Почему Чингисхан запрещал купаться своим воинам

Представьте себе армию, которая покорила половину известного тогда мира. От Тихого океана до Чёрного моря, от сибирской тайги до Персидского залива — монгольская конница не знала себе равных. И при этом воины этой непобедимой армии, по мнению современников, пахли так, что их можно было учуять за километр. Потому что великий хан запретил им мыться. Под страхом смерти.

Сакральный ужас перед стихией

Разгадка этого парадокса лежит не в области гигиены, а в области религии. Чингисхан и его подданные были язычниками, поклонявшимися природным стихиям. Вода и огонь расценивались не как ресурсы для бытовых нужд, а как божественное проявление, воплощение священного начала.

Осквернение этих стихий считалось одним из самых страшных грехов. Представьте: вы берёте грязную тарелку, полощете её в реке, и ваша грязь смешивается с этой священной субстанцией. Для монгола это было примерно то же самое, что для верующего христианина — вылить помои на алтарь.

Жители Монгольской империи искренне верили, что боги непременно накажут их за неподобающее отношение к воде. Любое действие, способное её «осквернить» — будь то стирка, мытьё посуды или, тем более, купание — рассматривалось как тяжкий грех, влекущий гнев духов и несчастье для всей общины. Поэтому запрет был тотальным и не знал исключений.

Цена чистоты — жизнь

Это был не просто запрет, а закон, закреплённый в «Великой Ясе» — своде правил, принятом Чингисханом в 1206 году. В нём, наряду с военными уставами, существовали предписания, которые сегодня кажутся откровенно дикими.

Взрослому монголу любого пола и возраста, замеченному за купанием в любом открытом водоёме, грозила смертная казнь. В лучшем случае нарушителя могли избить или высечь кнутом, но чаще всего его лишали жизни. Даже новорожденных детей разрешалось купать не более четырёх раз за всю жизнь. Некоторые источники уточняют — за первый месяц.

Что же касается воинов, то их быт был особенно суров. Они были обязаны носить одежду и доспехи до тех пор, пока те буквально не сгнивали на их телах. А посуду вместо мытья вытирали пучком травы или… коровьим навозом, который, возможно, обладал абсорбирующими и обеззараживающими свойствами.

Чистота духа важнее чистоты тела

За этим аскетизмом стояла особая философия. Кочевники ставили во главу угла внутреннюю чистоту духа и помыслов, а не внешнюю опрятность тела. Выносливость, пренебрежение к бытовым невзгодам и подчинение природным циклам ценились куда выше, чем частые омовения.

Огонь считался идеальным средством для внутреннего очищения. Иностранных послов перед встречей с ханом пропускали между двумя кострами, чтобы очистить их от всякой скверны. А вот гроза и молния, которые вроде бы тоже являются проявлениями стихии, считались не очищающей, а карающей силой — наказанием за осквернение природы.

Что было на самом деле

Здесь, однако, стоит сделать важную оговорку. Современные историки всё чаще указывают, что миф о тотальном запрете на мытьё — это, возможно, преувеличение. В «Великой Ясе», по мнению ряда исследователей, был более конкретный и, скажем так, разумный пункт:

«Запрещается купаться или стирать бельё в проточной воде во время грозы».

Образ «дикого, немытого кочевника» во многом основан на трудах придворных мусульманских историографов, чьи города пострадали от завоеваний, а также на страхе западноевропейских учёных перед неизвестной угрозой с Востока. И хотя даже усечённая версия запрета выглядит странно, она уже не кажется такой абсурдной: в степи во время грозы купаться в реке действительно опасно.

Расплата антисанитарией

Как бы то ни было, суровая практика столкнулась с суровой реальностью. Масштабные эпидемии, в частности чумы, стали страшной расплатой за всеобщую антисанитарию. По данным историков, болезнь свирепствовала в Средней Азии, где паразиты беспрепятственно размножались в меховой одежде, которую никогда не стирали.

Именно эти эпидемии, разразившиеся в условиях глобальной антисанитарии, заставили потомков Чингисхана пересмотреть многие из «санитарных» законов.

***

Чингисхан был не просто завоевателем, но и гениальным стратегом, понимавшим, что дисциплина и страх — основа могущества. Его законы, какими бы странными они ни казались, были частью стройной системы, позволившей разрозненным племенам создать величайшую империю в истории человечества.

Запрет на купание был не прихотью, а следствием глубокого, сакрального мировоззрения, в котором вода была святыней, а не ресурсом. Монголы были готовы умереть за чистоту духа, но не за чистоту тела. И эта философия, какой бы чуждой она нам ни казалась, сделала их непобедимыми — по крайней мере, до тех пор, пока чума не напомнила им о законах, которые не отменить никакой «Ясой».