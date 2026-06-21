Как так получилось, что в российском регионе живет больше рыжих, чем в Ирландии

Ирландия и Шотландия — вот что первым приходит в голову, когда речь заходит о рыжеволосых. Эти туманные края давно и прочно ассоциируются с огненными шевелюрами. Кельтские гены, сырой климат, минимум солнца — казалось бы, формула выведена, и других претендентов на звание «рыжей столицы» просто не может быть.

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Однако карта мира хранит одну неожиданную аномалию. И находится она вовсе не на Британских островах, а в самом сердце России, в Предуралье. Здесь, на стыке Европы и Азии, притаился регион, где рыжеволосых людей больше, чем в Ирландии. И имя этому региону — Удмуртия.

Статистика, которая удивляет

Цифры — вещь упрямая. В Ирландии рыжие волосы, по разным оценкам, у 10–11% населения. В Шотландии этот показатель доходит до 13%. А в Удмуртии, по данным исследователей, уникальным огненным цветом волос обладают около 12% жителей.

Этот показатель не просто превышает среднюю распространённость рыжих в Ирландии — он сопоставим только с Шотландией, мировым лидером по числу рыжеволосых. Для сравнения: в среднем по планете людей с ярко-рыжими волосами всего 1–2%. То есть концентрация «огненногривых» в Удмуртии в шесть-двенадцать раз выше общемировой.

И это только усреднённые данные. В некоторых удмуртских деревнях, по свидетельствам очевидцев, рыжих и вовсе поголовье. А отдельные исследователи и вовсе называют Удмуртию «самым рыжим регионом на всей планете».

Не только Удмуртия

Удмуртия — бесспорный лидер, но далеко не единственный очаг рыжеволосости в России. Большое число людей с огненным цветом волос встречается и у соседних народов — среди бесермян (малочисленной финно-угорской группы в Татарстане), а также в некоторых татарских деревнях.

На территории Республики Коми тоже существует значительная популяция рыжих. По мнению учёных, коми и удмурты имеют общие корни, что и объясняет распространение этого редкого цветотипа в обоих регионах.

Таким образом, в России есть не одна, а целый «рыжий пояс», протянувшийся от Предуралья до северных территорий. И Удмуртия — его самое яркое пятно.

Откуда взялась эта аномалия

Главный вопрос, который задают все, кто впервые слышит об удмуртской рыжести: как? Почему в глубине России, вдали от туманных Альбионов, вдруг образовалась такая концентрация «солнечных» людей?

Ответ лежит в области генетики и древней истории. Рыжий цвет волос — результат мутации гена MC1R, расположенного в 16-й хромосоме. Эта мутация приводит к тому, что в волосах начинает преобладать пигмент феомеланин, придающий характерный огненный оттенок. Ген этот рецессивный — чтобы ребёнок родился рыжим, он должен получить по одной копии мутировавшего гена от каждого из родителей.

Учёные считают, что первые люди с огненным цветом волос появились на европейской территории ещё в глубокой древности. Более того, признак рыжеволосости был установлен даже у неандертальцев. А это значит, что ген рыжих волос — один из самых древних и устойчивых в человеческом геноме.

Удмурты же, по мнению ряда историков, являются прямыми потомками загадочного народа будинов, о котором писал ещё Геродот. Древнегреческий «отец истории» описывал будинов как «большое и многочисленное племя со светло-голубыми глазами и рыжими волосами». И проживало это племя как раз в междуречье Волги и Камы — на территории современной Удмуртии.

Более того, существует даже гипотеза, что именно из этих мест, из удмуртских земель, рыжие люди расселились по всему миру, дав начало в том числе и знаменитым кельтам Шотландии и Ирландии. Звучит как фантастика, но некоторые учёные относятся к этой версии вполне серьёзно.

Климат как фактор

Есть и другое, более прагматичное объяснение. Рыжеволосые люди, как известно, обладают очень светлой, чувствительной кожей, бедной защитным пигментом меланином. Им противопоказано обилие солнечного света — они мгновенно обгорают и имеют повышенный риск развития меланомы.

А вот прохладный, пасмурный климат с дефицитом ультрафиолета им подходит идеально. Ирландия и Шотландия — как раз такие места. Но и Удмуртия, с её умеренно-континентальным климатом, не избалована щедрым солнцем. Длинная зима, короткое лето, облачность — для рыжих здесь почти курорт. Так что естественный отбор мог сыграть свою роль: в условиях нехватки солнца светлокожие люди чувствовали себя лучше и оставляли больше потомства.

«Рыжий фестиваль» и культурный код

Удивительно, но в Удмуртии к рыжим волосам относятся совсем иначе, чем в той же средневековой Европе. Если на Западе рыжеволосых женщин считали ведьмами и сжигали на кострах, то в удмуртской традиции отношение было прямо противоположным. Удмурты верили, что рыжим людям не стоит связываться с колдовством — ведь в таком случае они могут навредить только себе. То есть рыжие воспринимались не как опасные, а скорее как… безобидные.

Сегодня эта традиция обрела новую жизнь. В Удмуртии проводят специальный «Рыжий фестиваль», в котором могут участвовать не только удмурты, но и представители других народов. Это уже не просто дань генетической аномалии, а часть региональной идентичности, повод для гордости.

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Ирландия и Шотландия остаются символами рыжеволосости — это факт. Но статистика неумолима: по проценту рыжего населения Удмуртия не просто догоняет, а местами и опережает эти прославленные кельтские земли. 12% против ирландских 10–11% — разница небольшая, но красноречивая.

Генетика, древняя история, климат, культурные традиции — всё сошлось в одной точке на карте России, создав уникальный «огненный анклав». Удмуртия — это напоминание о том, что мир полон неожиданностей. И что рыжих, оказывается, можно встретить не только на туманных берегах Альбиона, но и в самом сердце Евразии, среди лесов и полей Предуралья.