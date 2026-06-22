Какие русские города не тронул Батый

Острова среди пожарищ: какие русские города Батый не тронул
Монгольское нашествие 1237–1241 годов стало для Руси настоящим апокалипсисом. Из 74 древнерусских городов, известных археологам, 49 были разорены войсками Батыя. Четырнадцать из них исчезли навсегда. Пепелища, трупы, запустение — именно так выглядела большая часть страны после прохода монгольской конницы. И всё же, среди тотального разорения нашлись островки, которых огненный смерч по неизвестным причинам не тронул. Их было немного, но они меняют взгляд на всю историю ига.
Цена покорности: Углич, Ростов и Тверь
Самая простая причина, по которой город мог избежать разорения, — добровольная сдача. Батый разорял далеко не все древнерусские города, а только те, что не желали ему покоряться. Покорные города получали у монголов название «гобалык», что значит «добрый город».
Углич, Ростов и Тверь избежали печальной участи именно потому, что согласились выдать завоевателю лошадей и провиант. Превращать богатые города в пепелища, особенно располагавшиеся на торговых путях, было не в интересах Батыя — они должны были стать источниками пополнения казны. Иногда, впрочем, сдача была вынужденной: узнав об участи Рязани, которую стёрли с лица земли за отказ платить дань, многие города предпочитали не испытывать судьбу.
Новгород: невзятая столица
Самый известный «непокорённый» город — Великий Новгород. На бумаге хан Батый должен был его взять. На деле, дойдя до урочища Игнач Крест в ста километрах от города, он приказал поворачивать обратно.
Причин было несколько. Во-первых, весенняя распутица. Монгольская армия — это не только всадники, но и тяжёлые обозы с орудиями. В марте 1238 года новгородские болота превратились в непроходимую топь. Влажные травы Новгородщины не могли прокормить степных монгольских скакунов. Во-вторых, людские ресурсы. После штурма Владимира и других городов тумены были обескровлены. К тому же героический Торжок, который жители отчаянно обороняли с 22 февраля по 5 марта, серьёзно измотал монголов. По некоторым оценкам, к весне 1238 года монгольское войско потеряло до трети своего состава. На штурм города, который мог выставить до 5–7 тысяч ратников, у Батыя просто не хватило бы сил.
Наконец, существовала и дипломатическая версия. Новгородские бояре могли заключить с ордынцами некое коммерческое соглашение, и Новгород стал «северными воротами», выводящими Орду на рынки Ганзейского союза. Так или иначе, Новгород «откупился» формальным признанием власти, но реального погрома избежал.
Смоленск: загадка неприступной твердыни
Если с Новгородом всё более или менее ясно, то судьба Смоленска остаётся главной загадкой Батыева нашествия. В отличие от Новгорода, он лежал прямо на пути монголов. К 1237 году это был богатейший узел торговли, по населению не уступавший Чернигову. И тем не менее, в летописях нет записи о его взятии.
Существует три основные версии. Легенда о богатыре: говорят, когда монголы подошли к городу, смоленский воин Меркурий в одиночку вышел на поединок и убил ордынского великана, после чего войско в панике бежало. Позже Меркурий стал местночтимым святым. Военная подоплёка: на подступах к Смоленску лежало «топкое болото Долгомостье». Монголы завязли в нём, понесли потери и, не желая рисковать, сняли осаду. Взятка: сторонники этой версии уверены, что монголам заплатили огромный откуп — деньгами и дешёвым лесом, который так ценился в степи. Так или иначе, монголы, дойдя до стен Смоленска, не смогли его разорить, хотя город и платил им дань с 1274 по 1339 годы.
Полоцк и северо-западные окраины
Ещё одна группа земель, практически не заметивших прихода Орды, — Полоцкое княжество, а также Турово-Пинское княжество. К моменту нашествия полоцкие князья сделали ставку на союз с Литвой. Это превратило княжество в своеобразный «буфер» между степью и Европой. Для Батыя поход в эти глухие леса не сулил богатой добычи, зато гарантировал столкновение с литовскими отрядами. Ордынцы просто обошли эти территории стороной. То же касается глухих северных уголков — там, где дорог не было, где людских ресурсов минимум, а пользы ноль.
Ирония судьбы
Таким образом, карта «нетронутых» земель прямо указывает на слабые места самой Орды. Монголы были непобедимы в чистом поле, но бессильны перед бездорожьем и тайгой. Европейская Русь уцелела не благодаря чуду, а благодаря двум вещам: раздробленности противника и факторам местности.
Но у этой истории есть и горькая ирония. Те, кого не тронул меч завоевателя, позже сами стали жертвой экспансии — Новгород и Псков попали под гнёт московских князей, а Полоцк растворился в Великом княжестве Литовском. Однако сам факт того, что «тихие окраины» пережили бурю там, где пали Киев и Владимир, говорит о том, что сила пришельцев не была абсолютна. И в этом, возможно, главный урок той далёкой войны.