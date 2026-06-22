ФСБ раскрыла документы карателей из айнзатцгрупп по уничтожению советских евреев

В День памяти и скорби, а также 85-й годовщины со дня начала еврейских погромов на оккупированной территории Литовской ССР Центр общественных связей ФСБ опубликовал архивные документы об уничтожении советских граждан еврейской национальности айнзатцгруппами (оперативными группами) полиции безопасности и CД. Деятельность айнзатцгрупп рассматривалась в рамках отдельного процесса в Нюрнберге с 29 сентября 1947 года по 10 апреля 1948-го. Обвиняемые были признаны виновными в совершении преступлений против человечества и военных преступлений. Было установлено, что айнзатцгруппы активно привлекали к "решению еврейского вопроса" местных националистов - пособников оккупантов в Эстонии, Латвии и Литве.

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Впервые опубликованные материалы включают в себя перевод главы № 3 "Отчета оперативной группы "А" полиции безопасности", фотокопии оригинала документа и приложения к нему - схемы с указанием количества уничтоженного еврейского населения на территориях Белорусской, Эстонской, Латвийской и Литовской ССР.

Кровавые палачи из айнзатцгрупп полиции безопасности и СД (Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD) зверствовали на оккупированных советских территориях с 1941 по 1943 год. В каждую группу входило от двух до четырех команд численностью 120-150 боевиков.

Еще в мае 1941 года, перед вторжением на территорию Советского Союза, были созданы четыре айнзатцгруппы по географическому принципу: группа "А" - Прибалтика, группа "В" - Смоленск и Москва, группа "С" - район Киева, группа "D" - южная часть Украины. Палачи из айнзатцгрупп следовали за германской армией по мере ее продвижения вглубь советской территории и выполняли функции мобильных карательных отрядов.

Согласно архивным документам, основные задачи айнзатцгрупп и айнзатцкоманд кроме уничтожения евреев заключались также в выявлении и ликвидации партийно-комсомольского актива, а также розыске и аресте антигермански настроенных лиц и противников нацистского режима. Кроме того, в их задачу входило уничтожение сотрудников советских органов госбезопасности, армейских политработников и командиров Красной армии.

Как подчеркнули в ЦОС, роль прибалтийских националистов в уничтожении евреев раскрывается в публикуемом отчете айнзатцгруппы "А" от 31 января 1942 года:

"Эстония: …Организованная с приближением германской армии эстонская самозащита хотя и начала немедленные аресты евреев, но стихийные погромы все же не имели места. Экзекуции над евреями, поскольку последние не были необходимы на работах, стали постепенно производиться силами полиции безопасности и СД. На сегодняшний день евреев в Эстонии больше нет. Латвия: …Местными силами по собственному побуждению было ликвидировано несколько тысяч евреев. Явилась необходимость посредством особых команд, при содействии отборных сил латвийской вспомогательной полиции (большей частью родственники угнанных или убитых латышей), провести в Латвии широкие операции по очищению. До октября 1941 года этими особыми командами было подвергнуто экзекуции ровно 30 000 евреев. Литва: …При вступлении германских войск на территорию Литвы ненависть литовцев против евреев привела к эффективным погромам. В результате погромов, которые были проведены все же при значительном действии полиции безопасности и СД, литовцами было ликвидировано в Каунасе 3 800 и в мелких городах примерно 1 200 евреев. Если евреям удавалось бежать, то не редки были случаи, когда крестьяне выдавали их властям. В результате многих отдельных операций было ликвидировано в общем 136 421 человек. Надо заметить, что при этом многие евреи оскорбили действием литовских чиновников и вспомогательные силы, участвовавшие в проведении операции, выражая перед экзекуцией свои большевистские взгляды, провозглашая здравицу в честь Сталина и проклиная Германию".

В документе также приводятся наиболее крупные акции по уничтожению советских евреев на территории Латвии:

"9 ноября 1941 года в Двинске было подвергнуто экзекуции 11 034 еврея. В начале декабря 1941 года в результате проведенной по распоряжению высшего руководителя СС и полиции операции в Риге была проведена экзекуция над 27 800 и в середине декабря 1941 года в Либаве над 2 350 евреями".

Карательная деятельность группы "А" распространялась и на территорию Беларуси, где нацистские палачи жаловались на объективные трудности "по зачистке" территории:

"Вопрос о решительной и полной ликвидации евреев на территории Беларуси после прихода немцев наталкивается на известные трудности. Учитывая большие расстояния и незначительные силы полиции безопасности и СД, проведение расстрелов возможно только при максимальном напряжении всех сил. Несмотря на это, расстреляно уже 41 000 евреев. В это число не вошли расстрелянные прежними оперативными командами. По примерным данным, начиная с декабря 1941 года германской армией расстреляно около 19 000 партизан и преступников, т.е. большей частью евреев".

К этому же отчету для наглядности была приложена карта с указанием количества советских евреев, расстрелянных к 31 января 1942 года:

Эстония - 963

Латвия - 35 238

Литва - 136 421

Беларусь - 41 828.

Всего карателями из айнзатцгруппы, согласно их отчетам в Прибалтике и Беларуси, было уничтожено 229 052 человека, в том числе 3 600 из них были убиты на территории Ленинградской области.