«До последнего патрона»: как провалился гитлеровский блицкриг

85 лет назад началась Великая Отечественная война. Гитлеровская Германия, захватившая до этого многие европейские государства, атаковала Советский Союз. По словам историков, нацисты нанесли главный удар там, где его не ждали, — на территории Белоруссии. Это позволило немецким войскам в первые недели войны прорваться вглубь страны и сдвинуть на восток весь фронт. Но в целом задуманный Гитлером блицкриг сразу пошёл не по плану. Ожесточённое сопротивление красноармейцев, подобного которому немцы ещё не встречали, замедлило продвижение вермахта, а затем истощило германскую армию, создав предпосылки для победы СССР над нацизмом, констатируют историки.

На пути к войне

Адольф Гитлер пропагандировал идеи завоевания «жизненного пространства» на Востоке и «расового превосходства» германцев над славянами ещё в 1920-е годы. Он называл славян «массой прирождённых рабов». Рейхсляйтер Мартин Борман говорил, что славяне обязаны работать на германцев, а те из них, которые не будут нужны для этих целей, могут вымирать. Идейное обоснование агрессии против восточноевропейских стран началось задолго до самой Великой Отечественной войны. После прихода нацистов к власти между Германией и СССР возникли непреодолимые идеологические противоречия.

«Это были страны с противоположными идеологическими и социальными структурами. С одной стороны — нацистская держава Гитлера, с другой — первое в мире социалистическое государство Советский Союз», — рассказал в беседе с RT представитель московского отделения Российского военно-исторического общества Сергей Перелыгин.

По словам историков, нацисты были воинствующими антикоммунистами и считали, что сам факт существования СССР противоречит их политической доктрине. В 1936 году гитлеровская Германия и милитаристская Япония подписали Антикоминтерновский пакт, к которому в дальнейшем присоединился ряд других государств.

Когда в 1938 году Гитлер захватил Австрию, ни одна из западных держав не помешала ему, а чуть позже Англия и Франция в ходе заключения Мюнхенских соглашений фактически оказали нацистам содействие в аннексии территории Чехословакии.

«Западные державы очень надеялись, что Гитлер не повернёт на них, а пойдёт дальше на восток, на Советский Союз», — подчеркнул Сергей Перелыгин.

Но вместо этого Гитлер сначала переключился на Польшу, которая вместе с ним ранее участвовала в разделе Чехословакии, а потом атаковал государства Западной Европы. Он молниеносно захватил Данию, Норвегию, Бельгию, Нидерланды, Люксембург и Францию. Британским войскам немцы нанесли поражение в континентальной части Европы, но высаживаться в Великобритании не рискнули. По словам историков, нацистский фюрер считал, что такая операция чревата множеством жертв.

«Прежде чем решать британский вопрос, Гитлер решил расправиться с последним, как он считал, потенциальным союзником Англии на континенте — с Советским Союзом», — пояснил в разговоре с RT историк, эксперт историко-просветительского интернет-проекта «Мой край. История» Александр Кадира.

В июле 1940 года Гитлер на совещании с высшим командованием вермахта заявил о намерении напасть на Советский Союз, после чего германские штабы занялись разработкой конкретных планов операции. 18 декабря 1940 года Гитлер подписал директиву верховного главнокомандования вермахта, которая носила условное наименование «Вариант Барбаросса». Этот план подразумевал разгром СССР в ходе молниеносной войны (блицкрига) — с уничтожением находившихся в западной части страны советских войск и быстрым выходом на линию Архангельск — Волга — Астрахань. В рамках планирования операции главный удар нацисты решили нанести через территорию Белоруссии.

Параллельно с военным планированием гитлеровский режим разрабатывал проекты экономической эксплуатации захваченных территорий. Они должны были стать сырьевым придатком Германии и подлежали разграблению. За счёт голода и различных лишений нацисты планировали уничтожить на оккупированных землях 20—30 млн человек.

По словам историков, советская разведка докладывала о подготовке Германии к войне, но сроки нападения неоднократно переносились, и это подрывало доверие руководства страны к поступавшим данным. Тем не менее, осознавая принципиальную неизбежность нападения, власти СССР наращивали численность Красной армии и продолжали индустриализацию. Однако к лету 1941 года необходимые приготовления завершены не были, и руководство Советского Союза отчаянно пыталось выгадать время, не провоцируя Германию на войну.

Начало войны

Нацистское командование развернуло на границах СССР три группы армий: «Север», «Центр» и «Юг». Группа «Север» на первом этапе боевых действий должна была через Прибалтику наступать на Ленинград и Кронштадт, лишая советский флот опорных баз на Балтике; «Центр» получил приказ прорываться через Белоруссию с выходом к Смоленску, а «Юг» — разгромить Красную армию на Правобережной Украине.

Всего для нападения на СССР гитлеровское командование сконцентрировало 181 дивизию общей численностью личного состава около 5,5 млн человек. Группа армий «Центр» превосходила советский Западный фронт по количеству военнослужащих почти вдвое. А на отдельных участках фронта гитлеровцы создали многократное численное преимущество над советскими частями.

Первый боевой приказ по отражению атаки противника был отдан в 03:06 в Севастополе. Советские силы открыли огонь по гитлеровским самолётам, которые вторглись в воздушное пространство СССР. В 04:00 власти Третьего рейха передали советскому посольству в Берлине ноту об объявлении войны. Нацистские войска вторглись на территорию СССР почти по всей линии государственной границы.

«Ситуация на разных участках советско-германского фронта в первые дни войны складывалась неравномерно из-за трёх факторов: направления главного удара, состояния войск и географического положения», — отметил Александр Кадира.

Первыми удар приняли на себя пограничные войска НКВД. У них не было собственного тяжёлого вооружения, поэтому нацисты не воспринимали их всерьёз. Согласно планам гитлеровского командования, на уничтожение пограничных застав отводилось не более 30 минут, но на практике некоторые из них сражались неделями.

«Пограничники стали одними из тех, кто сорвал гитлеровский блицкриг», — отметил Александр Кадира.

Бойцы погранзаставы под командованием Кузьмы Ветчинкина в Молдавии отразили 11 нацистских атак подряд и, дождавшись подкрепления из числа красноармейцев и ополченцев, остановили наступление врага почти на месяц. Пограничники во главе с Александром Константиновым не только удержали свои позиции, но и отбили у врага железнодорожный мост через реку Прут.

В целом командование Одесского военного округа, оборонявшего Молдавию и Южную Украину, активно готовилось к отражению нападения ещё с середины июня. Были выведены из мест постоянной дислокации и развёрнуты в боевые порядки части 48-го стрелкового корпуса и 150-й стрелковой дивизии, а в первый день войны создана 9-я отдельная армия, действовавшая на правах фронта. В дальнейшем части Красной армии на молдавском направлении были объединены в Южный фронт. Немецко-румынские войска первоначально смогли захватить пять плацдармов на советском берегу Прута, но четыре из них были быстро ликвидированы. А 25—26 июня силы Дунайской военной флотилии совместно с подразделениями Красной армии высадили десант на вражеском берегу Дуная и захватили плацдарм протяжённостью 76 км по фронту.

Западные регионы Украинской ССР обороняли части Киевского особого военного округа. На его базе в первый же день войны был образован Юго-Западный фронт. Ожесточённые бои шли за Ковель и Перемышль.

В конце июня развернулось сражение в районе Дубно — Луцк — Броды, которое считают одним из крупнейших танковых сражений в истории. Контрудар советских войск не удался, но они помешали нацистам с ходу прорваться к Киеву и на неделю задержали их наступление.

«Основной упор при построении обороны советское командование сделало на УССР. С учётом событий Гражданской войны и интервенции западных держав руководство Советского Союза посчитало, что немцы попытаются захватить украинские житницы и шахты Донбасса. Но это оказалось ошибкой, главный удар наносился в Белоруссии», — отметил Сергей Перелыгин.

Именно там сложилась самая тяжёлая ситуация для Красной армии. В первые же дни войны нацисты прорвали оборону советской 3-й армии и заняли Липск. 27 июня гитлеровцы захватили Белосток и Столбцы, на следующий день — Волковыск и Дзержинск. В результате Белостокско-Минского сражения вермахт разгромил основные силы Западного фронта. 28 июня пал и Минск. Последующий контрудар оставшихся сил Западного фронта провалился.

В то же самое время чудеса героизма проявили защитники Брестской крепости, бои в которой продолжались с 22 июня до второй половины июля 1941 года. Обороняли её пограничники и отдельные части Красной армии, штурмовала 45-я пехотная дивизия вермахта, усиленная подразделениями 31-й и 34-й пехотных дивизий.

«Защитники Брестской крепости сковали довольно большие силы немецких войск и замедлили продвижение вермахта», — напомнил Перелыгин.

По словам историков, одной из наиболее героических страниц боёв за советскую Прибалтику стала оборона Лиепаи, продолжавшаяся с 22 по 29 июня. Город защищали части Красной армии, пограничники, моряки, лётчики, сотрудники госбезопасности и милиции, ополченцы и отряд партийно-советского актива. Они не только замедлили продвижение немцев, но и нанесли им серьёзные потери — более 2 тыс. человек.

В целом гитлеровцы потеснили части Северо-Западного фронта уже в первые дни. 24 июня пал Вильнюс, а 29 июня — Рига. Но затем нацисты столкнулись с ожесточённым сопротивлением советских войск в Эстонии. На этом этапе Красная армия смогла существенно затормозить наступление врага.

29 июня горнострелковый корпус «Норвегия» начал атаку на Мурманск. Но дальнейшее наступление было приостановлено частями Красной армии. На отдельных участках в Заполярье агрессор не смог преодолеть даже границу СССР.

«С советской стороны шла борьба до последнего патрона, до последнего человека. Это очень удивило немцев, которые в Западной Европе ни с чем подобным не сталкивались, и потери у них оказались такие, которых ранее не было. В итоге к Москве они пришли уже истощёнными — и это предопределило дальнейший ход событий», — рассказал Сергей Перелыгин.

Несмотря на то что советские войска понесли в первые дни войны большие потери и вынуждены были отступать, всё шло не так, как задумал Гитлер.