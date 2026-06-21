Что нет так с официальной биографией Бориса Ельцина

Во всех официальных биографиях первого президента России значится: родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Свердловской области. Сам Борис Николаевич не раз подтверждал это в мемуарах:

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«Я родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Талицкого района Свердловской области, где жили почти все мои предки».

В паспорте — та же дата. Но, кажется, её следовало бы сверять с метрикой внимательнее.

Бутка или Басмановское: спор двух сёл

До сих пор многие историки спорят, где на самом деле появился на свет будущий президент. Право называться родиной Ельцина оспаривает соседнее село Басмановское. И у этой версии есть основания.

По данным Николая Зеньковича, автора книги «Самые секретные родственники», отец Бориса Николаевича — Николай Игнатьевич Ельцин — появился на свет именно в Басманово. Там же он остался и после женитьбы на Клавдии Васильевне Старыгиной. Сами жители села утверждают:

«Все родственники [Бориса Ельцина] живут у нас на селе. И сам он родился не в Бутке, как многие считают, а здесь — в Басмановском».

Родственница первого президента Татьяна Гомзикова прямо заявляла:

«На самом деле родился Ельцин в 13 километрах от Бутки — в селе Басмановском».

Так почему же в официальной биографии фигурирует Бутка? Объяснение есть, и довольно прозаичное. Ближайшая сельская больница, где можно было принять роды, находилась именно в Бутке. Клавдия Васильевна отправилась туда, поскольку в Басмановском таких условий не было. Именно поэтому в Буткинском ЗАГСе и был составлен акт о рождении.

Сам Ельцин в «Исповеди на заданную тему» писал однозначно:

«Я родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка».

Но, вероятно, он округлял географию для простоты. Ведь семья действительно жила в Басмановском, и своё детство Борис провёл там. В 1960-е годы его отец купил дом уже в самой Бутке, что окончательно закрепило за селом статус «родного».

12 февраля вместо 1-го: куда пропали 11 дней

Однако куда серьёзнее другое расхождение. Рудольф Пихоя, автор книги «Президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин», изучив акт о рождении в Буткинском ЗАГСе, обнаружил там совсем иную дату — 12 февраля 1931 года. Запись о явке родителей в ЗАГС датирована 14 февраля. Получается, что будущий президент России 11 дней своей жизни «не существовал» для государства.

Пихоя выдвинул версию: родители ждали несколько дней после родов, чтобы убедиться — ребёнок выживет. Детская смертность в те годы была колоссальной, и регистрация младенца «задним числом» — явление не редкое. Однако эта версия не объясняет, почему в документе появилось именно 12 февраля, а не какое-либо иное число.

Существует и другое предположение. Родители Бориса Ельцина, люди простые, могли запутаться в датах при переходе с юлианского на григорианский календарь. Хотя декрет о введении западноевропейского календаря был принят ещё в 1918 году, в провинции многие продолжали жить по старому стилю. Разница между календарями в XX веке составляла 13 дней. Так, 1 февраля по старому стилю — это 14 февраля по новому. Но в ЗАГСе записали 12 февраля. Точного объяснения до сих пор нет.

«Хозяева» вместо рабочих и колхозников

Любопытная деталь кроется и в графе о родителях. В Акте о рождении они обозначены как «хозяева». Формулировка странная: в СССР в ходу были только два термина — «рабочие» и «колхозники». А здесь какой-то дореволюционный рудимент.

На момент рождения будущего президента его родители трудились в местном колхозе «Красный май». Однако в переписи населения 1937 года графа занятость ещё допускала вариант «самостоятельный хозяин». Вероятно, деревенский сотрудник ЗАГСа просто пользовался привычной формулировкой. Но факт остаётся фактом: первый президент России появился на свет не просто в крестьянской семье, а в семье, которую по старой памяти именовали «хозяевами». В те годы это могло иметь серьёзные последствия.

Откуда взялся «мягкий знак»: тайна фамилии Ельциных

Изначально предки Бориса Николаевича носили фамилию Ельцын — без мягкого знака. Дед первого президента Игнатий Елцын владел двумя мельницами, 12 гектарами земли и считался кулаком. В 1930 году семью раскулачили, деда отправили в ссылку.

По документам до 1920 года все предки Ельцина писались через «ы» — Ельцыны. Историки до сих пор спорят, когда именно в фамилии появился мягкий знак. По версии историка Д. Панова, это произошло уже в 1921 году — анкеты переселенцев на Урал фиксируют именно написание «Ельцин».

Изменение фамилии породило массу слухов о еврейском происхождении первого президента. В начале 1990-х годов появилась теория, что родным дядей Бориса Николаевича был некий еврей Эльцин Борис Моисеевич. Эта версия регулярно всплывает до сих пор, но профессиональные историки, в частности М. Е. Бычкова, её полностью опровергли: в роду Ельцина евреев не было и быть не могло. Все предки первого президента — русские в нескольких поколениях.

Челябинский след: когда область не та

Между тем, даже с указанным в паспорте местом рождения не всё гладко. До 1935 года все регионы Урала — Свердловская, Пермская, Челябинская, Курганская и Тюменская области — входили в одну большую Уральскую область. В 1935 году её раздробили, и село Бутка отошло Челябинской области. В составе южноуральской губернии оно находилось до 1939 года.

Таким образом, когда маленький Боря Ельцин пошёл в школу, Бутка ещё считалась территорией Челябинской области. Лишь потом произошла очередная перенарезка регионов, и посёлок отошёл Свердловской области. Этим пользуются южноуральцы, называя Ельцина своим земляком. Свердловские власти с такой постановкой вопроса не согласны — бывший губернатор Россель даже выдвигал идею объединения исторически близких областей, чтобы положить конец спорам.

Человек, девять лет управлявший Россией, имел в своём акте о рождении четыре существенные нестыковки: спорное место рождения, разбегающиеся даты, странный социальный статус родителей и географическую путаницу с областью. Всё это — не злой умысел и не попытка скрыть компрометирующие сведения, а срез эпохи. Бумаги тех лет заполнялись в сельсоветах, часто наспех и с оказией. Для деревенского ЗАГСа 1931 года Боря Ельцин был очередным младенцем, каких сотни вокруг. Кто ж знал, что спустя шесть десятилетий каждая запись в той метрике превратится в повод для расследования.