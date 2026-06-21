30 сребреников Иуды: что можно было купить на эти деньги

Тридцать сребреников. Эта сумма навсегда стала символом продажности, предательства и той страшной цены, за которую можно отказаться от всего святого. Именно столько получил Иуда Искариот за то, что привёл стражу в Гефсиманский сад и указал на Учителя поцелуем. Но что же скрывается за этими словами? Много это или мало? И что можно было приобрести на эти деньги в Иудее первого века?

Ответ, как это часто бывает с библейскими реалиями, не так прост, как кажется. Историки, нумизматы и богословы до сих пор спорят о точной стоимости. Но одно ясно: эта сумма была не просто случайной цифрой.

Валюта предательства: тирский шекель

Новый Завет не уточняет, какие именно монеты вручили Иуде. Это могли быть римские денарии, древнегреческие драхмы или тетрадрахмы, но большинство исследователей сходятся на том, что предателю заплатили тирскими шекелями (сиклями) — серебряными монетами, которые чеканились в финикийском городе Тир примерно между 126 годом до нашей эры и 19 годом нашей эры.

Тирский шекель был для Иудеи валютой особой. Это была одна из немногих монет, которую принимали для уплаты обязательного храмового налога в Иерусалиме. Обычная монета весила около 14 граммов и почти полностью состояла из серебра, иногда встречались двойные шекели удвоенного веса.

Таким образом, Иуда получил от первосвященников не просто «мелкие деньги», а полноценное серебро высшей пробы — те самые монеты, которые считались священными и использовались в богослужении.

Цена вопроса: в пересчёте на рубли, доллары и дни

Сколько же стоили «услуги» Иуды в современном эквиваленте? Способы подсчёта дают совершенно разные результаты.

Самый прямолинейный метод — по весу серебра. Если тридцать сребреников — это 30 тирских шекелей по 14 граммов, то Иуда получил 420 граммов чистого серебра. По курсу на начало 2022 года это составляло чуть более 13 тысяч рублей. Не густо для спасения души.

Однако современные нумизматы ценят исторические монеты куда дороже их металла. На сайтах коллекционеров тирский шекель может стоить от 12 до 30 тысяч рублей. Тридцать таких монет — это уже от 360 тысяч до почти миллиона.

Но самый любопытный, хотя и спорный, метод — «привязка» к покупательной способности и заработкам той эпохи. По свидетельству евангелиста Матфея, один динарий был дневной платой наёмного работника на винограднике. Тирский шекель (сребреник) приравнивался к четырём динариям. Таким образом, 30 шекелей — это 120 динариев, то есть четыре месяца работы.

А что сегодня? Четыре месяца средней зарплаты. По расчётам на основе израильских заработков, эта сумма в современном эквиваленте может достигать полутора миллионов рублей. По другим оценкам — около 600 тысяч рублей.

Сумма выходит разной — от 13 тысяч до полутора миллионов. Но цифры не главное. Важнее то, на что этих денег хватало в ту эпоху.

Что можно было купить на 30 сребреников

Итак, у вас на руках 30 тирских шекелей. Четыре месяца работы. Что можно на них приобрести в Иудее первого века?

Раб. Сумма в 30 сребреников была в ту эпоху вполне конкретной ценой, установленной ещё в Ветхом Завете. В книге Исход сказано:

«Если вол забодает раба или рабыню, то господину их заплатить тридцать сиклей серебра» (Исх. 21:32).

Это была плата за раба, причём не самого лучшего, не владеющего ремеслом. Жизнь человека оценивалась в четыре месяца работы. Более того, исследователи подчёркивают: этой суммой первосвященники как бы показывали своё презрение к Иисусу, оценивая Его по цене беглого раба.

Земельный участок. Евангелие от Матфея свидетельствует: после того как Иуда бросил сребреники в храме и удавился, первосвященники купили на эти деньги «землю горшечника» для погребения странников. Участок был не слишком большим, но его хватило на кладбище.

Простой осёл. За 30 сиклей серебра можно было купить осла — рабочее животное, но не коня. На роскошного скакуна денег бы не хватило.

Еда и одежда. Можно было купить много недорогого вина, кучу простой еды, немного новой крестьянской одежды, какие-то инструменты. Хлеба — на четыре года. Скромной еды — на два. Но на что-то роскошное — ни в коем случае. На красивую рабыню не хватило бы.

Для сравнения: евангелист Матфей упоминает, как женщина возлила на голову Иисуса драгоценное миро. Ученики возмутились:

«Для чего такая трата? Ибо это миро можно было бы продать за большую цену и дать нищим».

Цена того мира — 300 динариев, то есть 75 сребреников. Выходит, эта женщина потратила на помазание Христа в два с половиной раза больше, чем Иуда получил за Его предательство.

Символизм, который пережил века

Тридцать сребреников — это не просто сумма денег. Это число, пронизанное символикой. Это цена пролитой крови, цена раба, цена презрения. И одновременно — цена, которая предсказана пророками. В книге пророка Захарии говорится о тридцати сребрениках, которые были отсчитаны за пастуха:

«И скажу им: если угодно вам, то дайте Мне плату Мою; если же нет, — не давайте. И они отвесят в уплату Мне тридцать сребреников» (Зах. 11:12).

Иуда получил 30 сребреников, бросил их в храме, а на эти деньги была куплена земля, которая стала местом погребения чужестранцев. Земля крови. Деньги, которые не приняли ни в храмовую казну, ни в чью-либо частную собственность.

Вместо послесловия

Что можно было купить на 30 сребреников? Раба. Участок земли. Осла. Одежду и еду на несколько месяцев. Можно было нанять бригаду из двадцати человек на шесть дней.

А что купил Иуда? Ничего. Он выбросил деньги и ушёл из жизни. Так что же он в итоге получил за предательство? Бессмертную славу предателя, которая пережила и его, и первосвященников, и Римскую империю, и саму Иудею. Имя, которое стало нарицательным для всех, кто продаёт совесть за деньги. И это, пожалуй, самый страшный итог сделки.