Они снимали для Родины: как киностудия пережила эвакуацию и встретила победу сказочной премьерой

Даже в годы Великой Отечественной войны Киностудия Горького, которая тогда называлась «Союздетфильм», не прекращала работу. Часть сотрудников отправились на фронт, чтобы стать хроникерами сражений, часть — трудились над новыми картинами в тылу. Много было и тех, кто ушел на фронт добровольцем и смог вернуться в кино только после долгожданной победы.

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Вдали от Москвы, но в центре событий

В начале Великой Отечественной войны все киностудии СССР были эвакуированы на безопасные территории, где продолжили производство фильмов. «Союздетфильм» обрел новый временный дом в Сталинабаде (ныне Душанбе). В сотрудничестве со Сталинабадской киностудией в 1942–1943 годах выпустили несколько картин, в том числе патриотической тематики: людям был необходим душевный подъем.

Например, Василий Пронин снял ленту «Март-апрель» по мотивам рассказа о разведчике-парашютисте: между публикацией и экранизацией прошли считаные месяцы. Картина «Мы с Урала» рассказывает о подростках, которые с тылового завода рвутся на фронт. Главную женскую роль в ней исполнила Янина Жеймо, будущая Золушка в легендарном фильме Надежды Кошеверовой и Михаила Шапиро по сценарию Евгения Шварца.

Первая и на тот момент единственная в стране киностудия, специализирующаяся на фильмах для детей и юношества, продолжила выпускать картины для молодой аудитории. Так появилась «Клятва Тимура» Льва Кулешова, снятая по оригинальному сценарию Аркадия Гайдара, — продолжение «Тимура и его команды». Гайдар приступил к работе над текстом буквально на второй день войны, но сам фильм увидеть не успел. Писатель уехал на фронт в качестве корреспондента и погиб 26 октября 1941 года.

Для детей сняли и фильм «Бой под Соколом» по одноименной пьесе Сергея Михалкова. Ребята играют в войну, но развлечение заканчивается настоящим нападением фашистов. Завершают фильм документальные кадры о юных солдатах трудового фронта в тылу.

Не забывали на «Союздетфильме» и о классике: в 1942 году экранизировали роман Марка Твена «Принц и нищий». В 1941-м одноименную картину начали снимать в Одессе, но в первый же день войны павильон попал под обстрел вражеской авиации. Работу удалось продолжить в Сталинабаде, где в единственном доступном павильоне по мере сил воссоздавали атмосферу Лондона XVI века. Панораму Тауэра и Вестминстерское аббатство нарисовали на стенах. Спасало мастерство оператора Михаила Кириллова, который справился и с комбинированными съемками: мальчиков-близнецов в фильме изображала одна актриса — Мария Барабанова.

Хроникеры, солдаты, герои

Каждый советский кинематографист с первого дня войны считал себя мобилизованным. Объединившись во фронтовые киногруппы, специалисты работали в самых горячих точках. В самом начале июля 1941-го вышел первый выпуск «Союзкиножурнала» с фронтовой хроникой.

Вскоре начали выходить и боевые киносборники — альманахи из нескольких новелл патриотического характера. Например, боевой киносборник № 7 создали силами «Союздетфильма». Съемки шли в дни наступления немецких войск на Москву, и новеллы объединили темой борьбы с оккупантами. Одним из режиссеров, работавших над выпуском, стал Александр Роу, вышедший ненадолго из амплуа киносказочника.

Многие действующие и будущие специалисты киноиндустрии сражались в рядах регулярной армии. Сейчас на Киностудии Горького есть «Галерея памяти», где представлены фотографии студийцев-фронтовиков. Среди них, например, режиссер Станислав Ростоцкий, чьи фильмы дважды номинировали на премию «Оскар». Его призвали в армию в 1942-м, и вскоре молодой человек уже оказался в гуще сражений. В 1944-м он был тяжело ранен — пришлось ампутировать ногу ниже колена. Режиссер до конца жизни носил протез, причем многие и не догадывались о его травме. Ростоцкий мог и умереть от полученного ранения, но до госпиталя его донесла на себе фронтовая медсестра Анна Чугунова. Ей и другим безымянным героиням и героям он позднее посвятит свой шедевр «…А зори здесь тихие».

Евгения Жигуленко, чью фотографию тоже можно увидеть в «Галерее памяти», сначала стала гвардии майором и Героем Советского Союза, а уже после — режиссером и сценаристом. Во время войны она командовала звеном 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка — порой его шутя называли «Дунькиным полком», намекая на полностью женский боевой состав. Но прославился он под другим именем, которое дали ему испуганные противники, — «Ночные ведьмы». На счету Евгении Жигуленко к концу войны было 968 боевых вылетов. Именно о своем боевом прошлом и о героических соратницах Жигуленко в 1980-е сняла на Киностудии Горького фильм «В небе “ночные ведьмы”».

Сказочная победа

В 1943–1944 годах киностудия вернулась в Москву. На фронте уже случился перелом, но война еще продолжалась, поэтому и в кинематографе доминировали темы, связанные с противостоянием фашизму. На «Союздетфильме» вышла картина «Зоя», посвященная подвигу школьницы Зои Космодемьянской. Одной из самых пронзительных лент о военном времени стала «Жила-была девочка» Виктора Эйсымонта — картина о блокадном Ленинграде и о том, как преждевременно пришлось повзрослеть живущим в осажденном городе детям. В этой картине судьба города соединилась с судьбой восьмилетней девочки. Натурные съемки проходили в еще осажденном Ленинграде. Съемочная группа, смертельно рискуя, попала туда по Дороге жизни. Об этом позднее рассказала актриса Наталья Защипина, сыгравшая одну из юных героинь, — на тот момент ей еще не исполнилось и пяти лет.

Всю Великую Отечественную продолжалась работа над картиной Александра Роу «Кащей Бессмертный». Режиссер рассказывал, что идея создать фильм, который метафорическим языком киносказки, избегая прямых аналогий, рассказывал бы о патриотизме русского народа и его былинном величии, появилась еще в 1941 году. Тогда Роу был занят боевым киносборником, но идею не оставил.

Картину начали снимать в эвакуации, затем группа перебралась в Алтайский край, в село Озерки. В качестве актеров массовых сцен были задействованы местные жители. Они же стали и первыми зрителями готового фильма. Сельский клуб не мог вместить всех желающих, и экран натянули на улице.

Кащея сыграл бессменный участник фильмов Александра Роу Георгий Милляр — никого другого режиссер и драматург Владимир Швейцер в этой роли не видели. Сначала артист сомневался, удастся ли ему воплотить такой сложный характер. Некоторые критики утверждали, что Кащей очень напоминает Адольфа Гитлера, однако актер считал эту трактовку слишком вульгарной — на самом деле источником вдохновения для образа послужила картина Виктора Васнецова «Воины Апокалипсиса».

Официальная премьера «Кащея Бессмертного» прошла в День Победы, 9 мая 1945 года, в барнаульском кинотеатре «Родина». В широкий прокат фильм вышел 27 мая 1945-го. Затем ленту о победе добра над злом много раз показывали за рубежом.

Старейшая в столице и одна из крупнейших в России Киностудия Горького, подведомственная столичному Департаменту культуры, в этом году отмечает 111-летие. В феврале Сергей Собянин открыл новые съемочные павильоны. В Валдайском проезде построили масштабный студийный комплекс, предназначенный для производства фильмов, сериалов, телепередач и других проектов.

Киностудия выпустила более тысячи фильмов, среди которых «Семнадцать мгновений весны», «Офицеры», «Морозко», «…А зори здесь тихие», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Гостья из будущего», «Москва — Кассиопея», «Карнавал», «Вам и не снилось…», «Пираты ХХ века», «Три плюс два» и многие другие.

Киностудия входит в масштабный московский кинокластер и возрождает собственное кинопроизводство. Продюсерский центр выпускает игровые и документальные фильмы, научно-популярные циклы и сериалы для детей, молодежи и семейной аудитории. В состав киностудии входят две студийно-производственные площадки со всей необходимой для съемок инфраструктурой: историческая — на улице Сергея Эйзенштейна и новый комплекс в Валдайском проезде. На их базе работают съемочные павильоны, аппаратные, просмотровые залы, павильон виртуального продакшена, комплекс костюма и реквизита, студии для создания цифрового контента, а также многофункциональный кинозал «Горький Холл». Для начинающих кинематографистов открыли молодежное креативное пространство «Кинокампус Горького», для всех интересующихся миром кино проходят экскурсии. Кроме того, киностудия проводит фестивали, выставки и другие мероприятия.

Московский кинокластер — это объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает Правительство Москвы в рамках проекта «Москва — город кино». В его структуру входят кинопарк «Москино», Киностудия Горького (площадки на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде), кинозавод «Москино», сеть кинотеатров «Москино», кинокомиссия и киноплатформа «Москино».

Программа мероприятий на Киностудии Горького способствует реализации в Москве целей и задач национального проекта «Семья». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.