Никакого разврата: как Екатерине II удалось запретить в России общие бани

Общие бани стояли на Руси веками. Но все изменилось в 1763 году с указом Екатерины II, запретившей мужчинам и женщинам мыться вместе.

Бани представляли собой большой сруб с раздевалкой, мыльней и парильней, где могли «отмокать» все, независимо от пола. В то время это было оправдано, ведь далеко не каждый мог позволить себе собственную баню на Руси.

Спустя год после восхождения на престол, Екатерина II издала исторический указ. С того момента мужчины и женщины посещали бани в разные дни недели, а дети могли мыться с родителями противоположного пола только до семи лет. Причин для такого решения у императрицы было несколько.

Екатерина II была по рождению протестанткой-лютеранкой и оставалась глубоко верующей после перехода в православие. Ей претили слухи о том, что в общих банях царит разврат.

В Европе к тому времени совместное купание мужчин и женщин стало считаться опасным. Это идею продвигали медики, настаивая, что так болезни будут распространяться молниеносно.

Не нравилось такая система помывки и православному русскому духовенству, которое считало это оплотом непристойности.

Запретить подобное явление на Руси пытались и раньше. В частности, царь Алексей Михайлович после жалоб духовенства ввел запрет на общие бани в Нижнем Новгороде, а Елизавета Петровна распространила такой запрет на Петербург и Москву.

Стоит, правда, заметить, что с запретами не особо считались. Ситуацию переломила только Екатерина II. Она первой ввела реальное наказание: тем, кого вместе ловили в бане, назначали крупный штраф. Рисковали и банщики — их, помимо штрафа, выгоняли с работы и запрещали возвращаться к этой профессии.