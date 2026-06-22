Как выглядел главный позор Красной Армии в войне с Финляндией

В ходе Зимней войны, пока основные силы РККА штурмовали «линию Маннергейма», 9-я армия пыталась наступать в направлении Ботнического залива. В декабре 1939 года 163-я дивизия заняла финскую деревню Суомуссалми, но внезапно оказалась в окружении. По дороге Суомуссалми–Раате на помощь товарищам выдвинулись части 44-й Киевской Краснознамённой стрелковой дивизии. Однако, несмотря на численное и техническое превосходство красноармейцев, за пару недель боёв финны обратили их в бегство.

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Катастрофа на Раатской дороге

Главные события битвы на Раатской дороге происходили в первую неделю 1940 года. Медленная советская колонна, столкнувшись с маневренными отрядами финнов, была наголову разгромлена. 6–7 января, отступая к границе, русские побросали всё имущество дивизии. Финнам досталось 70 орудий, 43 танка, 270 автомобилей и тракторов, 1170 лошадей и огромное количество стрелкового оружия. Фотографии захваченной техники облетели тогда все западные СМИ.

О человеческих потерях Красной Армии в этом бою поначалу не знал даже финский главнокомандующий Карл Густав Маннергейм. Он писал, что из-за снега трупы оказалось сложно подсчитать. В 2014 году исследователь Олег Киселев на основе архивных документов РККА установил, что с 15 декабря по 10 января части 44-й дивизии потеряли убитыми 1144 человека и пропавшими без вести 2354 человека. Учитывая, что финны сообщали о взятии в плен тысячи человек, можно предположить, что в действительности погибло около 2–2,5 тысячи красноармейцев. Ещё 1807 человек было ранено. Из 8310 человек личного состава 44-й дивизии выйти из окружения смогло только 4338 человек.

Развивая успех, бойцы финской Северо-Восточной армии освободили Суомуссалми и на некоторых участках даже пересекли советскую границу.

За поражением немедленно последовали «кадровые выводы». 19 января в приказе, зачитанном всему командному составу, Главный военный совет сообщил о расстреле командира 44-й дивизии комбрига Алексея Виноградова, начальника штаба полковника Онуфрия Волкова и полкового комиссара Ивана Пахоменко. Перед смертью из них выбили признание «в подлом шкурничестве».

Напротив, финскому полковнику Хьялмару Сииласвуо, командовавшему корпусом, составленным из частей 9-й пехотной дивизии, было присвоено звание генерал-майора. Он сумел разгромить русских, потеряв всего 900 человек.

Причины поражения

Согласно выводам ГВС, поражение на Раатской дороге стало следствием «отсутствия воинской дисциплины, слабой военной выучки и низкого воспитания бойцов», из-за чего армия превратилась «в безоружную толпу паникёров». Пассивность и трусость командования 44-й дивизии отмечали и финны.

Однако были и объективные причины разгрома. Как сообщал побывавший на месте сражения «по горячим следам» корреспондент United Press, «нехватка припасов, особенно продовольствия, и сильный холод не позволили русским создать даже видимость адекватной обороны».

Столбик термометра в губернии Оулу в ту зиму действительно опускался до минус 46 градусов. Солдаты 44-й дивизии к таким морозам не привыкли, так как на север их перебросили с Украины. Совершавшие пеший марш стрелки часто останавливались, чтобы отогреться в землянках. В дивизии было много обмороженных и заболевших.

В условиях снежных заносов растянутость коммуникаций стала стратегической ошибкой советского командования. Дивизия оказалась сильно «привязана» к опорным пунктам вдоль дороги. Полковник Сииласвуо, напротив, сделал ставку на атаку с флангов по бездорожью. Летучие лыжные отряды финнов в маскхалатах внезапно возникали из-за сугробов, открывали плотный огонь, а затем так же быстро исчезали. Замёрзшие и уставшие на марше красноармейцы не могли эффективно отстреливаться. Тактика изматывания в итоге позволила финнам разделить советские силы.

«Длинная колонна во многих местах была разбита на отдельные куски, которые затем уничтожали в боях», – вспоминал Карл Густав Маннергейм.

Первый крупный завал финны устроили 2 января на 23-м километре дороги. Попытки стрелков при поддержке 3-го полка НКВД расчистить путь и наладить коммуникации оказались безрезультатными. 5 января части 9-й дивизии финнов перерезали Раатскую дорогу ещё на нескольких отрезках. Боевая техника оказалась неэффективна, отдельные подразделения РККА потеряли доступ к горючему, боеприпасам и продовольствию. В отсутствие связи управление было нарушено. Как писал Сииласвуо, русских охватила паника. Вместо упорядоченного выхода из окружения началось паническое бегство по пересечённой местности до самой границы. Отдельные группы красноармейцев выходили из леса ещё много дней спустя.

Поражение на Раатской дороге заставило Кремль отказаться от плана расчленения финской территории на северную и южную части. Финны же смогли перебросить освободившиеся силы на другие участки фронта, что позволило им закончить войну со сравнительно небольшими территориальными потерями.