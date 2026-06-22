Для чего Америка разрабатывала проект «Колесница»

На первый взгляд это звучит как сюжет из эпохи коллективного помешательства. В конце 1950-х Соединённые Штаты всерьёз обсуждали ядерный взрыв на собственной территории — не на полигоне в Неваде, не в океане, а на Аляске. Причём не как военную меру, а как хозяйственный проект. Логика была почти фантастическая: если обычная техника роет гавань слишком долго и дорого, значит, можно выкопать её атомными зарядами.

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И всё же это не газетная страшилка. Проект Chariot, в русской передаче — «Колесница», действительно существовал. Его продвигала Комиссия по атомной энергии США в рамках программы Operation Plowshare — серии так называемых «мирных ядерных взрывов». Планировалось не «сбросить бомбу» в бытовом смысле, а подорвать несколько заглублённых ядерных устройств в районе мыса Томпсон на северо-западе Аляски, чтобы получить искусственную глубоководную гавань.

Сегодня этот эпизод выглядит почти абсурдом. Но в логике холодной войны он был удивительно последователен.

Не атака, а демонстрация «мирного атома»

Чтобы понять смысл «Колесницы», нужно вернуться в политический климат 1950-х. После Хиросимы и Нагасаки ядерное оружие стало не только средством войны, но и символом технологического могущества. Вашингтон стремился показать, что атом — это не только бомба, но и инструмент развития. Отсюда выросла вся идеология «мирного атома», подпитываемая и речью Эйзенхауэра Atoms for Peace, и аппаратным интересом самих ядерных лабораторий, которым нужно было доказывать общественную полезность своих программ.

В 1957 году Комиссия по атомной энергии запустила программу Plowshare. Её суть была проста: использовать ядерные взрывы для гигантских земляных работ — прокладки каналов, создания подземных хранилищ газа, добычи ресурсов, строительства гаваней. По тогдашним представлениям, это казалось не безумием, а инженерным прорывом. Да, радиоактивность признавалась проблемой, но в ранних расчётах её последствия систематически занижались, особенно если заряд предполагалось подрывать под землёй.

Именно в этой атмосфере физик Эдвард Теллер и его коллеги предложили один из самых громких проектов программы: ядерной взрывной серией вырезать порт в арктическом побережье Аляски.

Почему выбрали именно Аляску

Ответ неприятен своей откровенностью: потому что Аляска казалась Вашингтону идеальным «пустым» пространством.

В конце 1950-х это была новая, только что получившая статус штата северная территория с колоссальными расстояниями, слабой инфраструктурой и очень низкой плотностью населения. Для федеральных ведомств она выглядела как лаборатория больших экспериментов: далеко, малолюдно, стратегически важно. Холодная война вообще придала Арктике особый смысл. Север перестал быть периферией и стал зоной военного, транспортного и ресурсного интереса.

Место под «Колесницу» выбрали у мыса Томпсон, в районе ручья Оготорук, примерно в 50 километрах от инупиатского посёлка Пойнт-Хоуп. На карте это действительно выглядело удобно: удалённый берег, где можно провести масштабный эксперимент с минимальным политическим шумом. Именно так рассуждали в Комиссии по атомной энергии.

Здесь и скрывалась главная моральная ошибка проекта. Для федеральных чиновников эта территория была «пустой». Для местных жителей — родной землёй, охотничьим и рыбным пространством, частью продовольственной и культурной среды. То, что в Вашингтоне принимали за географическую пустоту, на деле было просто нежеланием видеть живое человеческое присутствие.

Какую гавань собирались выкопать бомбами

Замысел выглядел грандиозно даже по меркам 1950-х. В разных версиях проекта параметры менялись, но суть оставалась неизменной: серия заглублённых ядерных взрывов должна была выбросить наружу миллионы кубометров грунта и создать на арктическом берегу искусственную гавань длиной около нескольких километров и шириной в сотни метров. Рассматривались варианты с несколькими зарядами суммарной мощностью от сотен килотонн до величин порядка мегатонного класса — проект действительно несколько раз перерабатывался.

Важно понять: это не была военная база в прямом смысле. Формально речь шла о хозяйственном объекте. Аляске обещали новый порт, который якобы откроет северо-запад региона для промышленного развития и морской торговли. Гавань должна была обслуживать возможный вывоз угля и других полезных ископаемых, а заодно стать эффектной демонстрацией того, как ядерные технологии работают «на благо человека».

На бумаге всё выглядело почти элегантно: вместо многолетней стройки — быстрый и сравнительно дешёвый ядерный «экскаватор». Но именно на бумаге проект и был сильнее всего.

Экономика проекта была куда слабее его рекламы

Когда от лозунгов переходили к расчётам, «Колесница» начинала рассыпаться. И это, пожалуй, важнейший момент всей истории.

У проектируемой гавани не было очевидного грузопотока. Северо-запад Аляски не располагал уже готовой инфраструктурой, которая делала бы новый порт экономически оправданным. Не существовало ни мощной транспортной сети, ни немедленного промышленного спроса, который превращал бы искусственную гавань в жизненно необходимый объект. Более того, арктические условия — лёд, сезонность навигации, сложная логистика — сами по себе резко снижали практическую ценность такого порта.

То есть США собирались взорвать собственную территорию ради объекта, экономическая польза которого была в лучшем случае гипотетической.

Именно поэтому современные историки науки и техники рассматривают «Колесницу» не столько как продуманный инфраструктурный проект, сколько как витрину программы Plowshare. Американскому ядерному комплексу нужен был зрелищный гражданский кейс. Аляска просто оказалась местом, где этот кейс показался удобным.

Чего боялись местные жители — и почему они оказались правы

С точки зрения чиновников и ядерных инженеров главный вопрос сводился к технике: как глубоко закладывать заряд, сколько будет выброса, какова форма будущей гавани. Но для инупиатов Пойнт-Хоуп и для части учёных вопрос стоял иначе: что будет с живой средой Арктики?

И это был не риторический страх. Арктические экосистемы отличаются тем, что загрязнение в них может вести себя особенно неприятно: радионуклиды проходят через почвы, лишайники, животных и накапливаются в пищевых цепях. Уже к концу 1950-х было ясно, что глобальные выпадения от атмосферных испытаний — не абстракция, а реальность. А в условиях Аляски, где многие общины напрямую зависели от охоты, рыболовства и традиционного сбора, потенциальное радиоактивное заражение было не статистическим риском, а прямой угрозой образу жизни.

Показательно, что именно вокруг «Колесницы» возникла одна из ранних крупных экологических дискуссий арктического Севера. Исследования, которые сама Комиссия заказала для обоснования проекта, неожиданно усилили сомнения: стало очевидно, что природная система района куда сложнее, чем казалось кабинетным стратегам.

Особенно важно другое. Местные жители не приняли навязанную им роль молчаливого населения «удалённой зоны». Инупиаты Пойнт-Хоуп последовательно выступали против проекта, и этот голос в итоге оказался гораздо значительнее, чем рассчитывали в Вашингтоне.

Почему проект в итоге закрыли

К началу 1960-х против «Колесницы» сложилось сразу несколько сильных аргументов.

Во-первых, экономическая несостоятельность. Чем внимательнее считали будущую гавань, тем меньше было понятно, зачем она нужна в реальной хозяйственной жизни.

Во-вторых, экологические и радиологические риски. Даже в официальных дискуссиях становилось всё труднее делать вид, что ядерный взрыв в арктической тундре — это почти нейтральная инженерная процедура.

В-третьих, политический климат менялся. Американское общество начало гораздо острее реагировать на тему радиоактивных выпадений. Шла международная борьба вокруг ограничений ядерных испытаний, и крупный «мирный» взрыв на Аляске смотрелся всё менее выигрышно.

Наконец, в-четвёртых, росло сопротивление снизу — со стороны местных жителей, части биологов, экологов и региональной общественности. В этом смысле «Колесница» стала одним из ранних примеров, когда союз науки, местного знания и гражданского давления оказался сильнее ядерного ведомства.

К 1962 году проект был фактически снят. Никакой гавани атомом на мысе Томпсон так и не вырыли.