Приметы и поверья на 24 июня: какие слова нельзя произносить в Варфоломеев день?

По народному календарю 24 июня — Варфоломеев день. Другие названия этого праздника — Варфоломей, Варфоломей и Варнава, Варнава, Варнава-земляничник. На Руси в это время начинался сбор земляники. Православные верующие в этот день почитают святых апостолов Варфоломея и Варнаву.

Что можно делать в Варфоломеев день

В этот день рекомендуется заняться любимым делом и полезными домашними хлопотами. В старину люди верили, что, если разобрать на Варфоломея завалы, можно привлечь удачу и финансовое благополучие. Однако крупные проекты или серьезные приобретения лучше отложить. Также можно уделить время второй половинке, семье и близким. Этот день — прекрасный момент, чтобы восстановить отношения с теми, с кем вышла ссора или размолвка.

Что нельзя делать в Варфоломеев день

24 июня не стоит отправляться к косметологу или парикмахеру. Изменения во внешности могут обернуться проблемами в семье. Этот день наши предки связывали с нечистой силой — считалось, что вся нечисть, в том числе русалки и водяные, становятся видимыми для людей. По этой причине нужно быть осторожным у водоемов, иначе Ундина может утащить понравившегося ей человека на дно. В этот день запрещается собирать травы, ягоды и грибы — они могут оказаться ядовитыми, и это тоже проделки нечистой силы. Еще один запрет гласит: на Варфоломея ни в коем случае не рассказывать никому о своих планах, желаниях и намерениях, иначе ничего из задуманного воплотить не удастся. Также 24 июня нельзя произносить слова «хочу и «хотелось бы.

Приметы в Варфоломеев день

По народным приметам, если 24 июня стая гусей летит против ветра, близится похолодание. Солнце спряталось за тучи — к дождю. Если утром душно, во второй половине дня погода испортится. Туман стелется по воде — будет хороший урожай грибов.