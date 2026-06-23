Почему на Руси скрывали свое настоящее имя

В русском языке сохранилась любопытная поговорка: «Зовут зовуткою, величают уткою!» Так в старину отвечали на вопрос «Как тебя зовут?», если его задавал подозрительный чужак. За этим почти шутливым словесным оборотом скрывается глубочайший пласт народного мировоззрения — отношение к имени как к сакральной сущности, которую нельзя отдавать в чужие руки. Наши предки верили: имя — это не просто набор звуков, а ключ к душе человека, своего рода магический слепок его судьбы.

Два имени — одна душа

На Руси в древнеславянскую эпоху дети при рождении получали два имени. Одним из них было имя, которым ребенка называли в повседневном обиходе, — его знали все. А другим — настоящее, скрытное, которое хранили в тайне. Знание этого имени давало над человеком необъяснимую власть: считалось, что недоброжелатель, узнав его, может наслать порчу, сглаз или даже погубить.

Исследователь Борис Хигир, известный своими работами в области антропонимики, отмечал, что имена несут в себе определённые энергетические и психологические характеристики. Однако для древнего славянина дело было не в психологии, а в магии. Имя отождествлялось с человеком настолько тесно, что зло, причинённое имени, могло перейти на самого носителя.

Имена-обереги: защита через унижение

Самый яркий пример этой логики — так называемые имена-обереги. Чтобы сделать ребёнка «непривлекательным» для злых духов, ему давали имена, указывающие на воображаемые негативные качества: Некрас, Нехорош, Грязной, Плохой. По замыслу родителей, такая «неказистость» должна была обмануть тёмные силы — им казалось, что перед ними не тот, кого стоит трогать.

Особую категорию составляли имена, отрицавшие сам факт принадлежности ребёнка к семье: Ненаш («ребёнок не наш»), Найден («ребёнок был найден, поэтому тоже не наш»), Приёмыш, Подкидыш, Неждан. Родители будто бы не признавали ребёнка своим — и злые духи, услышав это, должны были пройти мимо.

Другой пласт обереговых имён образовывался от названий животных — Волк, Медведь, Заяц, Лось. Наши предки верили, что многие звери наделены сверхъестественной силой, и имя животного передавало носителю часть этой мощи.

От этих древних имён-оберегов впоследствии произошли многие современные фамилии: Найдёнов, Ненашев, Приёмыхов. Так наш быт до сих пор хранит память о языческих представлениях, хотя мы уже и не задумываемся об их происхождении.

Имя как судьба: табу и предостережения

Древние славяне относились к именинаречению с крайней осторожностью. Существовало поверье: нельзя давать ребёнку имя, которое уже носит кто-то из живущих в том же доме. Считалось, что у двух тёзок один ангел-хранитель, который не сможет уследить сразу за обоими, — и один из них непременно умрёт.

Были и другие ономастические табу. После свадьбы женщина должна была соблюдать строгие правила именования мужа и его родителей, исключающие употребление настоящих имён. Муж также не называл жену её личным именем. Всё это — отголоски той же сакральной боязни: имя слишком тесно связано с человеком, чтобы разбрасываться им направо и налево.

Языческое и христианское: борьба двух традиций

С принятием христианства на Руси начала утверждаться новая традиция имянаречения — по святцам, церковному календарю. Однако старые, языческие имена и новые, христианские долгое время сосуществовали. Некалендарным именем человека могли называть дома, а христианским — по документам.

Некоторые имена и вовсе попали в особый «табуированный» список. Например, нельзя было давать имена в честь древнеславянских божеств: Лада, Ярило, Велес, Мокошь. Церковь боролась с языческими пережитками, и эти имена уходили в прошлое.

При крещении традиционное славянское имя обычно заменяли на христианское. Княгиня Ольга в православии получила имя Елена, князь Владимир Красное Солнышко стал Василием, а его сыновья Борис и Глеб, впоследствии канонизированные, были крещены как Роман и Давид. Но в народной памяти и в летописях они остались под своими старыми именами — настолько сильной была традиция.

Даже в христианскую эпоху сохранялась вера в то, что человек, получивший имя христианского мученика, может повторить его судьбу. «Мученическими» считались имена Татьяна, Евстафий, Маргарита, Прокопий, Анастасия, Георгий, Димитрий, Екатерина, Варвара. И это тоже своего рода оберег — только уже не от злых духов, а от воли Всевышнего.

Эхо седой старины

Владимир Даль отмечал восточнославянский обычай тайного имени: кроме крестного, ребёнку давали ещё одно имя, тоже по святцам, которое называлось рекло и «встарь не оглашалось». Эта традиция — не просто забавный исторический курьёз. За ней стоит глубинное понимание имени как сакральной категории, как неотъемлемой части человеческой души.

Сегодня мы называем детей самыми разными именами, не задумываясь о том, какая магия стояла за этим актом тысячу лет назад. Но поговорка «Зовут зовуткою, величают уткою» — живое напоминание о том, что наши предки видели в имени нечто большее, чем просто способ идентификации. Они берегли свои имена, как берегут ключи от дома, — потому что знали: имя — это дверь в самое сокровенное, что есть у человека.