в волосах появлялась седина — а в 25 лет это уже случалось, — по улице за ней бегали дети и кричали: «Вона, седая макушка идёт!».

Жизнь старой девы была печальна. Она не имела права участвовать в девичьих посиделках и праздничных гуляньях. Вместо этого она должна была замаливать «грех» безбрачия. Жила либо с родителями, либо после их смерти — с братом и его семьёй, взваливая на себя всю чёрную работу по дому. А над ней смеялись и её боялись. Боялись, потому что считали: нереализованная любовь толкает таких женщин на связь с бесами, а сами они становятся ведьмами. Многие старые девы, чтобы избежать такого клейма, уходили в монастырь.

Тридцать пять — уже старуха

Но даже если женщине удавалось выйти замуж и родить детей, статус «старухи» наступал для неё поразительно рано.

В 35 лет замужняя женщина с детьми могла уже считаться «бабкой». В этом возрасте у неё, как правило, были взрослые дети и даже внуки. А слово «старуха» применительно к женщине звучало уже в 35–40 лет. В литературе XIX века таких примеров сколько угодно. У Льва Толстого есть «княгиня Мариванна, старуха 36 лет». У Гоголя — «старуха лет сорока». И это не было авторским преувеличением. Это было отражением реальности.

Почему так рано? Всё просто: жизнь в те времена была недолгой. Средняя продолжительность жизни была значительно ниже сегодняшней. И к 40 годам женщина действительно проживала большую часть своего жизненного пути. К тому же она уже выполнила свою главную социальную функцию — родила и вырастила детей. В 35–40 лет женщина становилась бабушкой. Её детородный возраст заканчивался. В обществе, где ценность женщины определялась её способностью к продолжению рода, это означало, что её «полезный срок» истёк.

Иерархия женских возрастов

На Руси существовала строгая возрастная иерархия для женщин. Каждому этапу жизни соответствовало своё название и свой статус.

Девка — незамужняя девушка. Пока она была юной, у неё был шанс.

Молодуха — молодая жена, недавно вышедшая замуж.

Баба — замужняя женщина, уже родившая детей. Это слово не было оскорбительным. Оно обозначало статус — зрелую, состоявшуюся женщину.

Большуха — женщина, которая достигла преклонного возраста и главенствовала в доме.

Бабка — женщина, у которой уже были внуки. И этот статус наступал, как мы видели, уже в 35 лет.

Старуха — финальная стадия, наступавшая после завершения деторождения и передачи хозяйственных забот дочерям, чаще всего в 45–50 лет.

Стоит отметить, что слова «старик» и «старуха» в русской деревне означали не просто возраст. Это было проявление уважения. Так называли тех, кто прошёл большую часть жизненного пути и стал хранителем опыта и традиций. Но уважение это было заслужено лишь теми, кто выполнил своё предназначение — создал семью и вырастил детей.

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Сегодня, глядя на эти цифры, трудно поверить: в 25 лет — старая дева, в 35 — бабка, в 40 — старуха. Но это не про жестокость. Это про другую реальность. Реальность, где жизнь была короткой, а роли — жёстко предопределены. Женщина должна была успеть родить, пока могла. И если она не успевала — общество отворачивалось от неё. Если успевала — она быстро переходила в разряд «старух», потому что её главная миссия была выполнена.

Сегодня эти возрастные рамки сдвинулись до неузнаваемости. Но память о них осталась — в языке, в литературе, в тех самых фразах, которые мы произносим, не задумываясь. «Старая дева», «бабка», «старуха» — за каждым из этих слов стоит целая эпоха, в которой женская жизнь умещалась между тринадцатью и сорока годами. И это, пожалуй, главное, что стоит помнить, когда мы в очередной раз удивляемся: как же так — старуха лет сорока?